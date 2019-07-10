Сокотерапия, лечение зубов салом и другие советы народной медицины, которым не стоит доверять

Печально прославившаяся семья из Хабаровска принимала средство, содержащее личинки трихинелл. Скорее всего, люди не подозревали, что они принимают паразитов. Вообще, в этой ситуации больше вопросов, чем ответов, считает Константин Щеглов, врач-терапевт отделения разгрузочно-диетической терапии Реабилитационно-восстановительного центра МЕДСИ «Отрадное»: «Какой-то ветеринар, берущийся за лечение людей, самостоятельно произведенная им «вакцина» неизвестно для чего, раздобытые откуда-то живые личинки трихинелл».
Почему люди доверяют сомнительным «народным методам»
Почему подобные случаи случаются все чаще? Они и раньше были не редкостью. Во-первых, из-за неудовлетворенности результатами лечения общепринятыми медицинскими методами. Мы знаем, что многие заболевания являются хроническими и окончательно не вылечиваются. В то же время, многие пациенты, в силу значительного влияния медиа, в таких случаях начинают верить в эффективность так называемых «народных» средств – порой, увы, ценой собственного здоровья.
Во-вторых, квалифицированная медицинская помощь далеко не всегда доступна, особенно в регионах. Поэтому люди, не желая тратить время на посещение специалиста, к которому иногда нужно ехать на прием в другой населенный пункт, занимаются самолечением и обращаются за помощью к альтернативным средствам.
В моей практике были случаи, когда я наблюдал как положительные, так и отрицательные результаты такого лечения. Здесь надо понимать, что не бывает хороших или плохих методов лечения. Есть неквалифицированные исполнители. Любое воздействие, приводящее к изменению состояния организма, можно использовать для лечения. Вопрос во времени, месте и дозе. Все, что может быть лекарством, может быть и ядом. Поэтому только человек, имеющий квалификацию и опыт лечения каким-то определенным средством, может браться за лечение больных. В неопытных руках любое лечение может привести к противоположным ожидаемым результатам. И чем сильнее лечение, тем оно опаснее.
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В чем отличие «народной медицины» от настоящей
Юлия Чернядьева, врач-кардиолог Клиники МЕДСИ на Солянке: «Я часто в разговоре со своими пациентами на подобные темы, касающиеся «добрых советов» знакомых по лечению того или иного заболевания, спрашиваю: чем отличается соседка/ветеринар/коллега по работе, порекомендовавшие некое лекарство, от, собственно, врача? Основное отличие: они не несут ответственности за то, что они рекомендуют (в отличие от врача). Такие советы даются с различными целями: это могут делать кто-то из лучших побуждений («Мне помогло, и тебе поможет»), а кто-то из откровенно корыстных – например, различные целители, а также продавцы пищевых добавок, многие из которых работают по принципу многоуровневого маркетинга. Врач же имеет право лечения пациентов и, главное, несет полную ответственность за то, что он назначил. И в своих назначениях врач руководствуется принципами доказательной медицины, в которой, как мы понимаем, нет и не может быть никаких вакцин с трихинеллами и тому подобных «чудесных» методов лечения».
Нельзя сказать, что такие случаи самолечения приобретают характер устойчивой тенденции. Всегда существовал определенный сегмент населения, настроенный на условно народную медицину.
Так почему же покупают больше БАД, а не доказавшие свою эффективность в результате клинических испытаний лекарства? Если мы возьмем любой лекарственный препарат, хотя бы тот же аспирин, и почитаем список побочных эффектов и противопоказаний, он будет на два листа. А экстракт волшебной травы - можно всем и от всего. Почему так? Потому что с настоящим лекарством проводились исследования, в которые включались тысячи пациентов по всему миру. Если хотя бы у одного на 10 тысяч пациентов возник побочный эффект, компания-производитель обязана его указать. А побочный эффект в принципе может быть у чего угодно. Возьмите пакет молока – это ж какая страшная вещь! И молочный белок там, и лактоза… — анафилактический шок может быть у кого-то! Но инструкции на 2-х листах к пакету молока нет почему-то.
Если препарат вмешивается в метаболизм, то есть работает — конечно, побочные эффекты возможны. А если всем можно и побочных эффектов не бывает — значит, и не работает в организме препарат. Помогло? Эффект плацебо никто не отменял.
Во многом увлечение многих народными средствами можно объяснить неистребимой верой в чудо. Человек, по сути своей, ленив и хочет, не прикладывая усилий, выпив чудесную таблетку, вылечиться сразу и от всего. А такими чудо-свойствами, конечно, должно обладать что-нибудь типа «забытого бабушкина рецепта», «секрета древних жрецов» и т.п. Всем же попадались когда-нибудь на просторах интернета тексты с «кричащими» заголовками: «Мой дед принимал ЭТО и сохранил потенцию до 100 лет!» — а дальше ссылка на «чудо-препарат». В том-то и беда, что качественной медицины в регионах чаще всего нет, или она далеко, пойти некуда, а интернет есть. Туда человек и идет – за помощью, советом, лечением. И выходит с соответствующим настроем и результатом.