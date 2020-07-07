Тест: мы определим, есть ли у вас зависимость от алкоголя или нет

После режима самоизоляции мы соскучились по ресторанам и верандам, где можно встретиться с друзьями за коктейлем. Впрочем, кто-то не отказывает себе в бокале вина и дома за ужином, объясняя это тем, что «во Франции все так пьют». Врачи предупреждают: в большинстве случаев люди не признают зависимость, даже когда все признаки налицо. После нашего теста вам станет понятно, в каких вы отношениях с алкоголем.