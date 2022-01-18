Слабость после пневмонии: сколько длится и как себе помочь — комментарий врача
Анна Викторовна Смитиенко
Врач-терапевт, пульмонолог клиники «МедикСити», кандидат медицинских наук
Как диагностируют пневмонию: почему это не всегда легко
Давайте вначале уточним, что такое пневмония. Пневмония, или воспаление легких, — инфекционное заболевание, при котором воспаляются самые дальние и важные отделы легких, отвечающие за поступление в организм кислорода, — альвеолы. Вызывают воспаление легких чаще всего бактерии, однако бывают и вирусные пневмонии — при гриппе и коронавирусной инфекции, например.
«Классическую» бактериальную пневмонию диагностировать довольно просто: внезапное повышение температуры тела, одышка, кашель, выслушиваемая в легких характерная для воспаления крепитация (характерный звук, который выявляют при прослушивании легких, получил такое название в медицине) и изменения на рентгенограмме в виде облачка инфильтрации, подтверждаемые отклонениями в анализах крови.
Тем не менее есть группа вирусных пневмоний, в том числе актуальная в наши дни COVID-19-ассоциированная, которую на обычной рентгенограмме не всегда можно увидеть. Дело в том, что такая пневмония не классическая: изначально она обусловлена не заполнением клеток легких воспалением и альвеол — продуктами распада, а поражением окружающих альвеолы ткани — легочного интерстиция — и сосудов. Такое поражение врачи называют интерстициальной пневмонией, или пневмонитом. Так вот, подобный пневмонит виден только при компьютерной томографии высокого разрешения — лишь она позволяет послойно рассмотреть все отделы легких. Обычная рентгенограмма — это суммарное изображение всех структур грудной клетки, такие «нежные» изменения, как пневмонит, ей не уловить.
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Чем отличается пневмония при COVID-19
В дальнейшем COVID-19-ассоциированная пневмония претерпевает ряд изменений: участки вирусного воспаления «уплотняются» и становятся «видимыми» на обычных рентгенограммах. К счастью, при диагностике пневмонии используется не только рентгенологический метод: верный диагноз нам помогают установить последовательность развития симптомов, данные осмотра и лабораторных тестов. Так, при типичной бактериальной пневмонии, помимо характерных хрипов в легких, в анализах мы увидим увеличение количества лейкоцитов со сдвигом формулы влево, резкое увеличение СОЭ и С-реактивного белка.
При COVID-19-ассоциированной пневмонии мы редко слышим какие-либо хрипы в легких в первую неделю заболевания. Анализы, как правило, позволяют выявить «вирусные» изменения: снижение количества лейкоцитов, в том числе лимфоцитов, увеличение моноцитов, сильно повышенный ферритин, нормальный прокальцитониновый тест, зачастую положительный ПЦР- или экспресс-тесты на антиген. Для оценки вовлечения в процесс легких используют пульсоксиметрию — насыщение крови кислородом показывает, насколько ситуация серьезна. В норме этот параметр должен быть от 95% и выше.
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Какие препараты назначают врачи
Бактериальную пневмонию лечат антибактериальными препаратами, в зависимости от предполагаемого возбудителя, назначают антибиотики пенициллинового ряда, цефалоспорины, макролиды, тетрациклины или фторхинолоны. При пневмонии, вызванной вирусом гриппа, назначают такие противовирусные препараты, как осельтамивир или занамивир.
Препаратов, эффективно действующих на коронавирус, в настоящее время еще не разработано, поэтому лечение COVID-19-ассоциированной пневмонии проводят лекарствами, способными влиять на механизмы развития пневмонии и ее осложнений.
Выделяют отдельные группы людей, для которых любая пневмония может представлять опасность: это пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, серьезными хроническими заболеваниями легких, сердца, печени, почек; получающие лечение иммунносупрессивными или противоопухолевыми препаратами; ВИЧ-инфицированные и др. И типичная бактериальная, и коронавирусная пневмония может протекать у них крайне тяжело и закончиться печально. Не нужно также забывать, что COVID-19-ассоциированная инфекция — это не только пневмония, это инфекция, которая, помимо легких, поражает центральную нервную систему, сердце, почки.
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Как помочь организму восстановиться
Скорость восстановления зависит от площади поражения легких и от того, вирусная была пневмония или бактериальная. В среднем общая слабость после пневмонии сохраняется 1-2 месяца. Нужно отметить, что в настоящее время выделяют еще постковидный синдром, при котором общая слабость не связана напрямую с поражением легких или сердца и может сохраняться до полугода.
Важно дать себе время на восстановление:
стараться гулять как можно больше — по мере сил;
спать, сколько захочется;
ежедневно делать лечебную гимнастику;
не забывать принимать назначенные препараты, витамины.
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