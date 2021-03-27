Тахикардия сердца: когда это норма, а когда нужно бить тревогу — отвечает кардиолог

Каким должен быть пульс в норме

Для начала разберемся, как появляется сердцебиение. Сердечный ритм составляют чередующиеся сокращения (систола) и расслабления (диастола) сердца. В верхней части правого предсердия находится синусовый узел, который и управляет этим процессом: генерирует электрические импульсы возбуждения с определенной частотой (так задается синусовый ритм). Поэтому он и называется водителем ритма.

В норме у взрослого человека частота сердечных сокращений (ЧСС) колеблется в пределах 60-90 ударов в минуту. Пульс может быть частым (более 90 уд\мин) или редким (менее 60 уд\мин).

Это важный индикатор нашего самочувствия и симптом, который может указывать на патологию. Поэтому важно знать, какова норма ЧСС и учитывать обстоятельства, при которых она повышается.