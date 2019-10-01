Сыпь под грудью — причины появления и способы лечения

Потница

Это вызывающая раздражение и зуд мелкая красная сыпь или скопление прыщиков, которые возникают вследствие совместного воздействия тепла, потоотделения и трения кожи об одежду. Потница может быть вызвана жарой и повышенной влажностью, интенсивной физической активностью, температурой, а также ношением воздухонепроницаемой одеждой. При потнице протоки потовых желез закупориваются, а пот, накапливаясь, вызывает сыпь. Для облегчения симптомов потницы можно использовать холодные компрессы и прохладный душ, а также успокаивающие и, в ряде случаев, кортикостероидные кремы. Также очень важно носить комфортную “дышащую одежду”, желательно из хлопка и льна.

Аллергическая экзема

Аллергическая экзема или атопический дерматит - это хроническое состояние, характеризующееся сухой, потрескавшейся, чешуйчатой кожей, сопровождающейся покраснениями и зудом. Несмотря на то, что экзема чаще всего появляется на сгибах рук, ног и шеи, ее также нередко можно заметить и в области под грудью. Причины появления экземы могут быть самыми разными, от смены сезонов, до аллергии на порошок и мыло. Стресс и пищевая аллергия также могут стать триггером этого недуга. Для лечения экземы дерматологи рекомендуют использовать увлажняющие кремы, антигистаминные препараты, а в случае необходимости, и кортикостероидные средства для наружного применения. В ряде случаев, хорошим помощником в лечении экземы может стать светотерапия. Ну и конечно же по возможности необходимо исключить все факторы, которые изначально спровоцировали ее появление.