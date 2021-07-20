Удалить нельзя оставить: кто из звезд избавился от родинок и не пожалел об этом

Причины для удаления невуса

Поясним: родинки, или невусы, бывают врожденными и приобретенными. Первые появляются на коже ребенка в первые два года жизни, приобретенные — примерно с десятилетнего возраста. Родинки могут быть разного размера, формы, цвета — эти характеристики способны меняться с течением жизни. Более того, за ними нужно наблюдать и при подозрительном изменении не откладывать визит к врачу. Стоит помнить, что примерно 20% меланом развиваются на фоне невусов. А если вы заметили у себя появление родинки после сорока лет, то это незамедлительный повод для визита к дерматоонкологу.

Прежде чем удалить родинку, нужно понять ее природу: доброкачественная она или грозит перерасти в злокачественное образование. В первом случае удалением занимается косметолог и цель преследует эстетическую. Во втором — врач проведет дерматоскопию и гистологическое исследование (изучение ткани под микроскопом), а затем решит, какой вид терапии выбрать.