Стресс, сахар и еще 12 неожиданных причин повышения холестерина в крови

Какой холестерин считается повышенным
Показатель общего холестерина входит в биохимический анализ крови: если он выше 5 ммоль/л, то это уже повод обратиться к врачу. А если больше 8 ммоль/л, то скорее всего вам уже не обойтись без специальных препаратов (чаще всего это статины). Самое неприятное, что такую цифру в своих анализах может обнаружить даже молодая стройная женщина, которая не ест фаст-фуд и занимается йогой — то есть ведет условно здоровый образ жизни.
«Плохой» и «хороший» холестерин
Холестерин необходим организму — это важный строительный материал клеток и основа для синтеза гормонов. Но существует разный холестерин - как добрый и злой полицейский — с ними все не так просто. Официально «плохим холестерином» считаются липопротеины низкой плотности (ЛПНП): если их слишком много, они оседают на стенках сосудов, ведут к образованию атеросклеротических бляшек. А это, в свою очередь, может привести к инфаркту, инсульту, тромбозу и смерти. Собственно, именно по этой причине и нужно контролировать уровень холестерина: чтобы избежать атеросклероза.
Нормализовать количество ЛПНП помогает «добрый полицейский» — «хороший» холестерин: липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Эти липопротеины транспортируют излишки холестерина из сосудистой стенки в печень, где они утилизируются, как в химической лаборатории.
Хуже всего, если общий холестерин повышен за счет «плохого»: его показатели в норме не должны превышать 3 ммоль/л. Но иногда бывает, что общие показатели повышаются за счет «хорошего» холестерина — и тогда, если «плохой» при этом в норме, никакой проблемы нет.
Нормой «хорошего» холестерина ЛПВП для женщин считается от 1,2 ммоль/л, для мужчин от 1,1 ммоль/л. При этом если этот показатель составляет от 1,7 до 2,1, то это считается хорошей заявкой на долголетие, отмечает Корнеева Ольга.
14 причин, почему у вас может быть повышен «плохой» холестерин
Первичная причина — это врожденная патология липидного обмена, чаще всего наследственная.
Среди вторичных причин широко известны следующие:
Сахарный диабет Ожирение Переедание Малоподвижный образ жизни Курение Артериальная гипертензия (повышенное давление)
Однако не всем известно, что прием оральных контрацептивов (ОК) также может стать фактором риска.
На фоне приема оральных контрацептивов может наблюдаться высокий уровень холестерина и триглицеридов. Конечно же, не у всех поголовно, кто принимает ОК. Но в целом это не редкость, а известный факт среди врачей. Поэтому нужно оценивать липидный профиль у пациентов, которые принимают ОК.
Еще один неочевидный фактор риска — сахар. Казалось бы, повышенный холестерин всегда связывали с жирной пищей, а не сладкой. Но вторая не менее опасна.
Избыток углеводов приводит к тому, что в организме повышается уровень триглицеридов. Они откладываются в жировой клетчатке — образуются большие депо жира в организме. Так жир может попасть в кровоток, а оттуда — в печень. В этом случае печень синтезирует из жира исключительно «плохой» холестерин.
Почечная недостаточность также может сыграть свою роль в повышении уровня холестерина, ведь он в том числе выводится через почки, а при их дисфункции вывод нарушается, и плохой холестерин задерживается в организме. Поэтому при повышенном уровне холестерина обязательно смотрят на уровень почечного маркера - креатинина.