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Удаление комков Биша — вред, польза или деньги, потраченные впустую

Около 5 лет назад в тренде среди молодых женщин стала треугольная форма лица. Тенденция на ярко выраженные скулы, подбородок и впалые щеки пришла к нам из Голливуда, который до сих пор оказывает значительное влияние на массовую моду. Чтобы добиться максимальной V-образной формы лица, женщины делают инъекции филеров в скулы, подбородок и удаляют комки Биша. Сейчас мы наблюдаем снижение спроса на эту операцию: мода на лицо с юношеской припухлостью постепенно возвращается в бьюти-индустрию. Однако некоторые и сейчас стремятся удалить комки Биша. Подробно об этом рассказал пластический хирург.
Максим Вашин,
пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии

Комки Биша — обособленные жировые структуры, расположенные между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица. Их основная функция проявляется в младенческом возрасте: они облегчают процесс сосания грудного молока. С возрастом эта необходимость отпадает, и они служат человеку только с точки зрения эстетики — придают форму и дополнительный объем щекам. Сложно сказать, что происходит с комками Биша с возрастом, у многих они частично атрофируются, но это все очень индивидуально.

Комки Биша практически никак не реагируют на здоровое похудение или диеты. Эти жировые образования исчезают в последнюю очередь, когда жира в организме совсем не остается. Только серьезная болезнь, за которой следует экстремальное похудение, может стать причиной того, что комки Биша исчезнут.

Откуда пришла мода

С появлением операции по удалению комков Биша врачебное сообщество разделилось на несколько лагерей. Одни говорят, что с возрастом лицо все равно потеряет объем, и без комков Биша будет выглядеть негармонично или даже обвиснет. Другие считают, что эта операция никак не влияет на мягкие ткани лица и ее можно делать, не опасаясь, что ткани провиснут.

За тонус лица отвечают лицевые мышцы и связки, а жировые образования никак не участвуют в этом процессе. Основной вопрос, который задают пациенты, — как будет выглядеть их лицо через 30 лет после проведения операции. К сожалению, на этот вопрос невозможно дать ответ вне зависимости, удалили вы комочки или нет.

Удаление комков Биша – операция, к которой нужно подойти серьезно

Несмотря на то что эту операцию относят к бьютифицирующей, у нее также есть противопоказания. Специалисту при осмотре пациента необходимо быть максимально внимательным. Вряд ли эта процедура украсит людей, например, с худощавым телосложением. Есть шанс, что после такой операции пациенты будут выглядеть болезненно. Результатом этого хирургического вмешательства должен стать легкий изящный контур лица, а не впалые щеки.

Комок Биша имеет три ответвления, в основном удаляют щечный отросток. Некоторые хирурги пытаются убрать комок полностью, что нецелесообразно, так как лучше убрать только часть и получить более естественную форму лица, чем две глубокие ямы на лице.

Почему-то многие пациенты считают, что это достаточно легкая операция, хотя на самом деле у нее есть свои подводные камни. В теле щеки лежит ветка лицевого нерва. Исли неправильно убрать комок Биша, задев ее, то можно нанести непоправимый вред здоровью. Как минимум лицо станет ассиметричным, щека может просто обвиснуть. Именно поэтому очень важно правильно подобрать врача: проводить операцию должен пластический хирург, знающий анатомию этой области. Сейчас часто можно встретить и стоматологов, которые практикуют данный вид деятельности. Это просто недопустимо. Если в клинике вам не предлагают сдать весь спектр анализов или уверяют, что это легкая косметическая процедура, то вы явно пришли не в то место.

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