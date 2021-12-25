Сколько оливье можно съесть и что иметь в новогодней аптечке — советы Елены Малышевой
Сколько оливье можно съесть в граммах
Зрители часто интересуются, а как сама Елена Малышева отмечает Новый год. Неужели не дает себе никаких послаблений за новогодним столом? Главный теледоктор страны не раз отвечала — праздник отмечают всей семьей. В качестве угощений подают овощи, легкие закуски, вкусное горячее. Без бокала шампанского, конечно, не обходится. По словам Елены Васильевны, есть и пить можно все, но без фанатизма. Праздничное застолье для того, чтобы общаться, поздравлять друг друга, а не есть без меры и страдать наутро от похмелья...
Телеведущая советует обратить внимание на ингредиенты любимого россиянами салата оливье: поменьше картошки и морковки — это все быстрые углеводы, приводящие к резкому скачку сахара в крови. Колбасу лучше заменить на нежирное куриное мясо, а майонез — на греческий йогурт или приготовить соус самостоятельно. В домашнем майонезе только яйца, оливковое масло и горчица — никаких консервантов. Но в любом случае на оливье лучше на налегать — позвольте себе максимум 100 граммов салата.
Также не стоит голодать весь день в ожидании новогоднего ужина. В противном случае к ночи у вас разыграется зверский аппетит и вы съедите больше нужного. А еще и опьянеете очень быстро.
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Как не опьянеть — совет
Что касается алкоголя, то здесь Малышева предлагает взять за привычку чередовать бокал спиртного с бокалом воды. И по мере продолжения вечеринки воды в вашем стакане должно становиться больше. Такой прием позволит не опьянеть и не допустить обезвоживания. Последнее нередко наблюдается там, где спиртное льется рекой. Как объясняют врачи, алкоголь является мочегонным средством, и, когда вы теряете жидкости больше, чем получаете, неизбежно столкнетесь с головной болью. Также об этом стоит помнить гипертоникам и людям с диабетом.
Чем может быть опасна елка в доме
С едой и алкоголем все понятно. Тут главное — не переборщить. Но чем может навредить на Новый год елка, чей хвойный аромат мы считаем одним из символов любимого праздника? Оказывается, у ряда людей интенсивный аромат смолы натуральных елей может вызвать гиперреакцию, то есть аллергию. Речь о приступах бронхиальной астмы, когда возникает спазм и отек бронхов.
Еще одна опасность — это плесень. Современные елки могут стоять долго, например, в емкости с водой. И вот благодаря жидкости и теплу легко может образоваться последняя. Елена Малышева рекомендует заменить живую елку на искусственную. Только не берите самую дешевую — проверяйте сертификат качества и не ставьте дерево рядом с батареей.
Где еще нас может поджидать опасность? Наряжая елку, старайтесь надолго не запрокидывать голову — есть риск падения. Причиной станет нарушение кровоснабжения головного мозга. А если в семье есть люди с эпилепсией, то нельзя вешать на елку мерцающие гирлянды — блеск огней способен спровоцировать приступ.
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Проверьте аптечку перед праздниками
В новогодние праздники у врачей работы меньше не становится, скорее наоборот. Итак, по совету Елены Малышевой, который она озвучивала в своей программе, вам обязательно стоит иметь в домашней аптечке парацетамол — он разрешен даже беременным. Избавит от головной боли и снизит температуру во время жара. Единственное, его нельзя смешивать с алкоголем.
А еще антигистаминные препараты второго поколения — это средства от аллергии, которая может возникнуть на запах хвои, цитрусовые, орехи, шоколад и ряд других продуктов. Аллергикам стоит иметь при себе шприц-ручку с адреналином (укол спасет при анафилактическом шоке). Правда, в России их не производят — только если у вас есть возможность заказать подобный за границей.
Не стоит забывать про отравления — во время праздников мы много едим, часть салатов успевает испортиться, но не все их выбрасывают — подобная жадность чревата диареей. На этот случай нужно иметь лоперамид. Таблетки помогут взрослым, а детям в случае поноса нужно вызывать скорую помощь — обезвоживание детского организма может закончиться летальным исходом.
Если у вас стенокардия (сердечная мышца не получает достаточного кровотока), то всегда должен быть под рукой нитроглицерин — таблетки не глотают, а кладут под язык.
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