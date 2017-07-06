Тест: насколько опасна ваша работа
Если вы шахтер, пожарный или, скажем, учитель в младшей школе, то ваша служба, безусловно, и опасна, и трудна, и молоко за вредность вам положено. Но от депрессий и онкозаболеваний чаще других страдают именно офисные работники! Хотя бы потому, что у них обычно после девятичасовой «отсидки» на специально выделенном стуле уже нет времени на регулярные профилактические осмотры. Плюс тортики-печенья вместо обеда. Плюс малоподвижный образ жизни и злой начальник… Как вы вообще живете?
Специалисты медицинского центра «Атлас» разработали тест, который, может, и не стоит считать руководством к действию, но точно следует принять во внимание. Кое-что вы можете подкорректировать прямо сейчас, но некоторые обстоятельства своей карьеры, возможно, придется пересмотреть радикально. Выбор за вами, конечно. И вы действительно хотите выбирать между здоровьем и карьерой?
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