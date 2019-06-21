Средство передвижения или источник повышенной опасности? Как избежать травм при езде на велосипеде

Как избежать травм?

Несколько советов, которые помогут избежать травм:

1. Минимализм. Путешествуйте на велосипеде налегке. Не используйте его как грузовое транспортное средство. Большой груз делает велосипед менее управляемым. К тому же, не исключены поломки в самый неподходящий момент. Если отправляетесь в велотур, берите с собой только самое необходимое.

2. Специальное снаряжение. Оно поможет обеспечить безопасность велосипедиста на дороге. Берите с собой фонари, ставьте светоотражающие элементы (катафоты). В дальнюю поездку возьмите запасные детали и ремонтный набор.

3. Качество велосипеда. Купите себе хороший велик, с широкими колесами, крепкой рамой, большим количеством передач, передней амортизирующей вилкой. Это снизит риск падения. Вы сможете безопасно себя чувствовать даже на мокрой и скользкой трассе. Обращайте внимание и на размер колес. Чем больше их диаметр, тем лучше.

4. Руль. Не стоит покупать велосипед с низко опущенным рулем. На нем приходится ездить с опущенной головой, что уменьшает обзорность. Велосипедисты на таких машинах достоверно чаще становятся участниками ДТП или получают травмы в результате падений. А еще руль не должен быть высоким, иначе велосипед будет хуже поддаваться управлению.

5. Тормоз. Предотвратить падение или столкновение можно, если вовремя затормозить. Чем меньше тормозной путь, тем лучше. Самые плохие тормозные колодки – резиновые. Кожаные лучше всего подходят в дождливую погоду. Достаточно надежны и синтетические колодки. Расположение тормоза на ободе лучше, чем на ступице. Лучше всего, если тормоз есть на обоих колесах. Но если приходится выбирать, лучше тормозить передним колесом. Следует учитывать, что ручной тормоз эффективнее педального.