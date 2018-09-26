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Терпеть нельзя лечить: при каких тазовых болях нужно срочно обращаться к врачу

Боль в первый день месячных некоторые считают нормой, и месяц за месяцем спокойно переживают этот день под обезболивающими. Однако гинекологи не устают повторять: если вы каждый месяц вынуждены принимать НПВС, такие боли нельзя считать нормой. Путеводитель по тазовым болям — какие они могут быть, что их вызывает и как действовать в каждом случае — поможет вам понять, какая боль может считаться нормальной, а когда пора к врачу.
Ирина Лузина,
врач-гинеколог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

Любой болевой синдром не является нормой. Боль – это всегда сигнал о неких неполадках в организме. Поэтому без внимания ее оставлять нельзя! Боль в малом тазу или так называемая хроническая тазовая боль имеет множество причин. Она может быть одним из симптомов гинекологической патологии, проблем с ЖКТ или невралгии. Самостоятельно женщина не сможет определить причину боли, даже врачу, порой, поставить правильный диагноз не просто. Ведь в голове нужно держать симптомы большого количества заболеваний, согласно которым женщина и будет отправлена к профильному врачу. В любом случае, если женщина обратилась с болями в малом тазу именно к гинекологу, наша задача поставить диагноз, исключив гинекологическую патологию, и направить ее к другому врачу на дообследование.

Виды болей, связанные с гинекологической патологией

Боль условно можно разделить на острую и хроническую.

Острая боль

Это тот вид боли, который возникает на фоне полного благополучия. Он требует срочного обращения к врачу. Если говорить об острых болях, связанных с гинекологическими проблемами, то чаще они связаны с разрывом кисты яичника (апоплексией яичника). Нередко это происходит после полового контакта. Когда женщин с такой болью привозят на ночные дежурства, в случае сексуальной близости в течение последних 2 часов, первое, что подозревают врачи – разрыв кисты. Апоплексия всегда сопровождается резкой болью, порой, до потери сознания. В этом случае следует незамедлительно вызывать скорую помощь.

Хроническая боль

Хронические боли у женщин могут носить периодический характер, связанный с фазами менструального цикла, и постоянный.

Периодические боли

Могут беспокоить женщину перед менструацией, во время, сразу после или же в период овуляции. В таких случаях я всегда рекомендую отслеживать, в какой период цикла она возникает. Это важно для постановки диагноза.

Когда периодические боли могут быть нормой? Среди периодических болей есть те, которые можно условно считать нормальными. К таковым, например можно отнести дискомфортные ощущения в преддверии менструации и овуляторные боли. Именно дискомфортные ощущения, а не боль. В первом случае они связаны с сокращением матки, во втором – с разрывом фолликула, такие боли будут носить тянущий характер. Важно понимать, что если в этот период женщина испытывает не просто неприятные ощущения, а выраженную боль, которая вынуждает ее регулярно принимать нестероидные противовоспалительные препараты или же значительно снижать физическую активность вплоть до принятия определенного положения тела (поза эмбриона), нужно срочно обращаться к врачу. Такая боль может быть сигналом серьезных патологий, в частности, эндометриоза или же разрыва фолликула с внутрибрюшным кровотечением.

Когда периодические боли – один из симптомов заболевания? Как отмечалось выше, если периодическая боль требует регулярного приема обезболивающих, значит она, скорее всего, является сигналом каких-либо нарушений в гинекологической сфере. В частности, причиной сильных болей перед менструацией может быть эндометриоз матки. Это заболевание не дает никаких симптомов после менструации, зато проявляет себя за 7-10 дней до и во время. После менструации болевые ощущения уходят. Нередко эндометриоз вызывает спаечный процесс. В этом случае в спайку могут попасть нервные окончания, они будут раздражаться и вызывать боль, которая может отдавать и в ногу, и в лопатку, и в низ живота.

Еще один недуг, который связан с возникновением периодических болей – эндометриоидные кисты. Они дают о себе знать во вторую фазу цикла. В этот период кисты отекают, увеличиваются в размерах в значительной степени – с 2-3 см до 5-6 см непосредственно перед менструацией. Когда менструация заканчивается, кисты уменьшаются в размерах и боль проходит.

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