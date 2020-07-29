Ультрафиолет, ложка дегтя и другие методы, которые не помогут в борьбе с акне, а только ухудшат ситуацию
Пилинг из «Доместоса» и ложка дегтя
Этот метод, пожалуй, один из самых жестких, но существует немало людей, которые верят в его положительное воздействие.
«Некоторые для лечения акне используют пилинг из "Доместоса". Есть разные схемы по тому, как его делать, но по понятным причинам я не будут их рекомендовать. Такие жестокие методы отшелушивания не способствуют лечению, а, наоборот, усугубляют ситуацию. Подобные пилинги вызывают дерматит (аллергию). После них в дальнейшем воспалительное заболевание будет протекать гораздо агрессивнее», — поясняет врач.
Следующими в списке антилечения акне идут кремы и маски с содержанием натурального дегтя. Подчеркнем: всем, кто страдает от различных высыпаний — угрей, открытых или закрытых комедонов, — лучше навсегда забыть о подобных косметических средствах.
«Деготь имеет комедогенный эффект, то есть закупоривает сальные железы. Некоторые совершают большую ошибку, нанося его на кожу или, что еще хуже, делая аппликации из дегтя. Не раз приходилось слышать, как люди наносили на лицо продукт с содержанием дегтя и после поверх накладывали пищевую пленку. И в таком состоянии человек мог спать всю ночь. Этого делать ни в коем случае нельзя. Такой метод способен не только не излечить, но и усугубить течение заболевания. Кроме того, при использовании компрессов создается парниковый эффект, который также способствует появлению воспалений на коже».
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Скипидарные ванны и лечение ультрафиолетом
«Скипидарные ванные пациенты применяют, надеясь исцелиться от многих кожных заболеваний, в том числе акне. Если человек решается на подобные эксперименты, то на коже во время проведения процедуры не должно быть воспалительных элементов», — отмечает врач-дерматолог.
Мазь Вишневского
Мазь Вишневского действительно помогает вытянуть гнойники и ускоряет созревание прыщей, но после нее на теле останутся следы от постакне, а в некоторых случаях и шрамы.
«От пятна или рубца, оставшегося после мази Вишневского, будет гораздо сложнее избавиться. Без мази воспаление может созревать и прорываться гораздо медленнее, но это будет происходить в более естественных условиях и не оставит сильных дефектов на коже».
Обманчивый загар
Миф о пользе УФ-лучей появился в советское время. Тогда, по словам нашего эксперта, подобное заблуждение существовало в официальной медицине.
Более того, врачи того времени всерьез считали, что недостаток УФ-лучей, наоборот, стимулирует появление акне. «Считалось, что отсутствие ультрафиолета приводит к формированию акне, но время показало, что он способен лишь заглушить или временно подавить воспаления. В перспективе же УФ-лучи усугубляют течение акне. Иными словами, через месяц или максимум полгода все станет еще хуже. Это происходит в результате гиперкератоза, то есть утолщения кожи. Он формируется в течение 1-2 месяцев после солнечной инсоляции и является одним из защитных механизмов кожи, подвергшейся УФ-излучению».
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Гормональные кремы
Они помогают при аллергических высыпаниях, так как обладают высоким противовоспалительным эффектом. Казалось бы, это нам и нужно. Ан нет.
«Гормональные кремы или мази часто применяют в современной косметологии как способ самолечения. В частности, есть комбинированные гормональные средства с содержанием антибиотиков. Девушки очень любят эти средства, ведь с их помощью, как по волшебству, за 1-2 дня исчезают воспалительные элементы. И не нужно дополнительного лечения. В результате на эти кремы часто "подсаживаются" и используют их на протяжении многих лет. Важнее другое. Зачастую после них пациенты приходят на прием к врачу уже с более тяжелым заболеванием, которое называется розацеа. Это сосудистая патология. В данном случае она развивается как болезнь, вызванная лекарствами. Поэтому категорически нельзя наносить гормональные кремы на лицо, если это делается не по назначению врача и без контроля. К розацеа способно привести даже однократное нанесение этого продукта», — предупреждает эксперт.
Секс не поможет
Подростки и даже некоторые взрослые люди до сих считают, что акне напрямую связано с интимной жизнью. Якобы, как только она станет стабильной, ну или вообще появится, то гормональный фон стабилизируется, на коже исчезнут высыпания.
Вынуждены огорчить: наличие сексуальной жизни не является панацеей в борьбе с прыщами. Как минимум, придется пересмотреть свое питание, а девушкам еще и отказаться от многослойности в макияже.
«Данное мнение было распространено во времена наших родителей, бабушек и дедушек. Связано с тем, что ко времени вступления в половую жизнь у людей, в силу возрастных особенностей, проходило акне. На сегодняшний день данные рекомендации не актуальны. Лучше обратить внимание на то, что девушки сейчас используют огромное количество косметических средств, которые поддерживают и провоцируют акне.
Еще один фактор — это питание. Подростки потребляют большое количество быстрых углеводов, консервантов и фастфуда. Все это приводит к патологии сальных желез и формированию патологического состава кожного сала. Еды стало слишком много в нашей жизни, поэтому, вступая в половую жизнь, не нужно рассчитывать на терапевтический эффект и ожидать улучшения состояния кожи», — утверждает наш эксперт. Грустно, но правда!
Фото: Pexels.com
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