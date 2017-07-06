Супертест для офисных работников и креативного класса!

Если вы шахтер, пожарный или, скажем, учитель в младшей школе, то ваша служба, безусловно, и опасна, и трудна, и молоко за вредность вам положено. Но от депрессий и онкозаболеваний чаще других страдают именно офисные работники! Хотя бы потому, что у них обычно после девятичасовой «отсидки» на специально выделенном стуле уже нет времени на регулярные профилактические осмотры. Плюс тортики-печенья вместо обеда. Плюс малоподвижный образ жизни и злой начальник… Как вы вообще живете?