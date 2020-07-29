Ультрафиолет, ложка дегтя и другие методы, которые не помогут в борьбе с акне, а только ухудшат ситуацию

Пилинг из «Доместоса» и ложка дегтя

Этот метод, пожалуй, один из самых жестких, но существует немало людей, которые верят в его положительное воздействие.

«Некоторые для лечения акне используют пилинг из "Доместоса". Есть разные схемы по тому, как его делать, но по понятным причинам я не будут их рекомендовать. Такие жестокие методы отшелушивания не способствуют лечению, а, наоборот, усугубляют ситуацию. Подобные пилинги вызывают дерматит (аллергию). После них в дальнейшем воспалительное заболевание будет протекать гораздо агрессивнее», — поясняет врач.

Следующими в списке антилечения акне идут кремы и маски с содержанием натурального дегтя. Подчеркнем: всем, кто страдает от различных высыпаний — угрей, открытых или закрытых комедонов, — лучше навсегда забыть о подобных косметических средствах.

«Деготь имеет комедогенный эффект, то есть закупоривает сальные железы. Некоторые совершают большую ошибку, нанося его на кожу или, что еще хуже, делая аппликации из дегтя. Не раз приходилось слышать, как люди наносили на лицо продукт с содержанием дегтя и после поверх накладывали пищевую пленку. И в таком состоянии человек мог спать всю ночь. Этого делать ни в коем случае нельзя. Такой метод способен не только не излечить, но и усугубить течение заболевания. Кроме того, при использовании компрессов создается парниковый эффект, который также способствует появлению воспалений на коже».