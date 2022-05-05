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В каких случаях надо обращаться к урологу (спойлер: этот врач нужен не только мужчинам)

На деликатный вопрос отвечает врач
Врач-уролог – специалист, который занимается диагностикой и лечением мочевыделительной и мужской половой систем, однако не все знают, что этот специалист может помочь женщинам и даже детям. С какими же проблемами надо идти к урологу? Разбираемся со специалистом.
В каких случаях надо обращаться к урологу (спойлер: этот врач нужен не только мужчинам)

Дмитрий Биленко

Уролог-андролог, детский уролог-андролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

В каких случаях необходим прием уролога мужчинам

Прием уролога необходим мужчинам если присутствует один или несколько признаков:

  • Выделения из уретры. В таких случаях речь может идти о наличии болезней, передающихся при сношении, воспалении мочеиспускательного канала, либо простаты в результате переохлаждения. Выделения могут указывать на осложнившуюся патологию других органов.

  • Рези в мочеиспускательном канале, жжение и появление зуда. Подобные симптомы, возникающие регулярно и усиливающиеся с течением времени, указывают на наличие патологии.

  • Полное отсутствие либидо, либо его снижение.

  • Болезненность в яичках, промежности и в поясничном отделе. Если накануне появления симптомов отсутствовали повышенные физические нагрузки, можно заподозрить урологические проблемы.

  • Нарушенное мочеиспускание. О нем свидетельствует ослабление струи, невозможность облегчиться по желанию, хотя оно возникает паталогически часто.

  • Высыпания и новообразования на пенисе. Эти признаки чаще всего возникают на фоне патологий, передающихся при сексуальном контакте без барьерных контрацептивов.

  • Нарушение эректильной функции. Так может проявляться как обычная усталость, стрессовые состояния и недосып, или же проблема заключается в гормональном сбое, болезнях сосудистой и мочеполовой системы, внутренних органов.

  • Астеновегетативный синдром. При хроническом простатите достаточно часто развивается общая слабость, ухудшение работоспособности, появляется раздражительность, бессонница, повышается потливость и учащается пульс.

В каких случаях надо обращаться к урологу (спойлер: этот врач нужен не только мужчинам)

Фото: pixabay

  • Изменившийся цвет мочи, наличие в ней или эякуляте гнойных и кровянистых включений.

  • Отсутствие детей в браке при полноценной половой жизни.

Что врач-уролог лечит у женщин

  • Острые и хронические уретриты – воспалительные процессы в мочеиспускательном канале.

  • Циститы – воспаления мочевого пузыря, вызванные инфекцией, реакцией на прием препаратов, лучевой терапией и другими причинами.

  • Почечные болезни, вызванные воспалительными процессами, инфекциями, затруднением оттока мочи, наличием камней. У женщин врач-уролог лечит воспаления почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), гидронефроз (почечную водянку), почечнокаменную болезнь.

  • Пролапс (опущение) почек, мочевого пузыря и уретры.

  • Мочекаменную болезнь.

  • Лейкоплакию мочевого пузыря – предраковое заболевание, при котором на мочепузырной стенке образуются белые пятна изменённой слизистой.

  • Нарушения кровоснабжения органов мочевой системы, вызванные сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями.

  • Свищи мочевого пузыря и мочеточников – противоестественные проходы, соединяющие мочевыделительную систему с кишечником и влагалищем.

  • Травматические поражения и осложнения травм урологических органов.

  • Недержание мочи (энурез).

  • Задержку мочи.

В каких случаях надо обращаться к урологу (спойлер: этот врач нужен не только мужчинам)

Фото: pixabay

  • Опухоли почек, мочевого пузыря, мочеточников.

  • Почечную колику – тяжелое осложнение урологических заболеваний, при котором нарушается отток урины. Состояние сопровождается сильнейшей болью и спазмами.

  • Аномалии развития органов мочевыделительной системы.

С какими жалобами женщине нужно обращаться к урологу

  • Боль, резь, жжение при мочеиспускании.

  • Учащенные позывы в туалет.

  • Выделение с мочой крови, гноя, мути.

  • Недержание мочи в ночное время или ее подтекание при смехе, чихании, кашле, физической нагрузке.

-Уменьшение объема выделяемой мочи.

  • Отечность. Почечные отёки мягкие, наиболее выраженные утром и постепенно проходящие в течение дня.

  • Боли и тяжесть в пояснице. При заболеваниях почек неприятные ощущения могут отдавать в крестец, паховую область, ногу.

  • Высокое, плохо снижаемое артериальное давление.

  • Изменения в анализах крови и мочи, указывающие на патологии мочевыделительных органов.

  • Наличие сахарного диабета, гипертонии и сосудистых нарушений. Женщинам с такими патологиями нужно периодически посещать врача-уролога даже при отсутствии жалоб.

  • Обследоваться у уролога надо при подготовке к беременности. В период вынашивания организм несёт повышенную нагрузку на почки и мочевыделительную систему.

Фото: freepik.com, pixabay

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