Что делать, если спину «прихватило»: диагностика, симптомы, лечение

«Прострелы» в спине

Так называемые прострелы в спине — это острая боль, усиливающаяся при движении, часто с распространением из области спины в конечность. Чаще всего является следствием болезненного спазма мышц спины, то есть скелетно-мышечной болью.

Причины. У некоторой части пациентов, обращающихся с такими жалобами, можно выявить симптомы поражения спинно-мозговых корешков — как правило, из-за грыжи межпозвонкового диска. Грыжевое выпячивание межпозвонкового диска чаще всего происходит в результате интенсивной физической нагрузки, чаще с нарушением техники выполнения упражнений или переноса тяжестей.

Если речь идет о болезненном мышечном спазме, то есть о мышечно-тоническом синдроме, то его чаще вызывают либо интенсивная нагрузка с резкими движениями, либо напротив — длительное нахождение в одном положении (например, многочасовая езда на автомобиле, работа за столом в течение нескольких часов без смены положения).

Ошибки. К наиболее частым ошибкам пациентов в данном состоянии можно отнести несвоевременное обращение за медицинской помощью, недостаточное обезболивание в остром периоде. Иногда пациенты, опасаясь побочных эффектов лекарств, избегают принимать назначенные препараты в полном объеме и необходимое количество времени, а обострение данной проблемы может длиться до нескольких недель. При этом недостаточное купирование болевого синдрома затягивает период обострения и повышает риск развития хронических болей.

Прибегание к хиропрактическим манипуляциям, которые, к сожалению, в острый период могут ухудшить состояние, вызвав усиление грыжевого выпячивания или усиление защитного мышечного спазма, также является довольно распространенной ошибкой.

В постельном режиме нет необходимости, даже напротив. Длительное лежание может замедлить процесс восстановления. Поэтому рекомендуется умеренная активность без физических нагрузок.