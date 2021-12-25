Сколько оливье можно съесть и что иметь в новогодней аптечке — советы Елены Малышевой

Как не опьянеть — совет

Что касается алкоголя, то здесь Малышева предлагает взять за привычку чередовать бокал спиртного с бокалом воды. И по мере продолжения вечеринки воды в вашем стакане должно становиться больше. Такой прием позволит не опьянеть и не допустить обезвоживания. Последнее нередко наблюдается там, где спиртное льется рекой. Как объясняют врачи, алкоголь является мочегонным средством, и, когда вы теряете жидкости больше, чем получаете, неизбежно столкнетесь с головной болью. Также об этом стоит помнить гипертоникам и людям с диабетом.

Чем может быть опасна елка в доме

С едой и алкоголем все понятно. Тут главное — не переборщить. Но чем может навредить на Новый год елка, чей хвойный аромат мы считаем одним из символов любимого праздника? Оказывается, у ряда людей интенсивный аромат смолы натуральных елей может вызвать гиперреакцию, то есть аллергию. Речь о приступах бронхиальной астмы, когда возникает спазм и отек бронхов.

Еще одна опасность — это плесень. Современные елки могут стоять долго, например, в емкости с водой. И вот благодаря жидкости и теплу легко может образоваться последняя. Елена Малышева рекомендует заменить живую елку на искусственную. Только не берите самую дешевую — проверяйте сертификат качества и не ставьте дерево рядом с батареей.

Где еще нас может поджидать опасность? Наряжая елку, старайтесь надолго не запрокидывать голову — есть риск падения. Причиной станет нарушение кровоснабжения головного мозга. А если в семье есть люди с эпилепсией, то нельзя вешать на елку мерцающие гирлянды — блеск огней способен спровоцировать приступ.