Угри у взрослых — это сигнал тревоги
Подростковые угри должны закончиться вместе с подростковым возрастом. Но иногда этого не происходит. Почему?
После завершения пубертатного периода угревые высыпания должны прекратиться, если этого не произошло, значит, можно заподозрить гиперандрогению. Она может приводить не только к косметическим проблемам, но и к проблемам с зачатием. Поэтому хорошо бы сдать анализы: тестостерон, дигидротестостерон, 17-ОН-прогестерон, ДГЭА. И обратиться к гинекологу.
Нона Овсепян,
главный специалист «Инвитро» по акушерству и гинекологии