Стоит ли делать прививку от гриппа на фоне вакцинации от коронавируса — отвечает эксперт
В одном из предыдущих материалов мы с помощью специалистов рассказывали, что антигенный состав противогриппозной вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Последняя имеет сеть лабораторий, которые во время эпидемий выделяют от больных штаммы, изучают антигенные и генетические свойства, выявляют наиболее актуальные из них. На основании данных определяют, какой вирус встречался наиболее часто или в начале сезона был представлен незначительно, а к концу оказался самым приспособленным. В будущем сезоне вирус будет очень похож на тот, что доминировал под конец прошедшего. При помощи антигенного и генетического анализа, а также математического моделирования решают, стоит ли менять штаммы в вакцине.
Все знают, что наиболее опасен грипп для детей до 5 лет, пожилых (старше 65 лет) и беременных, а также пациентов с иммунодефицитами разной природы, онкопациентов после химиотерапии. Им необходимо привиться в первую очередь.
Ираида Викторовна Беляева,
врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Когда делать прививку
Вакцинация населения от гриппа проводится в течение сентября-октября. Оптимально делать прививку до начала сезона гриппа, так как защитные антитела против вируса начинают вырабатываться только через 2 недели после введения вакцины. Сразу скажу, что никакой связи между прививками от коронавируса и гриппа нет. Вакцинация от коронавирусной инфекции не отменяет прививку от гриппа. Количество желающих вакцинироваться не должно уменьшиться на фоне пандемии.
Перед вакцинацией пациент проходит стандартную процедуру: в ходе приема его осматривает терапевт, после чего направляет на обследования с учетом возможных аллергических реакцией и хронических заболеваний. Если таковых нет и человек полностью здоров, то он направляется в процедурный кабинет на прививку. Каких-то специальных анализов, обязательных перед вакцинацией от гриппа, нет. Объем обследований может определить врач индивидуально, в зависимости от анамнеза жизни пациента.
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Как меняется вакцина от гриппа
Вирусы гриппа постоянно мутируют, каждый год появляются новые штаммы, которые провоцируют новые сезонные эпидемии. И состав вакцин против гриппа каждый сезон также меняется, чтобы обеспечить наибольшую защиту от циркулирующих именно в данный период времени вирусов. Прежде чем выдать лицензию на новую вакцину, компетентные органы тщательно ее изучают, во многих странах действуют системы мониторинга и исследования всех случаев возникновения негативных побочных явлений после иммунизации населения против вируса гриппа.
Несмотря на то что эффективность вакцины против гриппа может меняться от сезона к сезону, в целом вакцинация снижает риски заболевания как для вакцинированных, так и для окружающих. Вакцинация была, есть и остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа.
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Особая категория пациентов
Несмотря на то что беременные женщины и кормящие мамы — это особая категория пациентов, лечение которых всегда проводится под медицинским наблюдением, прививаться от гриппа им рекомендовано. Вакцинация — наиболее эффективная профилактическая мера осложнений после гриппа, которые могут создавать угрозу выкидыша, а также внутриутробных нарушений развития плода. Перед прививкой беременным лучше проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти дополнительные обследования, а также очень избирательно подойти к выбору вакцины — лучше использовать качественную очищенную противогриппозную вакцину. Кормящим женщинам также рекомендовано вакцинироваться, поскольку ослабленный после родов организм очень чувствителен к различным инфекциям. Все защитные клетки, которые иммунитет женщины будет продуцировать после вакцинации, вместе с материнским молоком перейдут ребенку и станут для него дополнительной защитой.
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Противопоказания к прививке
Лучше вакцинироваться именно в период подготовки к беременности. Это позволит максимально укрепить иммунитет к беременности и родам — именно тогда, когда организм больше всего в этом нуждается, снизить риски возможного инфицирования, которые могут привести как к аномалиям развития плода, так и к невынашиванию, обеспечив защиту от осложнений не только маме, но и ее будущему ребенку.
В завершение добавлю, что противопоказанием к вакцинации от гриппа являются злокачественные образования, аллергия на яичный белок. А также хронические заболевания в стадии обострения, острые лихорадочные состояния, повышенная температура и любые начинающиеся симптомы респираторной инфекции — такие как головная боль, першение в горле, заложенность носа, ломота в суставах. В этом случае пациент может получить временный медотвод от прививки на период от 2 недель до месяца.
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