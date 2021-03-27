Тахикардия сердца: когда это норма, а когда нужно бить тревогу — отвечает кардиолог
Каким должен быть пульс в норме
Для начала разберемся, как появляется сердцебиение. Сердечный ритм составляют чередующиеся сокращения (систола) и расслабления (диастола) сердца. В верхней части правого предсердия находится синусовый узел, который и управляет этим процессом: генерирует электрические импульсы возбуждения с определенной частотой (так задается синусовый ритм). Поэтому он и называется водителем ритма.
В норме у взрослого человека частота сердечных сокращений (ЧСС) колеблется в пределах 60-90 ударов в минуту. Пульс может быть частым (более 90 уд\мин) или редким (менее 60 уд\мин).
Это важный индикатор нашего самочувствия и симптом, который может указывать на патологию. Поэтому важно знать, какова норма ЧСС и учитывать обстоятельства, при которых она повышается.
Физиологическая тахикардия: что это?
Тахикардия может быть физиологической. Она возникает у здоровых людей как реакция на различные внешние воздействия: физическую нагрузку, стресс, испуг, переутомление и так далее. Физиологическая синусовая тахикардия у здоровых лиц (в том числе и при наличии других сопутствующих заболеваний) имеет хороший прогноз и не является опасной для жизни. Лечению этот вид тахикардии не подлежит. Однако можно устранить внешние провоцирующие факторы: не переедать, исключить алкоголь, курение.
Во время сна и отдыха сердце здорового человека сокращается реже — с частотой около 50-70 ударов в минуту.
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Сердечный ритм и нагрузки
Во время физической нагрузки, например, пульс может достигать 130-150 ударов в минуту. И в этом случае тахикардия возникает в ответ на выброс в кровь адреналина и активацию симпатической нервной системы. А когда мы прекращаем заниматься и внешний фактор исчезает, ЧСС постепенно возвращается в норму.
Центральная нервная система постоянно следит за потребностями организма и при необходимости ускоряет или замедляет работу сердца. При физической нагрузке организму необходимо больше кислорода и питательных веществ, поэтому синусовый узел начинает генерировать импульсы возбуждения с большей частотой и сердце бьется чаще. Так возникает тахикардия. При данных обстоятельствах это нормальная реакция организма.
Спортсменам не так легко добиться увеличения ЧСС во время физических нагрузок, а вот у здорового, но нетренированного человека тахикардия развивается быстро. Выход — постепенно тренировать выносливость.
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Патологическая тахикардия
Существует тахикардия в привычном для нас понимании — патологическая. Она появляется при различных заболеваниях: ишемической болезни сердца, перенесенном инфаркте миокарда, аритмии. В зоне риска — пожилые люди (из-за возрастных изменений в сердечной ткани). Склонность к тахикардии может передаваться по наследству. От физиологической патологическая тахикардия отличается тем, что она может возникнуть без воздействия физических или эмоциональных факторов.
Среди видов тахикардии, относящихся к нарушениям функционирования сердца, выделяют наджелудочковую и желудочковую. Первая характеризуется нарушениями, которые возникают на уровне предсердий. Желудочковая тахикардия — серьезное отклонение от нормы, которое опасно рисками срыва ритма и внезапным прекращением сердцебиения.
Многие путают тахикардию с аритмией. Любое отклонение от нормальной частоты и равномерности сокращений сердца считается аритмией, это более обширное понятие, включающее в себя и тахикардию в том числе. При этом тахикардия характеризуется равномерностью частоты сердечных сокращений, но их количество возрастает до более 100 ударов в минуту. В этом случае тахикардия может быть опасной.
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Дополнительные методы исследования
В результате увеличения частоты сердечных сокращений ухудшается кровоснабжения всех органов (в том числе и сердца), развивается гипоксия, уменьшается артериальное давление. Длительные периоды тахикардии значительно снижают эффективность работы сердца, нарушая сократимость миокарда, вызывают чувство нехватки воздуха, головокружение, слабость. Возникновение осложнений значительно ухудшает прогнозы пациентов.
В таких случаях необходимо обратиться к врачу, установить причину возникшей тахикардии и скорректировать лечение, если вы уже принимаете препараты. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные методы исследования: ЭКГ (электрокардиография) и холтеровское мониторирование (суточное мониторирование ЭКГ).
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