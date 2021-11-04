Участник шоу о похудении Андрей Шляхов: «Сбросил 73 кг, и моя личная жизнь изменилась»
В интервью Passion.ru один из самых ярких участников проекта рассказал о преследовавших его страхах, о том, что придало ему уверенности в себе, и, конечно, о том, как после радикального похудения вновь не набрать ненавистные килограммы.
Passion.ru: Андрей, сколько времени прошло с момента окончания проекта? Какие радикальные перемены произошли в вашей жизни за эти годы?
Андрей Шляхов: Финал сняли 3,5 года назад, в мае 2018-го. Радикального ничего особо не произошло, но практически сразу я переехал в Москву. И все это время я занимаюсь самосовершенствованием: удерживаю вес и работаю над тем, как выглядит мое тело.
Passion.ru: Известно, что не все участники проекта смогли сохранить достигнутый результат. Не все справились с соблазнами, не у всех воля выдержала испытание временем. Как у вас с этим дела? Добились ли вы еще большего результата, чем тот, который был сразу после съемок?
Андрей Шляхов: Да, многие начали набирать. Я бы не сказал, что это соблазны, скорее, это возврат в ту же самую среду и те же обстоятельства и привычки, которые были у человека раньше. То есть его выдернули из обычного состояния, из зоны комфорта и направили на проект. Там в идеальных условиях получилось достичь результата. А после окончания съемок участники вернулись в привычные условия. И, соответственно, все то, что было до проекта, все это начинает давить…
Я своим переездом в Москву как раз таки выдернул себя из старого образа жизни. И начал новую главу — и в физическом плане, и в плане питания. Я на самом деле сейчас вешу 96 кг, а на финале был 84, то есть прибавил 12 кг. Килограмма четыре ко мне прилипли сразу после финала. Остальное, я надеюсь, мышечная масса.
Не могу сказать, что я добился большего результата, чем был в плане веса, но в качестве структуры тела — точно да.
Фото: Фото из личного архива Андрея Шляхова
Passion.ru: Андрей, во время участия в проекте вы избавились от половины веса… Было ли во время съемок желание все бросить? Было ли настроение, когда все раздражало и вы не чувствовали уверенности в себе? Если да, то как боролись с таким состоянием?
Андрей Шляхов: Во время съемок у меня такого настроения никогда не было. Съемочная и тренировочная жизни были настолько бурными, что некогда было подвергаться упадническим настроениям… Это были незабываемые дни в моей жизни. Я держался за этот проект, у меня ни на секунду не было сомнения, что я добьюсь поставленной цели.
Я больше переживал, что меня могут выгнать. И здесь было необходимо морально к этому подготовиться. И важно было настроить себя на дальнейшую работу над собой дома. Но так как я по жизни победитель, поэтому негативных мыслей не было.
Passion.ru: Во время съемок у вас появилась симпатия к одной из участниц — Анне… Знаю, что вы подписаны друг на друга в соцсетях. Вы общаетесь?
Андрей Шляхов: Да, действительно, была симпатия, привязанность. И после окончания съемок мы поддерживали контакт. Но, как это часто бывает, разошлись в разные стороны. У каждого своя жизнь, сейчас практически не общаемся. Отношения остались в формате поздравлений с Новым годом или с днем рождения.
Passion.ru: Вообще перемены во внешности сказались на вашей личной жизни? Наверняка к вам было повышенное внимание со стороны девушек, судя по тому, сколько приятных комментариев вам пишут в соцсетях.
Андрей Шляхов: Изменения во внешнем виде, конечно, сказались на моей личной жизни — я стал уверенным в себе. У меня нет проблем со знакомствами. Комментарии в соцсетях меня как раз таки воодушевили и сделали более уверенным в себе. Конечно, когда получаешь приятные сообщения, это повышает самооценку. Было несколько отношений, но не сложилось ничего серьезного. Сейчас я свободен и мое сердце готово встретить вторую половину.
Фото: www.instagram.com/andrey.shlyahov
Passion.ru: На что вы обращаете внимание в первую очередь, когда знакомитесь с девушкой?
Андрей Шляхов: За последние годы ничего не поменялось, но поменялся я. Но в каком бы я весе ни был, всегда выбираю глазами. Для меня имеют значения эстетика и запах. Мне важно, чтобы запах был мой, чтобы до человека было приятно дотрагиваться, обнимать. Тактильный критерий основной.
Passion.ru: Вы упоминали, что вскоре после съемок переехали из родного города в Москву. Вам там предложили работу? Нравится вам столичная жизнь? Чем занимаетесь?
Андрей Шляхов: Я выиграл в шоу полмиллиона рублей. И эта сумма стала стартовым капиталом, чтобы переехать в столицу. Я снял квартиру, был запас времени, чтобы найти работу. Теперь я успешно работаю в крупной компании по продаже техники, расту в должностях. Все прекрасно, взял ипотеку. Точно собираюсь закрепиться в Москве и развиваться здесь. Конечно, мне нравится здесь жить, несмотря и на негативные стороны большого города, например, в виде долгой дороги до работы. Но я пытаюсь минимизировать эти моменты. Стараюсь жить там, где работаю, чтобы больше времени оставалось на себя. В начале был дискомфорт, но теперь все наладилось.
Passion.ru: Трудно ли вам сейчас сохранять фигуру?
Андрей Шляхов: При моем росте 191 см, вес колеблется от 92 до 98 кг. Все зависит от моего состояния, позволяю ли я себе расслабиться или нет.
Поддержание веса и фигуры — долгая история. Первый год после финала я очень боялся поправиться. Я не ходил в спортзал, потому что понимал: чтобы набрать мышечную массу, мне надо есть, а я боялся это делать. Я ничего себе не позволял, только если мороженое раз в неделю. Ел только овощи, фрукты, мясо, рыбу, даже без круп. Когда понял, что могу удерживать вес, меня разочаровало отражение в зеркале.
Диетолог называла меня жирный дрищ. Жир у меня все еще был, а мышечной массы — ноль. Если посмотреть на фото после финала, то на них руки и ноги — тростиночки. Я выглядел как подросток, и мне это не нравилось.
На следующем этапе появились спорт и другой образ жизни. Я начал есть более калорийную пищу, но при этом все калории я тратил в спортзале. Так я понял, что спорт помогает мне перейти к обычному питанию. Иногда я могу позволить себе фастфуд или пирожное.
Тренировки могут длиться и два, и три часа. Но если раньше я занимался, чтобы поддерживать вес, то теперь у меня цель — преобразиться внешне. Хочу подтянутое и натренированное тело. Конечно, хочу увидеть шесть заветных кубиков пресса, но пока это труднодостижимо. Калории я не считаю. Залог успеха — это активный образ жизни и спорт. Просто надо избирательно подходить к пище и понимать, что если есть одни углеводы, то и спорт не поможет.
Passion.ru: Люди, склонные к полноте, порой всю жизнь борются с лишними кило, и это отравляет им существование… Какой образ жизни вы ведете сейчас? Организм уже адаптировался?
Андрей Шляхов: Есть у меня одна привычка — есть творог по утрам. 90% моих завтраков — это творог с ягодами или сметаной, и все. Изредка, когда нет творога, варю овсянку или делаю омлет. Неразнообразный завтрак, но я к нему привык, что питаюсь так уже 3,5 года.
Обед всегда тяжелее. Не всегда могу приготовить еду, которую можно взять на работу. Поэтому периодически покупаю готовые блюда. Но выбираю, чтобы было больше мяса и овощные салаты. Ужин всегда крепкий: много мяса, овощи, сыр. У меня много молочки в меню, и я мясоед.
Passion.ru: Позволяете ли вы себе расслабиться, съесть сладкого или мучного или что-то еще что вы любите?
Андрей Шляхов: Да, уже давно я позволяю себе расслабиться. Не могу устоять перед шоколадом. Могу не есть мучное, но шоколад — это моя слабость. Но стараюсь есть горький шоколад или с пониженным содержанием сахара, а то и вовсе без него.
Вообще, я не расслабляюсь, а ем то, что хочу на данный момент. Не могу сказать, что я приверженец очень здорового питания. Но если человек много занимается спортом, то ему проще позволить себе большее.
Passion.ru: Что делать людям, которых не устраивает собственное отражение в зеркале, но у которых не хватает силы воли начать худеть?
Андрей Шляхов: Это сложный вопрос. У меня было так, что я много раз начинал худеть. Но, как только мне начинало нравиться мое отражение в зеркале, я бросал. Соревновательный момент на проекте мне помог дойти до конца. Не буду говорить про мотивацию, это можно на каждом углу услышать. Но есть прямой совет, который, надеюсь, может помочь людям: объявите о своем похудении во всеуслышание, чтобы об этом знало как можно больше людей: родные, друзья, на работе, в соцсетях.
Заявите: «Все, я худею». Это очень помогает. Мне было страшно выглядеть в глазах друзей и знакомых дураком.
Passion.ru: Помогаете ли вы другим людям худеть? Например, Веста Романова уже выпустила две книги про похудение, ведет марафоны… Вы занимаетесь подобным?
Андрей Шляхов: Главная помощь, которую я оказал, это помощь моему папе. Мы весили примерно одинаково — больше 150. Мне было тяжело повлиять на взрослого человека. Но все же пришли к тому, что это необходимо для здоровья и долгих лет жизни. Я составил ему меню, а мама готовила. Папа похудел на 30 кг. Сейчас вес все равно не тот, который хотелось бы иметь, но он чувствует себя легче. Для меня это самый важный человек, кому помог.
Что же касается других людей, я пробовал помогать девочкам худеть в соцсетях. Делал несколько заходов. Но в какой-то момент понял, что человек должен заниматься тем, в чем он профессионал. Не захотел брать ответственность за здоровье и жизнь других людей. То, что помогло мне, может на 100% не помочь другим. Я был под наблюдением врачей. Я могу поделиться базовыми принципами, но от начала до конца людей точно вести не буду. Это не мое.
Фото: Фото из личного архива Андрея Шляхова
Passion.ru: Вы были полный с детства? Ваши близкие какой комплекции?
Андрей Шляхов: Лишний вес у меня был с детства. Однажды во время похудения увидел на весах отметку 98 кг и вспомнил, что в восьмом классе весил столько же. Представьте, какой я был, если сейчас я вешу меньше, чем в школе.
Мама у меня стройная. Сестра тоже всегда была стройной, но после родов набрала. Папа был спортивным лет до 35, потом почему-то набрал вес. Не могу сказать, что моя семья сильно склонна к полноте. Большую роль играет культура питания.
Passion.ru: Часто люди с лишним весом жалуются на то, что у них в семье не было культуры питания: ели много и все подряд… Расскажите, как обстояли дела в вашей семье?
Андрей Шляхов: Мама у меня очень вкусно готовит. Она умеет сделать из воды и муки вкуснейшие блины. Мы не жили богато, поэтому мама старалась нас накормить вкусняшками. Поэтому в семье было много выпечки: блинов, тортиков домашнего приготовления. Все пожирнее и погуще. И точно не было культуры питания, здоровой еды.
Но в любом случае, когда приходишь в сознательный возраст, можешь уже и сам влиять на свое меню, но старые привычки тянут. Проблемы с лишним весом 100% идут из детства. Если в семье питаются правильно, то это будет заметно по внешнему виду.
Passion.ru: Практически все люди с лишним весом сталкиваются с негативом в свой адрес. Кого-то это стимулирует заняться собой, а кто-то идет от обратного — говорит, что ни за что не будет худеть в угоду общественному мнению, как Тесс Холлидей, например. Вы, судя по всему, относитесь к первой категории… И все же, насколько часто вы сталкивались с неприятными высказываниями? Как вы боролись с хейтом? Какие советы можете дать людям, которых обсуждают за спиной?
Андрей Шляхов: В детстве меня, конечно, дразнили толстым. Это было класса до 5-го или 6-го. Но я рос не только в ширь, но и ввысь, выглядел массивно. Может, за спиной что-то и говорили, но в лицо уже боялись.
Я точно не из тех людей, кто не худеет специально. Я всегда хотел избавиться от лишнего веса и выглядеть спортивно, как некоторые мои друзья, на которых обращали внимание. Но не могу и сказать, что меня гнобили. Я был общительным, находил со всеми общий язык. Конечно, попадались люди, которые могли негативно высказаться в мой адрес. Я относился к этому спокойно, не плакал в подушку. Это меня вообще не затрагивало, я не замыкался на этом.
Passion.ru: Андрей, предлагали ли вам сниматься в рекламе средств для похудения?
Андрей Шляхов: Нет, не предлагали, но я бы и не согласился. Потому что знаю, каким путем я достиг результата.
Passion.ru: Вы часто публикуете фото из спортзала… Вы сами разрабатываете программу занятий или у вас есть персональный тренер? Сколько времени проводите в тренажерке?
Андрей Шляхов: Занимаюсь часто и много. В выходной по 2-3 часа, в будни после работы — час-полтора. Очень хочу заниматься с тренером, потому что результат за это время был бы уже лучше. Но пока останавливает финансовый момент: в Москве индивидуальный тренер стоит от 30 тысяч рублей. Пока не могу себе этого позволить, но очень хочу. И всем советую: если есть финансы, то лучше заниматься под руководством профессионала.
Фото: Фото из личного архива Андрея Шляхова
Passion.ru: Андрей, вы стали таким спортивным, что впору и самому становиться тренером. Не думали о таком занятии?
Андрей Шляхов: Нет, не думал, не хочу и не буду.
Passion.ru: Как бы вы оценили свою внешность сейчас по 10-балльной системе, без лишней скромности?
Андрей Шляхов: Сложный вопрос. Очень критично отношусь к себе. И когда начинаю говорить, что я толстый, значит, хочу достичь совершенства. Но это не значит, что я себя не люблю. Если сравнивать себя до проекта и то, какой я сейчас, то оценил бы себя на 9 баллов. Если сравнивать себя после финала проекта и с собой нынешним, то — 6. В моих грандиозных планах — выглядеть атлетично. Не стройным, а спортивным. И уверен, что все равно когда-то смогу оценить себя на 10 баллов.
Passion.ru: Каждый человек на определенном этапе жизни подводит итоги и ставит цели на ближайшую перспективу. Как вы можете описать несколькими словами последние 10 лет вашей жизни? И какой представляете следующую десятилетку?
Андрей Шляхов: В последние 10 лет у меня на первом месте была карьера. Я хотел профессионально расти, зарабатывать, хотел финансовой стабильности и благополучия. И это в какой-то степени мешало мне заниматься собой, ну я так думал. Сейчас понимаю, что это не так. Понял, что надо худеть, чтобы быть здоровым и наладить личную жизнь.
Цели на будущую десятилетку те же — карьера и финансовый успех. И, конечно, мой внешний вид, за который я так много борюсь.
Очень хочу начать путешествовать. И сразу куда-нибудь отправлюсь, как только пандемия отступит. И, конечно, я хочу путешествовать с любимой, а позже — и с детишками.
Фото: личный архив Андрея Шляхова