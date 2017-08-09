Подростковые угри должны закончиться вместе с подростковым возрастом. Но иногда этого не происходит. Почему?

Бывает (причем довольно часто), что угревые высыпания и не думали прекращаться. Их стало меньше, они обрели некоторую цикличность (от менструации до овуляции кожа чистая и сияющая, а от овуляции до менструации приходится, как в ранней юности, чередовать салициловый спирт с тональным кремом), но окончательно не исчезли. С возрастом вы привыкаете к этому и особенно не тревожитесь.

После завершения пубертатного периода угревые высыпания должны прекратиться, если этого не произошло, значит, можно заподозрить гиперандрогению. Она может приводить не только к косметическим проблемам, но и к проблемам с зачатием. Поэтому хорошо бы сдать анализы: тестостерон, дигидротестостерон, 17-ОН-прогестерон, ДГЭА. И обратиться к гинекологу.

Довольно часто угревые высыпания у женщин старше 30 лет связаны с отменой гормональных контрацептивов… Но в этом случае мы, по аналогии с пубертатом, наблюдаем гормональную перестройку. Через три-пять месяцев все должно прийти в норму.

Бывает и хуже: годам к 15 ваше лицо очистилось и засияло, а в 35 напасти навалились с новой силой: глубокие болезненные прыщи или мелкие пустулы вскакивают то тут, то там — и вы совершенно теряетесь. Иногда и ваш дерматолог теряется. Сделав соскобы и исключив знакомые ему диагнозы, он начинает отсылать вас к эндокринологу, гастроэнтерологу (это чаще всего) и всяким прочим специалистам. А вы пытаетесь понять: это действительно необходимо или из вас просто выжимают деньги? Попробуем сориентироваться.