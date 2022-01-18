Слабость после пневмонии: сколько длится и как себе помочь — комментарий врача

«Классическую» бактериальную пневмонию диагностировать довольно просто: внезапное повышение температуры тела, одышка, кашель, выслушиваемая в легких характерная для воспаления крепитация (характерный звук, который выявляют при прослушивании легких, получил такое название в медицине) и изменения на рентгенограмме в виде облачка инфильтрации, подтверждаемые отклонениями в анализах крови.

Тем не менее есть группа вирусных пневмоний, в том числе актуальная в наши дни COVID-19-ассоциированная, которую на обычной рентгенограмме не всегда можно увидеть. Дело в том, что такая пневмония не классическая: изначально она обусловлена не заполнением клеток легких воспалением и альвеол — продуктами распада, а поражением окружающих альвеолы ткани — легочного интерстиция — и сосудов. Такое поражение врачи называют интерстициальной пневмонией, или пневмонитом. Так вот, подобный пневмонит виден только при компьютерной томографии высокого разрешения — лишь она позволяет послойно рассмотреть все отделы легких. Обычная рентгенограмма — это суммарное изображение всех структур грудной клетки, такие «нежные» изменения, как пневмонит, ей не уловить.