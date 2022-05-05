В каких случаях надо обращаться к урологу (спойлер: этот врач нужен не только мужчинам)

Прием уролога необходим мужчинам если присутствует один или несколько признаков:

Выделения из уретры. В таких случаях речь может идти о наличии болезней, передающихся при сношении, воспалении мочеиспускательного канала, либо простаты в результате переохлаждения. Выделения могут указывать на осложнившуюся патологию других органов.

Рези в мочеиспускательном канале, жжение и появление зуда. Подобные симптомы, возникающие регулярно и усиливающиеся с течением времени, указывают на наличие патологии.

Полное отсутствие либидо, либо его снижение.

Болезненность в яичках, промежности и в поясничном отделе. Если накануне появления симптомов отсутствовали повышенные физические нагрузки, можно заподозрить урологические проблемы.

Нарушенное мочеиспускание. О нем свидетельствует ослабление струи, невозможность облегчиться по желанию, хотя оно возникает паталогически часто.

Высыпания и новообразования на пенисе. Эти признаки чаще всего возникают на фоне патологий, передающихся при сексуальном контакте без барьерных контрацептивов.

Нарушение эректильной функции. Так может проявляться как обычная усталость, стрессовые состояния и недосып, или же проблема заключается в гормональном сбое, болезнях сосудистой и мочеполовой системы, внутренних органов.