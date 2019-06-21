Средство передвижения или источник повышенной опасности? Как избежать травм при езде на велосипеде

Причины травм
Наравне с пешеходами, велосипедисты чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Основных причин аварий две: 1. Несоблюдение велосипедистом правил дорожного движения. Зачастую он их попросту не знает. 2. Ограниченная видимость на дороге по причине тумана или дождя. Тогда водитель может не заметить велосипедиста и сбить его.
В результате ДТП встречаются как травмы, иногда достаточно тяжелые, так и смертельные исходы. Согласно статистике Великобритании, в этой стране на 77 пострадавших в столкновениях с автомобилями велосипедистов приходится 61 лёгких и средних травм, 15 тяжелых травм и 1 летальный случай.
Другие источники велосипедного травматизма:
- падения в результате потери управления велосипедом или его поломки;
- столкновение с пешеходами или различными объектами (стенами домов, заборами, деревьями и т.д.);
- ямы, ступеньки, особенности рельефа, которые можно не заметить в темное время суток;
- экстремальный велоспорт.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Как избежать травм?
Несколько советов, которые помогут избежать травм:
1. Минимализм. Путешествуйте на велосипеде налегке. Не используйте его как грузовое транспортное средство. Большой груз делает велосипед менее управляемым. К тому же, не исключены поломки в самый неподходящий момент. Если отправляетесь в велотур, берите с собой только самое необходимое.
2. Специальное снаряжение. Оно поможет обеспечить безопасность велосипедиста на дороге. Берите с собой фонари, ставьте светоотражающие элементы (катафоты). В дальнюю поездку возьмите запасные детали и ремонтный набор.
3. Качество велосипеда. Купите себе хороший велик, с широкими колесами, крепкой рамой, большим количеством передач, передней амортизирующей вилкой. Это снизит риск падения. Вы сможете безопасно себя чувствовать даже на мокрой и скользкой трассе. Обращайте внимание и на размер колес. Чем больше их диаметр, тем лучше.
4. Руль. Не стоит покупать велосипед с низко опущенным рулем. На нем приходится ездить с опущенной головой, что уменьшает обзорность. Велосипедисты на таких машинах достоверно чаще становятся участниками ДТП или получают травмы в результате падений. А еще руль не должен быть высоким, иначе велосипед будет хуже поддаваться управлению.
5. Тормоз. Предотвратить падение или столкновение можно, если вовремя затормозить. Чем меньше тормозной путь, тем лучше. Самые плохие тормозные колодки – резиновые. Кожаные лучше всего подходят в дождливую погоду. Достаточно надежны и синтетические колодки. Расположение тормоза на ободе лучше, чем на ступице. Лучше всего, если тормоз есть на обоих колесах. Но если приходится выбирать, лучше тормозить передним колесом. Следует учитывать, что ручной тормоз эффективнее педального.
Фото: vostock-photo/shutterstock
6. Бодрость духа и тела.Переутомление – частая причина велосипедных травм. Уставший человек становится невнимательным и физически слабым. В таких условиях он может упасть с велосипеда или угодить под автомобиль. Поэтому не стоит выжимать из себя все соки. Устали – отдохните, а затем продолжайте путь!
7. Не обгоняйте автомобиль справа!В России 12% всех смертельных исходов ДТП обусловлены тем, что водитель автомобиля поворачивает направо, не замечая велосипедиста. Он попадает в «слепую» зону. Учитывайте этот факт, когда перемещаетесь по дорогам.
8. Пропустите автомобиль. В том числе в ситуациях, когда по правилам дорожного движения вы имеете преимущество. Водители автомобилей часто пренебрежительно относятся к велосипедистам, не считая их полноценными участниками дорожного движения. Да, это несправедливо. Но все же лучше уступить, чем затем доказывать, что вы были правы, лежа в больнице с переломанными костями.
9. Не ездите по тротуару.Там вы наверняка столкнетесь с пешеходами. Это чревато травмами как для них, так и для вас. От некоторых, особо мстительных пешеходов, можно получить по зубам, что является дополнительным источником травматизма для нерадивого велосипедиста.
10. Смотрите на погоду.Не нужно ездить зимой по снегу, и тем более в гололед. Не стоит садиться на велосипед в дождь, туман, сильный ветер или в любых других условиях, когда риск падения или столкновения с автомобилем увеличивается многократно.
И напоследок еще несколько рекомендаций:
- не ездите пьяным;
- всегда держитесь за руль минимум одной рукой;
- не говорите по телефону во время езды;
- не ездите ночью без фонаря;
- не выезжайте на автомагистрали;
- не поворачивайте налево и не разворачивайтесь на дорогах с 2 и более полосами для движения в одну сторону или с трамвайными путями;
- двигайтесь по велосипедной дорожке, если она есть;
- не возите пассажиров на раме или багажнике;
- не возите габаритный груз, мешающий управлению;
- используйте специальную экипировку, чтобы в случае падения снизить риск серьезной травмы;
- следите за надлежащим техническим состоянием своего велосипеда.
Эти советы помогут вам в полной мере насладиться велоспортом, не испытав боли, а также всех тягот и лишней длительного пребывания в травматологическом отделении.
Текст: Юрий Глазков
Фото: vostock-photo/shutterstock
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