Терпеть нельзя лечить: при каких тазовых болях нужно срочно обращаться к врачу

Хроническая боль

Хронические боли у женщин могут носить периодический характер, связанный с фазами менструального цикла, и постоянный.

Периодические боли

Могут беспокоить женщину перед менструацией, во время, сразу после или же в период овуляции. В таких случаях я всегда рекомендую отслеживать, в какой период цикла она возникает. Это важно для постановки диагноза.

Когда периодические боли могут быть нормой? Среди периодических болей есть те, которые можно условно считать нормальными. К таковым, например можно отнести дискомфортные ощущения в преддверии менструации и овуляторные боли. Именно дискомфортные ощущения, а не боль. В первом случае они связаны с сокращением матки, во втором – с разрывом фолликула, такие боли будут носить тянущий характер. Важно понимать, что если в этот период женщина испытывает не просто неприятные ощущения, а выраженную боль, которая вынуждает ее регулярно принимать нестероидные противовоспалительные препараты или же значительно снижать физическую активность вплоть до принятия определенного положения тела (поза эмбриона), нужно срочно обращаться к врачу. Такая боль может быть сигналом серьезных патологий, в частности, эндометриоза или же разрыва фолликула с внутрибрюшным кровотечением.

Когда периодические боли – один из симптомов заболевания? Как отмечалось выше, если периодическая боль требует регулярного приема обезболивающих, значит она, скорее всего, является сигналом каких-либо нарушений в гинекологической сфере. В частности, причиной сильных болей перед менструацией может быть эндометриоз матки. Это заболевание не дает никаких симптомов после менструации, зато проявляет себя за 7-10 дней до и во время. После менструации болевые ощущения уходят. Нередко эндометриоз вызывает спаечный процесс. В этом случае в спайку могут попасть нервные окончания, они будут раздражаться и вызывать боль, которая может отдавать и в ногу, и в лопатку, и в низ живота.

Еще один недуг, который связан с возникновением периодических болей – эндометриоидные кисты. Они дают о себе знать во вторую фазу цикла. В этот период кисты отекают, увеличиваются в размерах в значительной степени – с 2-3 см до 5-6 см непосредственно перед менструацией. Когда менструация заканчивается, кисты уменьшаются в размерах и боль проходит.