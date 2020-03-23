Спрос на туалетную бумагу и консервы: как не стать жертвой массового психоза в разгар пандемии

Паникует весь мир, но по-разному

«Люди, родившиеся в Советском Союзе, помнят дефицит и пустые полки на подсознательном уровне. Помнят, несмотря на то, что мы давно живем в другом государстве. Разумеется, людям страшно – никто не хочет голодать и пользоваться газеткой вместо туалетной бумаги. Мы же и смеемся над этим: какое количество мемов породила пандемия! Тем не менее все спешат в магазины и скупают все необходимое на случай чрезвычайного положения. Но стоит посмотреть по сторонам: пустые полки с продуктами регулярно пополняются. И заграницей, где ситуация с распространением коронавируса в разы хуже, и у нас. Дефицита нет.

При этом я советую прислушиваться к себе. Если вам будет спокойней, зная, что у вас в запасе 50 кг гречки, санитайзеры и маски, пойдите и купите их. Сделайте это, чтобы ночью спать спокойно. Особенно касается тревожных людей. Если вы считаете, что все происходящее вокруг не более, чем вселенский заговор, ничего не делайте, не поддавайтесь панике. Без продуктов точно не останемся, в конце концов скоро лето – будет выращивать редиску.

Паникует сейчас весь мир, но по-разному. Я жила и работала заграницей и знаю, что менталитет иностранцев сильно отличается. Например, в Америке фильмы об апокалипсисе – часть культуры. Там школьников учат быстро реагировать в критических ситуациях. Например, в Лос-Анджелесе с детского сада знают, как вести себя при землетрясении, наводнении, урагане. У нас немного другая история: мы впадаем в панику, памятуя именно о пережитом советском опыте с его дефицитом и неопределенностью.

Как психолог я отмечаю сейчас большой поток клиентов с паническими атаками, обострениями хронических заболеваний и психосоматическими проявлениями. Это логично в сложившейся ситуации. Какие меры принимаю лично я? Пользуюсь санитайзером и ношу латексные перчатки - вечером пользуюсь аппаратом УФК (ультрафиолетовый кварцевый облучатель) – делаю все, чтобы убить возможные бактерии. Плюс пью витамины: каротин, витамин С и пантотеновую кислоту. Также появилось время для медитаций – они успокаивают и позволяют чувствовать свое тело».

Что мы можем сделать?

Подведем итоги. Повод нервничать у нас есть: ничто так не пугает, как неопределенность. Мы все чаще слышим о том, что мир уже никогда не будет прежним. Люди теряют близких, бизнес терпит убытки, система здравоохранения проходит проверку на прочность – точно также, как и человеческие качества. На это в своем недавнем посте обратила внимание Наталья Водянова.

Супермодель рассказала о своей знакомой, молодой женщине, которая начала раздавать листовки с мобильным, чтобы пожилым людям из ее района было к кому обратиться. А один отель в Ирландии начал предлагать бесплатное питание с доставкой на дом нуждающимся. В Италии и Франции в вечерние часы все желающие выходят на балконы и аплодируют врачам, по двенадцать часов не покидающим в эти дни больницы. Предложить помощь тем, кто в худшей ситуации (в зоне повышенного риска пожилые, одинокие люди, беременные женщины), поблагодарить тех, кто рискует, спасая других.

Что мы можем сделать в ситуации, на которую не в силах повлиять? Сосредоточиться на своем круге влияния и продолжать делать то, что в наших силах. Чаще общаться с близкими - сейчас для этого появилось больше времени. Соблюдать рекомендуемые меры безопасности. И не терять по возможности чувства юмора. Помня о том, что и это пройдет.