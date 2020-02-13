### Когда дамы стесняются признатьсяНе всякий расскажет, что у него уже долгое время нет секса. Даже в компании близких друзей не всегда решишься на подобное откровение. А все потому, что наличие секса тоже стало частью успеха, без которого в современной жизни никуда. Мол, если у женщины нет партнера, значит, ее никто не хочет, или она не умеет выстраивать отношения, или еще хуже — в постели она бревно! Да и врачи наперебой твердят, что несмотря на разные темпераменты и аппетиты, нормальная доза секса — это два-три раза в неделю. А если меньше или нет вовсе? Мы задали ряд вопросов нашему эксперту. ### Сколько женщина может обходиться без секса и способна ли мастурбация заменить его?«Многое зависит от половой конституции (сексуальных аппетитов человека, его потребностей в сексе — прим. ред.). У женщины со слабой половой конституцией при абстиненции, то есть воздержании, нет никаких тягостных ощущений как со стороны психической сферы, так и гинекологической. Застойные явления в половых органах могут в какой-то мере способствовать, но вовсе не обязательно гарантировать развитие гинекологической патологии. Недаром гинекологи еще в XIX веке миому называли болезнью монашек. Для женщин со средней и сильной половой конституцией воздержание более болезненно. Если мы говорим только о гинекологии, то мастурбация вполне может полностью нивелировать патологические последствия отсутствия половой жизни. При условии, что оргазмы достигаются регулярно». ### У кого-то годами нет секса — к каким проблемам это может привести?«Важна не только физическая составляющая, но и психическая. Человек хочет любить и быть любимым. Ласки, эмоциональная привязанность, близость — все это многого стоит, это улучшает качество жизни, помогает справляться с проблемами, порой даже дает смысл жизни. И дело не только в сексе, а в более глубоких смыслах и понятиях. Конечно, человек может адаптироваться, жить и без отношений, но жизнь в любви все же более полноценная». ### Насколько важен регулярный секс для женщины? И регулярный — это как часто?«Конечно, регулярная половая жизнь с любимым человеком делает женщину счастливее. Улучшает как психическое, так и физическое здоровье. Что касается частоты, то действительно, это зависит и от половой конституции женщины, да и от возможностей ее мужчины. Это должно быть в радость, а не в тягость, ведь это не нормы ГТО. Знать свои истинные потребности и реализовывать их — путь к гармонии с собой и партнером». ### О каких минусах мастурбации стоит знать? Или она исключительно полезна?«С мастурбацией не все так просто. С одной стороны, процесс способствует оргастической разрядке, балансу гормонов, улучшению настроения, профилактике гинекологических заболеваний. С другой, есть дезадаптивные способы мастурбации (такие, как струя душа, вибрация). В этом случае женщина приучает свой организм реагировать на специфические раздражители, порой в тех случаях, когда она позже находит мужчину, ей может быть сложно получить оргазм во время классического полового акта.Или еще вариант: женщина возбуждается только при просмотре порнографии. Чем менее реалистичные для ее жизни сценарии, тем будет сложнее возбуждаться на классические раздражители. Кроме этого, есть и еще один момент. Чем больше удовлетворения в «монорежиме», тем меньше потребности и необходимости искать эти ощущения в паре. То есть, с одной стороны, это вроде бы адаптация, а с другой стороны — отсутствие мотивации устраивать личную жизнь. Но каждому свое. Я лично считаю, что каждый может найти свою половинку, для этого важно знать себя, уметь искать то, что нужно, уметь строить отношения и сохранять их. Пробуйте. Ищите. Не получается —обращайтесь к врачу-сексологу. Важно построить правильную стратегию поиска, выбора, осознать ошибки, исправить их». Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!