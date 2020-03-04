Удар по двойному подбородку: как избавиться от поплывшего овала, выдающего ваш возраст

Фейсбилдинг в помощь

Итак, если серьезных жировых отложений на лице нет и речь идет именно об ослабшей мускулатуре лица, то есть шанс исправить ситуацию с помощью фейсбилдинга. Упражнения нужно делать каждый день — они должны войти в привычку.

Поцелуй в небо

Запрокиньте голову и старайтесь поцеловать потолок. Мышцы шеи при этом напрягаются — вы и сами почувствуете это. Вариация этого же упражнения: запрокинуть голову и, напрягая губы, про себя произносить «О». Повторить не меньше 15 раз.

Показать язык

Высунув язык, старайтесь дотянуться им до кончика носа. Конечно, не получится, но необходимый эффект — напряжение мышц шеи — обеспечен. Это же упражнение, к слову, используют актеры, разминая речевой аппарат.

А вот про похлопывания, про которые так часто пишут в женских журналах, стоит забыть — они неэффективны. Больше проку будет от ручных тренажеров, заставляющих платизму напрягаться. Или от тканевых бандажей, которые продаются по типу популярных одноразовых масок. Такая лифтинговая маска клеится на подбородок и крепится за ушами. Пользователи отмечают хороший эффект, правда, жалуются, что уши устают — и дольше двух часов с ней не выдержишь.