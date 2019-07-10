Сокотерапия, лечение зубов салом и другие советы народной медицины, которым не стоит доверять

В чем отличие «народной медицины» от настоящей

Юлия Чернядьева, врач-кардиолог Клиники МЕДСИ на Солянке: «Я часто в разговоре со своими пациентами на подобные темы, касающиеся «добрых советов» знакомых по лечению того или иного заболевания, спрашиваю: чем отличается соседка/ветеринар/коллега по работе, порекомендовавшие некое лекарство, от, собственно, врача? Основное отличие: они не несут ответственности за то, что они рекомендуют (в отличие от врача). Такие советы даются с различными целями: это могут делать кто-то из лучших побуждений («Мне помогло, и тебе поможет»), а кто-то из откровенно корыстных – например, различные целители, а также продавцы пищевых добавок, многие из которых работают по принципу многоуровневого маркетинга. Врач же имеет право лечения пациентов и, главное, несет полную ответственность за то, что он назначил. И в своих назначениях врач руководствуется принципами доказательной медицины, в которой, как мы понимаем, нет и не может быть никаких вакцин с трихинеллами и тому подобных «чудесных» методов лечения».

Нельзя сказать, что такие случаи самолечения приобретают характер устойчивой тенденции. Всегда существовал определенный сегмент населения, настроенный на условно народную медицину.

Так почему же покупают больше БАД, а не доказавшие свою эффективность в результате клинических испытаний лекарства? Если мы возьмем любой лекарственный препарат, хотя бы тот же аспирин, и почитаем список побочных эффектов и противопоказаний, он будет на два листа. А экстракт волшебной травы - можно всем и от всего. Почему так? Потому что с настоящим лекарством проводились исследования, в которые включались тысячи пациентов по всему миру. Если хотя бы у одного на 10 тысяч пациентов возник побочный эффект, компания-производитель обязана его указать. А побочный эффект в принципе может быть у чего угодно. Возьмите пакет молока – это ж какая страшная вещь! И молочный белок там, и лактоза… — анафилактический шок может быть у кого-то! Но инструкции на 2-х листах к пакету молока нет почему-то.

Если препарат вмешивается в метаболизм, то есть работает — конечно, побочные эффекты возможны. А если всем можно и побочных эффектов не бывает — значит, и не работает в организме препарат. Помогло? Эффект плацебо никто не отменял.

Во многом увлечение многих народными средствами можно объяснить неистребимой верой в чудо. Человек, по сути своей, ленив и хочет, не прикладывая усилий, выпив чудесную таблетку, вылечиться сразу и от всего. А такими чудо-свойствами, конечно, должно обладать что-нибудь типа «забытого бабушкина рецепта», «секрета древних жрецов» и т.п. Всем же попадались когда-нибудь на просторах интернета тексты с «кричащими» заголовками: «Мой дед принимал ЭТО и сохранил потенцию до 100 лет!» — а дальше ссылка на «чудо-препарат». В том-то и беда, что качественной медицины в регионах чаще всего нет, или она далеко, пойти некуда, а интернет есть. Туда человек и идет – за помощью, советом, лечением. И выходит с соответствующим настроем и результатом.