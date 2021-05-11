Тодоренко, Карпович и другие звезды, решившиеся на брекеты ради улыбки и здоровья

Ирина Горбачева: поставила челюсть на место

Актриса недавно поделилась результатами длительной работы у стоматологов. Оказалось, актриса не только долгое время стеснялась неидеальной улыбки, но и терпела ряд побочных эффектов, к которым относится головная боль, проблемы со сном и пищеварением. Казалось бы, какая связь с зубами? А она есть! На все про все ушло два года. Горбачева честно признается: думала, что не потянет финансово и морально, а теперь же не нарадуется результатам. Ей исправили прикус, выровняли зубы с помощью брекет-системы.

«Об этом я могу писать бесконечно! Появилось качество жизни!!! Появилась уверенность в себе, наладилось пищеварение, ушли головные боли, повысилась выносливость, улучшилось качество сна, ЛИЦО поменялось полностью и как вы видите в лучшую сторону!!! Мы поставили челюсть на место!! Мы не «сделали» — мы восстановили здоровье и сделали его ещё лучше во всех аспектах! К чему я это? Не нужно боятся идти к врачам, не нужно стеснятся своих зубов — ими нужно заниматься!» — рассказывала звезда сериала «Чики».