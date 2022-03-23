Синдром раздраженного кишечника: симптомы, лечение и при чем тут стресс

Симптомы того, что ваш кишечник раздражен

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — комплекс функциональных расстройств системы пищеварения, которые длятся более трех месяцев. Данное заболевание встречается у 10% населения (в основном у людей трудоспособного возраста). При этом женщины страдают им чаще мужчин.

Наиболее распространенные симптомы синдрома раздраженного кишечника у взрослых женщин и мужчин обычно выглядят так:

боль в животе и судороги, которые часто уменьшаются после опорожнения;

образование большого количества газов;

появление слизи из прямой кишки;

запор или диарея;

ощущение неполного опорожнения после дефекации;

вздутие и распирание живота, проходящие после посещения туалета.

После еды симптомы часто ухудшаются, и обострение может длиться несколько дней, по истечении которых ситуация постепенно улучшается.

Помимо проявлений, связанных с желудочно-кишечным трактом, существует ряд других состояний, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с кишечником: