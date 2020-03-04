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Удар по двойному подбородку: как избавиться от поплывшего овала, выдающего ваш возраст

В арсенале женщин прибыло: бороться со вторым подбородком можно с помощью фейсбилдинга и специальных ручных тренажеров. Но при определенном раскладе поможет только тяжелая артиллерия — рассказываем, что именно делать и как на этом сэкономить.

Даже у королевских особ есть проблемы

Причинами ослабшего подбородка, за которым выглядывает второй, как правило, являются лишний вес и ослабшая мускулатура лица. С первым все понятно: нужно избавиться от лишних килограммов. Во втором случае, если речь о женщинах старше 45 лет, похудение не поможет, так как мышца шеи — платизма — ослабла и провисла, возможно, появились тяжи (две бороздки по бокам).

Кстати, платизма может сыграть с вами и другую шутку. Если перенапряжены жевательные мышцы, это не лучшим образом отразится на платизме — уголки губ будут предательски опускаться, контур лица стягивается вниз. Тут сразу вспоминается Кейт Миддлтон на ряде фотографий: фейс-эксперты частенько ругают герцогиню и мать троих детей за чересчур напряженное лицо и плотно сжатые губы — это и вызывает вышеописанные последствия. Но на второй подбородок у жены принца Уильяма нет и намека — это факт.

Кейт Миддлтон

Фото: GlobalLookPress

Фейсбилдинг в помощь

Итак, если серьезных жировых отложений на лице нет и речь идет именно об ослабшей мускулатуре лица, то есть шанс исправить ситуацию с помощью фейсбилдинга. Упражнения нужно делать каждый день — они должны войти в привычку.

Поцелуй в небо

Запрокиньте голову и старайтесь поцеловать потолок. Мышцы шеи при этом напрягаются — вы и сами почувствуете это. Вариация этого же упражнения: запрокинуть голову и, напрягая губы, про себя произносить «О». Повторить не меньше 15 раз.

Показать язык

Высунув язык, старайтесь дотянуться им до кончика носа. Конечно, не получится, но необходимый эффект — напряжение мышц шеи — обеспечен. Это же упражнение, к слову, используют актеры, разминая речевой аппарат.

А вот про похлопывания, про которые так часто пишут в женских журналах, стоит забыть — они неэффективны. Больше проку будет от ручных тренажеров, заставляющих платизму напрягаться. Или от тканевых бандажей, которые продаются по типу популярных одноразовых масок. Такая лифтинговая маска клеится на подбородок и крепится за ушами. Пользователи отмечают хороший эффект, правда, жалуются, что уши устают — и дольше двух часов с ней не выдержишь.

Фото: vostock-photo

Что может предложить косметолог?

Все вышеперечисленное является легкой артиллерией в борьбе со вторым подбородком. В определенном возрасте (если есть лишний вес и не было привычки укреплять тургор) не обойтись без услуг косметолога, а то и пластического хирурга.

Косметолог предложит вам инъекции с липолитиками, способными разбить жировые отложения в нужной зоне. Процедура довольно болезненная, понадобится несколько уколов. Обойдется это в 20-30 тысяч рублей. Либо же миостимуляция — это процедура, которая воздействует на мышцы за счет электрических импульсов, тем самым улучшая кровоток и ускоряя обменные процессы. Если второй подбородок видно невооруженным глазом и говорить о крепких мышцах лица не приходится, возможно, стоит обратиться за консультацией к пластическому хирургу.

Фото: vostock-photo

Амжад Аль-Юсеф
пластический хирург, кандидат наук

Два типа липосакции

«Если говорить о хирургическом решении проблемы, то это решается липосакцией. Два основных вида: ультразвуковая и механическая. При механической происходит избавление от жировой ткани, но с неровностями возможными, может формироваться тоннель в жировой ткани на подбородке. Если говорим об ультразвуке, там идет разбивание жировой ткани, жир превращается в эмульсию — это гарантирует, что неровностей после операции точно не будет.

Чтобы поддержать эффект натянутого подбородка, мы армирует зону щек и подбородка специальными нитями (около 30 сантиметров в длину) с насечками, создавая четкий угол. То есть подтягиваем кожу, которую обезжирили — называется эта процедура лайтнек, то есть легкая шея. Нижняя треть лица становится более молодой, четкой и красивой».

Липосакция обойдется в районе ста тысяч рублей. Из чего делаем вывод, что инъекции липолитиков обойдутся дешевле — главное, не упустить момент, когда они способны помочь. А если следить за весом и вовремя укреплять мускулатуру шеи с помощью упражнений дома, то тратиться и вовсе не придется. Во всяком случае, отсрочить обращение к специалистам точно можно.

Фото: vostock-photo, Instagram

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