Стресс, сахар и еще 12 неожиданных причин повышения холестерина в крови

Какой холестерин считается повышенным

Показатель общего холестерина входит в биохимический анализ крови: если он выше 5 ммоль/л, то это уже повод обратиться к врачу. А если больше 8 ммоль/л, то скорее всего вам уже не обойтись без специальных препаратов (чаще всего это статины). Самое неприятное, что такую цифру в своих анализах может обнаружить даже молодая стройная женщина, которая не ест фаст-фуд и занимается йогой — то есть ведет условно здоровый образ жизни.

«Плохой» и «хороший» холестерин

Холестерин необходим организму — это важный строительный материал клеток и основа для синтеза гормонов. Но существует разный холестерин - как добрый и злой полицейский — с ними все не так просто. Официально «плохим холестерином» считаются липопротеины низкой плотности (ЛПНП): если их слишком много, они оседают на стенках сосудов, ведут к образованию атеросклеротических бляшек. А это, в свою очередь, может привести к инфаркту, инсульту, тромбозу и смерти. Собственно, именно по этой причине и нужно контролировать уровень холестерина: чтобы избежать атеросклероза.

Нормализовать количество ЛПНП помогает «добрый полицейский» — «хороший» холестерин: липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Эти липопротеины транспортируют излишки холестерина из сосудистой стенки в печень, где они утилизируются, как в химической лаборатории.

Хуже всего, если общий холестерин повышен за счет «плохого»: его показатели в норме не должны превышать 3 ммоль/л. Но иногда бывает, что общие показатели повышаются за счет «хорошего» холестерина — и тогда, если «плохой» при этом в норме, никакой проблемы нет.

Нормой «хорошего» холестерина ЛПВП для женщин считается от 1,2 ммоль/л, для мужчин от 1,1 ммоль/л. При этом если этот показатель составляет от 1,7 до 2,1, то это считается хорошей заявкой на долголетие, отмечает Корнеева Ольга.