«Третья грудь»: откуда у женщин (и мужчин) берется еще одна молочная железа и чем это чревато
В чем таится главная опасность?
Каждый человек имеет две железы, расположенных на грудной клетке. В большинстве случаев встречается только одна добавочная железа, но были случаи когда наблюдалось несколько добавочных желез или несколько сосково-ареолярных комплексов (полителия).
Локализуются они чаще всего под или над грудью, в зоне подмышек, на шее, в области паха или на спине. Признаки данной патологии заметны с рождения, а в период полового созревания происходит развитие добавочных желез. Последние могут полностью сформироваться или остаться неполноценными. Нередки случаи, когда имеются лишь дополнительные соски и ареолы.
Конечно, эта патология доставляет женщинам как психологический, так и физический дискомфорт, поскольку помимо эстетического дефекта добавочные железы в предменструальный период или в период беременности могут набухать и болеть. Если дополнительные молочные железы развиты полноценно, то в послеродовом периоде могут выделять молоко. Такие железы подвержены и онкологическим заболеваниям, как доброкачественным, так и злокачественным. Именно высокий риск развития онкопатологии является одной из причин, по которым онкологи настоятельно рекомендуют удалять дополнительные молочные железы.
Откуда что берется? Причины развития полимастии остаются до сих пор до конца не изученными, в большинстве случаев это генетически детерминированный процесс.
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Без операции не обойтись
Единственный способ избавиться от дополнительной молочной железы — это оперативное вмешательство. Операция проводится и женщинам и мужчинам после 18 лет, ранее удаление дополнительных долек не рекомендуется (в некоторый отдельных случаях при определенных локализациях дополнительных долек или сосков возможно проведение оперативного вмешательства до 18 лет).
Существует несколько подходов к удалению дополнительных желез, в зависимости от конкретной ситуации. Наиболее распространённый — это мастэктомия, когда добавочная долька удаляется полностью (так же могут удаляться подмышечные лимфатические узлы, если долька имеет подмышечную локализацию).
Метод редукционной маммопластики подходит в том случае, если добавочная долька лежит в проекции нормальной молочной железы, в таком случае дополнительная долька резецируется единым «блоком» в пределах ткани нормальной молочной железы.
Липосакция подходит в том случае, если дополнительная железа слабо развита, отсутствуют дополнительный сосок и ареола. Чаще всего такая железа состоит преимущественно из жировой ткани и для коррекции будет достаточно выполнить липосакцию (вакуумную, туменесцентную, водоструйную или ультразвуковую).
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Гистология и коррекция формы
После операции полученная ткань отправляется на гистологическое исследование, где материал тщательно изучают на предмет наличия онкопатологии.
Добавим, что удаление дополнительный молочных желез никак не влияет на гормональный фон женщины. В некоторых случаях, когда дополнительная железа имеет локализацию в области нормальной железы, требуется проведение дополнительных операций по коррекции формы и объема нормальной железы (аутоадипотрансплантация, установка имплантата и т.д.).
Фото: Pexels.com
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