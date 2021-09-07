Стоит ли делать прививку от гриппа на фоне вакцинации от коронавируса — отвечает эксперт

Когда делать прививку

Вакцинация населения от гриппа проводится в течение сентября-октября. Оптимально делать прививку до начала сезона гриппа, так как защитные антитела против вируса начинают вырабатываться только через 2 недели после введения вакцины. Сразу скажу, что никакой связи между прививками от коронавируса и гриппа нет. Вакцинация от коронавирусной инфекции не отменяет прививку от гриппа. Количество желающих вакцинироваться не должно уменьшиться на фоне пандемии.

Перед вакцинацией пациент проходит стандартную процедуру: в ходе приема его осматривает терапевт, после чего направляет на обследования с учетом возможных аллергических реакцией и хронических заболеваний. Если таковых нет и человек полностью здоров, то он направляется в процедурный кабинет на прививку. Каких-то специальных анализов, обязательных перед вакцинацией от гриппа, нет. Объем обследований может определить врач индивидуально, в зависимости от анамнеза жизни пациента.