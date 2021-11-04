Участник шоу о похудении Андрей Шляхов: «Сбросил 73 кг, и моя личная жизнь изменилась»

Passion.ru: Вы были полный с детства? Ваши близкие какой комплекции?

Андрей Шляхов: Лишний вес у меня был с детства. Однажды во время похудения увидел на весах отметку 98 кг и вспомнил, что в восьмом классе весил столько же. Представьте, какой я был, если сейчас я вешу меньше, чем в школе.

Мама у меня стройная. Сестра тоже всегда была стройной, но после родов набрала. Папа был спортивным лет до 35, потом почему-то набрал вес. Не могу сказать, что моя семья сильно склонна к полноте. Большую роль играет культура питания.

Passion.ru: Часто люди с лишним весом жалуются на то, что у них в семье не было культуры питания: ели много и все подряд… Расскажите, как обстояли дела в вашей семье?

Андрей Шляхов: Мама у меня очень вкусно готовит. Она умеет сделать из воды и муки вкуснейшие блины. Мы не жили богато, поэтому мама старалась нас накормить вкусняшками. Поэтому в семье было много выпечки: блинов, тортиков домашнего приготовления. Все пожирнее и погуще. И точно не было культуры питания, здоровой еды.

Но в любом случае, когда приходишь в сознательный возраст, можешь уже и сам влиять на свое меню, но старые привычки тянут. Проблемы с лишним весом 100% идут из детства. Если в семье питаются правильно, то это будет заметно по внешнему виду.

Passion.ru: Практически все люди с лишним весом сталкиваются с негативом в свой адрес. Кого-то это стимулирует заняться собой, а кто-то идет от обратного — говорит, что ни за что не будет худеть в угоду общественному мнению, как Тесс Холлидей, например. Вы, судя по всему, относитесь к первой категории… И все же, насколько часто вы сталкивались с неприятными высказываниями? Как вы боролись с хейтом? Какие советы можете дать людям, которых обсуждают за спиной?

Андрей Шляхов: В детстве меня, конечно, дразнили толстым. Это было класса до 5-го или 6-го. Но я рос не только в ширь, но и ввысь, выглядел массивно. Может, за спиной что-то и говорили, но в лицо уже боялись.

Я точно не из тех людей, кто не худеет специально. Я всегда хотел избавиться от лишнего веса и выглядеть спортивно, как некоторые мои друзья, на которых обращали внимание. Но не могу и сказать, что меня гнобили. Я был общительным, находил со всеми общий язык. Конечно, попадались люди, которые могли негативно высказаться в мой адрес. Я относился к этому спокойно, не плакал в подушку. Это меня вообще не затрагивало, я не замыкался на этом.

Passion.ru: Андрей, предлагали ли вам сниматься в рекламе средств для похудения?

Андрей Шляхов: Нет, не предлагали, но я бы и не согласился. Потому что знаю, каким путем я достиг результата.

Passion.ru: Вы часто публикуете фото из спортзала… Вы сами разрабатываете программу занятий или у вас есть персональный тренер? Сколько времени проводите в тренажерке?

Андрей Шляхов: Занимаюсь часто и много. В выходной по 2-3 часа, в будни после работы — час-полтора. Очень хочу заниматься с тренером, потому что результат за это время был бы уже лучше. Но пока останавливает финансовый момент: в Москве индивидуальный тренер стоит от 30 тысяч рублей. Пока не могу себе этого позволить, но очень хочу. И всем советую: если есть финансы, то лучше заниматься под руководством профессионала.