«Третья грудь»: откуда у женщин (и мужчин) берется еще одна молочная железа и чем это чревато

В чем таится главная опасность?

Каждый человек имеет две железы, расположенных на грудной клетке. В большинстве случаев встречается только одна добавочная железа, но были случаи когда наблюдалось несколько добавочных желез или несколько сосково-ареолярных комплексов (полителия).

Локализуются они чаще всего под или над грудью, в зоне подмышек, на шее, в области паха или на спине. Признаки данной патологии заметны с рождения, а в период полового созревания происходит развитие добавочных желез. Последние могут полностью сформироваться или остаться неполноценными. Нередки случаи, когда имеются лишь дополнительные соски и ареолы.

​Конечно, эта патология доставляет женщинам как психологический, так и физический дискомфорт, поскольку помимо эстетического дефекта добавочные железы в предменструальный период или в период беременности могут набухать и болеть. Если дополнительные молочные железы развиты полноценно, то в послеродовом периоде могут выделять молоко. Такие железы подвержены и онкологическим заболеваниям, как доброкачественным, так и злокачественным. Именно высокий риск развития онкопатологии является одной из причин, по которым онкологи настоятельно рекомендуют удалять дополнительные молочные железы.

​Откуда что берется? Причины развития полимастии остаются до сих пор до конца не изученными, в большинстве случаев это генетически детерминированный процесс.