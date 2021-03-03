От ухудшения зрения до атаки на почки: врач перечислила негативные последствия COVID

Осложнения со стороны дыхательной системы

Перечислим, какие патологии наблюдаются у пациентов, перенесших COVID-19. Среди наиболее частых осложнений со стороны дыхательной системы:

хронический кашель с развитием стойкой транзиторной гиперреактивности дыхательных путей;

поствоспалительный фиброз легких; формирование бронхоэктазов; плевральные выпоты и спаечные процессы в плевральных полостях;

патология сосудов малого круга кровообращения.

Пациенты, перенесшие коронавирус, часто жалуются на одышку, непроходящий, изматывающий кашель. Причина этого — нарушения рецепторного аппарата бронхов, изменения со стороны респираторного эпителия. В некоторых случаях развивается поствоспалительный фиброз легких. Выраженность хронических фиброзных изменений в легких во многом зависит от своевременности начала терапии, особенностей иммунного ответа организма, пола, возраста, сопутствующей патологии. Поэтому главная задача при лечении заболевания — не допустить подобных осложнений.

Сердце и сосуды — в зоне особого внимания

Вирус в первую очередь повреждает эндотелий, оболочку, выстилающую внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, что вызывает эндотелиальную дисфункцию. Нарушение обмена веществ в миокарде, в частности, кислородного снабжения кардиомиоцитов, приводит к развитию дисметаболической кардиомиопатии.

При коронавирусной инфекции часто встречаются такие осложнения, как нарушения ритма и проводимости, миокардиты. Нарушается вязкость крови, что может увеличивать риск тромбообразования, приводить к инфарктам и инсультам.

Уже сегодня известно, что для коронавируса характерны мультисистемные воспалительные реакции: под ударом оказываются ряд жизненно важных систем организма: не только легкие, но и сердечно-сосудистая система, печень, почки, центральная нервная система, эндокринная система. Поэтому неслучайно повышенный риск развития осложнения после заболевания имеют люди, страдающие рядом хронических заболеваний, например, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом.