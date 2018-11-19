Удаление комков Биша — вред, польза или деньги, потраченные впустую

Комки Биша — обособленные жировые структуры, расположенные между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица. Их основная функция проявляется в младенческом возрасте: они облегчают процесс сосания грудного молока. С возрастом эта необходимость отпадает, и они служат человеку только с точки зрения эстетики — придают форму и дополнительный объем щекам. Сложно сказать, что происходит с комками Биша с возрастом, у многих они частично атрофируются, но это все очень индивидуально.

Комки Биша практически никак не реагируют на здоровое похудение или диеты. Эти жировые образования исчезают в последнюю очередь, когда жира в организме совсем не остается. Только серьезная болезнь, за которой следует экстремальное похудение, может стать причиной того, что комки Биша исчезнут.

Откуда пришла мода

С появлением операции по удалению комков Биша врачебное сообщество разделилось на несколько лагерей. Одни говорят, что с возрастом лицо все равно потеряет объем, и без комков Биша будет выглядеть негармонично или даже обвиснет. Другие считают, что эта операция никак не влияет на мягкие ткани лица и ее можно делать, не опасаясь, что ткани провиснут.

За тонус лица отвечают лицевые мышцы и связки, а жировые образования никак не участвуют в этом процессе. Основной вопрос, который задают пациенты, — как будет выглядеть их лицо через 30 лет после проведения операции. К сожалению, на этот вопрос невозможно дать ответ вне зависимости, удалили вы комочки или нет.