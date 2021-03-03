От ухудшения зрения до атаки на почки: врач перечислила негативные последствия COVID
Осложнения со стороны дыхательной системы
Перечислим, какие патологии наблюдаются у пациентов, перенесших COVID-19. Среди наиболее частых осложнений со стороны дыхательной системы:
хронический кашель с развитием стойкой транзиторной гиперреактивности дыхательных путей;
поствоспалительный фиброз легких; формирование бронхоэктазов; плевральные выпоты и спаечные процессы в плевральных полостях;
патология сосудов малого круга кровообращения.
Пациенты, перенесшие коронавирус, часто жалуются на одышку, непроходящий, изматывающий кашель. Причина этого — нарушения рецепторного аппарата бронхов, изменения со стороны респираторного эпителия. В некоторых случаях развивается поствоспалительный фиброз легких. Выраженность хронических фиброзных изменений в легких во многом зависит от своевременности начала терапии, особенностей иммунного ответа организма, пола, возраста, сопутствующей патологии. Поэтому главная задача при лечении заболевания — не допустить подобных осложнений.
Сердце и сосуды — в зоне особого внимания
Вирус в первую очередь повреждает эндотелий, оболочку, выстилающую внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, что вызывает эндотелиальную дисфункцию. Нарушение обмена веществ в миокарде, в частности, кислородного снабжения кардиомиоцитов, приводит к развитию дисметаболической кардиомиопатии.
При коронавирусной инфекции часто встречаются такие осложнения, как нарушения ритма и проводимости, миокардиты. Нарушается вязкость крови, что может увеличивать риск тромбообразования, приводить к инфарктам и инсультам.
Уже сегодня известно, что для коронавируса характерны мультисистемные воспалительные реакции: под ударом оказываются ряд жизненно важных систем организма: не только легкие, но и сердечно-сосудистая система, печень, почки, центральная нервная система, эндокринная система. Поэтому неслучайно повышенный риск развития осложнения после заболевания имеют люди, страдающие рядом хронических заболеваний, например, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом.
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Ухудшение зрения
За счет поражения сосудов частым осложнением может быть ухудшение зрения на несколько единиц. Поэтому важно вовремя назначить соответствующую терапию — чем быстрее, тем лучше. Чтобы понять причину снижения зрения и выявить возможные микротромбы, врач назначает томографию глазного дна.
Для защиты глаз рекомендуется правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе и соблюдать меры безопасности — носить не только маски и перчатки, но и специальные защитные очки, а также не трогать глаза грязными руками. При жалобах на снижение зрения, появление пятен перед глазами, искажение линий, сужение полей зрения необходимо сразу обращаться к врачу!
Астенический синдром
Среди переболевших коронавирусом жалобы на слабость и боли в мышцах, хроническую усталость — одни из самых частых. Причем упадок сил может быть столь сильным, что человеку сложно не то, что выйти из дома, тяжело даже поднять руку. Поствирусная астения — это воздействие вируса на центральную нервную систему. Происходит очень быстрое истощение нервной системы, появляется слабость. И даже если до болезни человек был в хорошей физической форме, то после COVID при привычных, казалось бы, нагрузках появляются боли в мышцах.
Важно: для тех, кто занимается спортом, резкое увеличение нагрузок при восстановлении после болезни является серьезной ошибкой, поскольку может привести к тяжелому постковидному состоянию и даже повторному заражению.
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Психические нарушения, депрессия
Группа американских ученых, изучив медицинские карты 62 тысяч пациентов, переболевших COVID‑19, обнаружила устойчивую связь между коронавирусной инфекцией и развитием психических заболеваний. Как они выяснили, у каждого пятого пациента с коронавирусом спустя три месяца после начала болезни наблюдалось еще и психическое нарушение, например, тревожное расстройство или депрессия. Нередки были и случаи деменции.
Выпадение волос
После перенесенного коронавируса это неприятное явление бывает настолько сильным, что локоны, стоит провести по волосам, остаются прямо в руках. Таким образом, может выпасть до 40% волос. Нередко для пациентов, особенно женщин, это сопровождается психологическими проблемами.
Изменение вкуса
Обонятельная система — сложная, слаженная система рецепторных клеток слизистой оболочки полости носа, проводящих нервных волокон и обонятельного центра головного мозга. При нарушении работы любого звена нарушается процесс восприятия запахов. Как правило, нарушение обоняния при COVID возникает на 4-7 день болезни, и у большинства пациентов обоняние восстанавливается в течение 14 дней. Однако есть данные о более длительном течении обонятельных расстройств.
Согласно результатам исследований, полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от 3 дней до 3 месяцев.
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Желудочно-кишечный тракт
У больных, перенесших COVID, чаще всего наблюдаются симптомы в виде нарастания количества энтеритов, поражений желудочно-кишечного тракта, диареи после каждого приема пищи, не связанной с нарушением диеты. В результате пациент теряет вес, важные микроэлементы, питательные вещества. Серьезно ухудшается качество его жизни.
Иногда даже выявляется псевдоневронозный колит, когда при сниженном иммунитете начинает размножаться патогенная микрофлора, которую нужно лечить. Специалисты считают причиной этого не только коронавирусную инфекцию, но и массированное лечение противовирусными препаратами.
Нарушение работы почек
Коронавирус непосредственно поражает клетки почек, которые, в свою очередь, имеют рецепторы АСЕ2, позволяющие клеткам инфекции прикрепляться и повреждать эти ткани. Почки повреждаются из-за недостатка кислорода в крови, вызванного вирусной атакой на легкие. Помимо этого, иммунная система, «распознав» вирус в клетках почек, будет стремиться уничтожить их, повреждая клеточную ткань почек. А тромбы, образующиеся в воспаленных сосудах, еще больше ухудшают или вовсе блокируют работу органа.
Вирус коварен тем, что стремится поразить органы-«мишени». Если у пациента слабые почки — он бьет по почкам, если слабые сосуды — начинаются инсульты, если были заболевания органов зрения, то в итоге инфекция выльется в глазную патологию.
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Как помочь организму
В этой ситуации важно, чтобы пациенты понимали: заболевание не заканчивается после получения отрицательного теста на коронавирус. Для устранения негативных последствий COVID-19 необходимо, чтобы пациент не остался без профессиональной медицинской поддержки, выписавшись из стационара.
Лучшая помощь организму в этот непростой период — поддержание иммунной системы в хорошем состоянии. Здесь правила просты: прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, постепенное увеличение физической активности, выполнение дыхательной гимнастики, так как это важно не только для поддержания легких, но и для насыщения кислородом головного мозга. Не нужно торопить события и пытаться максимально быстро вернуться к привычной активности, поскольку организм ослаблен. Дайте ему возможность восстановиться.
Фото: Pexels.com
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