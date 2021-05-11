Тодоренко, Карпович и другие звезды, решившиеся на брекеты ради улыбки и здоровья
Ирина Горбачева: поставила челюсть на место
Актриса недавно поделилась результатами длительной работы у стоматологов. Оказалось, актриса не только долгое время стеснялась неидеальной улыбки, но и терпела ряд побочных эффектов, к которым относится головная боль, проблемы со сном и пищеварением. Казалось бы, какая связь с зубами? А она есть! На все про все ушло два года. Горбачева честно признается: думала, что не потянет финансово и морально, а теперь же не нарадуется результатам. Ей исправили прикус, выровняли зубы с помощью брекет-системы.
«Об этом я могу писать бесконечно! Появилось качество жизни!!! Появилась уверенность в себе, наладилось пищеварение, ушли головные боли, повысилась выносливость, улучшилось качество сна, ЛИЦО поменялось полностью и как вы видите в лучшую сторону!!! Мы поставили челюсть на место!! Мы не «сделали» — мы восстановили здоровье и сделали его ещё лучше во всех аспектах! К чему я это? Не нужно боятся идти к врачам, не нужно стеснятся своих зубов — ими нужно заниматься!» — рассказывала звезда сериала «Чики».
Фото: Instagram @irina_gorbacheva
Регина Тодоренко: решилась на брекеты по примеру Дани Милохина
Одной из первых с голливудской улыбкой Горбачеву поздравила Регина Тодоренко. Телеведущая и путешественница только недавно решилась на брекеты: боялась железных пластин на зубах, дефектов дикции — внешний вид и речь важны для каждого, кто работает в кадре. Супруга Влада Топалова даже советовалась с подписчиками: стоит ли решаться на брекет-систему, просила поделиться опытом. Мнения разделились: одни отговаривали Регину, другие начали делиться контактами докторов. В итоге Тодоренко последовала примеру младшего коллеги Дани Милохина и поставила брекеты. Говорит, пока всем довольна: не так страшны металлические пластинки на зубах, как принято думать. К тому же, к их установке есть ряд показаний и дело не только в неидеальной улыбке.
Фото: Instagram @reginatodorenko
Мирослава Карпович: исправила прикус и избавилась от головных болей
«Папина дочка» еще десять лет назад столкнулась с такой неприятностью, как зубной скрежет по ночам (причиной тому стал хронический стресс и лишние зубы мудрости — они сместили челюсть). Лишь годы спустя она обратилась к специалистам, которые вынесли вердикт: нужно удалять зубы мудрости и менять неправильный прикус. Не с первой попытки возлюбленная Павла Прилучного нашла своего доктора и клинику. Работа ортодонтов заняла почти три года. Для актрисы разработали систему съемных капп — брекеты не подходили, так как Мирослава активно играет в театре и у нее сложился определенный сценический образ. Не так давно Карпович восторженно благодарила команду своих врачей: теперь ее улыбка безупречна, головные боли и зубной скрежет остались в прошлом. А с некоторыми докторами она подружилась — теперь ходят друг к другу в гости и на танцы в клубы.
Помимо перечисленных селебрити, брекет-системы носили Тимур Родригез, Паулина Андреева, Вера Брежнева, Виктория Боня и ряд других. Все они результатом довольны, главное — найти своего врача.
Комментарий специалиста
В последнее время люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, в том числе и стоматологическому. Молодых людей часто волнуют неровные зубы, но немногие знают, что ортодонтическое лечение может решить и другие проблемы, такие как нарушение осанки, плохой сон и головная боль. Они очень часто связаны с неправильным смыканием зубов и гипертонусом мышц головы и шеи.
Правильное соотношение верхнего и нижнего зубных рядов при смыкании определяет здоровье зубо-челюстной системы. Это здоровье пародонта, зубов и парных височно-нижнечелюстных суставов. При неправильном смыкании зубов зубо-челюстная система претерпевает большие нагрузки. Именно с признаками перегрузки и обращаются взрослые пациенты к ортодонту. Некоторые при этом знают о неправильном прикусе и долгие годы не придают этому значения.
Какие же это признаки?
Стираемость эмали зубов;
клиновидные дефекты;
заболевания пародонта;
частые головные боли, боль в шее;
плохой сон, дискомфорт (щелчки, хруст, боль) в области одного или двух височно-нижнечелюстных суставов;
ощущение перенапряжения мышц лица и шеи;
отсутствие отдельных зубов или групп зубов.
Наличие таких признаков является поводом для консультации у ортодонта-гнатолога, который оценит правильность функционирования зубочелюстной системы, здоровье височно-нижнечелюстного сустава, корректную работу мышц, при необходимости проведет функциональную диагностику и только тогда составит индивидуальный план лечения, предложит подходящую аппаратуру.
Ортодонтическое лечение в среднем длится 1,5-2 года — это продолжительный процесс, требующий профессионализма доктора и терпения пациента. Только совместными усилиями возможно восстановить здоровье, а бонусом получить красивую улыбку. Да, я не оговорилась, мы сконцентрированы не только на эстетике передних зубов, но и на положении жевательных зубов, а значит на восстановлении функции правильного смыкания, правильного положения височно-нижнечелюстных суставов, восстановлении здоровья.
Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich
Конечно, ортодонтическое лечение требует от пациента большего внимания к гигиене, зубы приходится чистить после еды, использовать специальные щеточки. Также корректируется и рацион питания, например, нельзя грызть твердую пищу, но это мелочи, к которым быстро адаптируются все пациенты.
Выбор аппаратуры осуществляет ортодонт, исходя из данных диагностики и желаний пациента. Это могут быть внешние и лингвальные (внутренние) брекеты, металлические и керамические. Существуют и варианты лечения без брекетов — это элайнеры, тонкие пластины, которые выравнивают зубы. В любом случае к любой аппаратуре есть показания. Пациенту и доктору важен хороший результат, поэтому в выборе аппаратуры стоит доверять профессионалам.
Фото: Instagram
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