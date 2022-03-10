Стоит ли прививаться от COVID-19 разными вакцинами — объясняет врач
Новикова Лейла Александровна,
врач-терапевт Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Солянке
Когда стоит ставить вторую прививку?
Согласно рекомендации ВОЗ, а также действующему в настоящее время нормативному документу на территории РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" от 30.10.2021 вакцинацию следует проводить не ранее чем через 6 месяцев от момента выздоровления после перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо через 6 месяцев от ранее проведенной вакцинации. Проводить вакцинацию раньше указанного срока считается нецелесообразным, ввиду отсутствия научных данных , подтверждающих эффективность выработанного иммунитета, а также рациональность подобных схем вакцинации.
С введением бустерной дозы увеличивается количество антител, организм становится сильнее?
Да. Считается, что вакцинация обеспечивает достаточную иммунную защиту на протяжении 6 месяцев. Далее происходит уменьшение количества вируснейтрализующих антител и , как следствие, ослабевает иммунная защита.
Для того, чтобы снизить риск повторного заражения, необходимо так называемое «подстегивание» иммунитета, то есть вводить бустерную дозу (при ее введении ВОЗ рекомендует применять вдвое меньшую дозировку по сравнению с первичной серией вакцинации). В таком случае, происходит значительный прирост вируснейтрализующих антител, что обеспечивает более длительную и качественную защиту, а также значительно снижает риск повторного заражения и тяжелого течения процесса в случае заболевания.
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Какой должны быть реакция организма на повторное введение вакцины?
Здесь всё достаточно индивидуально. Ровно как на первое, так и на второе введение вакцины могут возникать следующие симптомы:
- повышение температуры тела;е инъекции (может болеть все плечо);
-повышение температуры тела;
гриппоподобные симптомы;
боль в мышцах и суставах;
боль в мышцах и суставах.
Вы не должны беспокоиться, если после прививки возникли вышеуказанные симптомы. В течение нескольких дней (как правило 1-2, максимум 3-х дней) такие реакции исчезают самостоятельно. Если нежелательные эффекты сильно беспокоят, можно принять препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), например парацетамол или ибупрофен. К месту укола можно приложить прохладный компресс.
Вышеуказанные симптомы — свидетельство того, что в данный момент иммунитет, встретившись с «чужеродным» агентом, активно вырабатывает антитела. Однако отсутствие этих симптомов не отменяет данного факта и потому также считается физиологической нормой.
После вакцинации лучше подождать полчаса в поликлинике, а не уходить сразу. Это нужно, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Если стало тяжело дышать, появилось ощущение сильного сердцебиения, шум в ушах, сыпь, головокружение или начался отек лица, нужно обратиться в пункт вакцинации за медицинской помощью.
Есть и еще ряд тревожных «сигналов», указывающих на то, что следует обратиться к врачу. Они проявляются в следующем:
если покраснение места инъекции превышает 8 см в диаметре, уплотнено и болезненно при пальпации;
если повышенная температура тела держится более 3-х дней, а также если она не сбивается жаропонижающими препаратами.
В таком случае врач произведет детальный осмотр , объективно оценит состояние органов и систем организма ,назначит необходимое обследование с целью верификации диагноза и в случае необходимости — соответствующее лечение.
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Стоит ли ставить вакцину переболевшим?
Обязательно! Исходя из последних научных исследований и представленных нам результатов, появилось такое понятие как «гибридный» иммунитет, т.е это естественный иммунитет, полученный в результате перенесенного заболевания, который в дальнейшем подкрепляется искусственно созданными антитела, благодаря проведенной вакцинации.
В последнее время все больше данных набирается о том, что люди, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, а затем спустя 6 месяцев провели вакцинацию, обладают более мощным иммунитетом, который намного эффективнее снижает риск повторного заражения, а также намного лучше защищает от тяжелого течения заболевания.
Так что, если подытожить — вакцинироваться можно и нужно.
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