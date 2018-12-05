Что делать, если спину «прихватило»: диагностика, симптомы, лечение

«Прострелы» в спине
Так называемые прострелы в спине — это острая боль, усиливающаяся при движении, часто с распространением из области спины в конечность. Чаще всего является следствием болезненного спазма мышц спины, то есть скелетно-мышечной болью.
Причины. У некоторой части пациентов, обращающихся с такими жалобами, можно выявить симптомы поражения спинно-мозговых корешков — как правило, из-за грыжи межпозвонкового диска. Грыжевое выпячивание межпозвонкового диска чаще всего происходит в результате интенсивной физической нагрузки, чаще с нарушением техники выполнения упражнений или переноса тяжестей.
Если речь идет о болезненном мышечном спазме, то есть о мышечно-тоническом синдроме, то его чаще вызывают либо интенсивная нагрузка с резкими движениями, либо напротив — длительное нахождение в одном положении (например, многочасовая езда на автомобиле, работа за столом в течение нескольких часов без смены положения).
Ошибки. К наиболее частым ошибкам пациентов в данном состоянии можно отнести несвоевременное обращение за медицинской помощью, недостаточное обезболивание в остром периоде. Иногда пациенты, опасаясь побочных эффектов лекарств, избегают принимать назначенные препараты в полном объеме и необходимое количество времени, а обострение данной проблемы может длиться до нескольких недель. При этом недостаточное купирование болевого синдрома затягивает период обострения и повышает риск развития хронических болей.
Прибегание к хиропрактическим манипуляциям, которые, к сожалению, в острый период могут ухудшить состояние, вызвав усиление грыжевого выпячивания или усиление защитного мышечного спазма, также является довольно распространенной ошибкой.
В постельном режиме нет необходимости, даже напротив. Длительное лежание может замедлить процесс восстановления. Поэтому рекомендуется умеренная активность без физических нагрузок.
Первая помощь. Меры, которые можно применить сразу же — принять обезболивающее из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (кетонал, эторикоксиб, ибупрофен) из того, что есть в домашней аптечке. Важно обеспечить покой пострадавшему отделу спины с помощью полужесткой иммобилизации (воротник Шанца на шею, корсет для поясничной области). Далее следует обратиться на прием к неврологу и травматологу-ортопеду, в случае, если боль появилась после травмы.
На приеме врач сможет объективно оценить состояние пациента, определить объем необходимого дообследования, лечения.
Лечение в остром периоде чаще всего консервативное. Пациенты со скелетно-мышечной болью и грыжами межпозвонковых дисков без повреждения спинного мозга получают обезболивающие и противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины группы В. При необходимости применяются физиопроцедуры, лечебные блокады с обезболивающими и противовоспалительными препаратами.
При выявлении на нейровизуализации поражения спинного мозга грыжей межпозвонкового диска или новообразованием показано оперативное лечение. Также оно может потребоваться в случае безуспешной консервативной терапии болевого и корешкового синдромов, вызванных грыжей межпозвонкового диска в течение более двух месяцев.