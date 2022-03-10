Стоит ли прививаться от COVID-19 разными вакцинами — объясняет врач

Когда стоит ставить вторую прививку?

Согласно рекомендации ВОЗ, а также действующему в настоящее время нормативному документу на территории РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" от 30.10.2021 вакцинацию следует проводить не ранее чем через 6 месяцев от момента выздоровления после перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо через 6 месяцев от ранее проведенной вакцинации. Проводить вакцинацию раньше указанного срока считается нецелесообразным, ввиду отсутствия научных данных , подтверждающих эффективность выработанного иммунитета, а также рациональность подобных схем вакцинации.

С введением бустерной дозы увеличивается количество антител, организм становится сильнее?

Да. Считается, что вакцинация обеспечивает достаточную иммунную защиту на протяжении 6 месяцев. Далее происходит уменьшение количества вируснейтрализующих антител и , как следствие, ослабевает иммунная защита.

Для того, чтобы снизить риск повторного заражения, необходимо так называемое «подстегивание» иммунитета, то есть вводить бустерную дозу (при ее введении ВОЗ рекомендует применять вдвое меньшую дозировку по сравнению с первичной серией вакцинации). В таком случае, происходит значительный прирост вируснейтрализующих антител, что обеспечивает более длительную и качественную защиту, а также значительно снижает риск повторного заражения и тяжелого течения процесса в случае заболевания.