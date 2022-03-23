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Синдром раздраженного кишечника: симптомы, лечение и при чем тут стресс

О данном диагнозе знают не все, да и звучит он как-то несерьезно. Так, если у вас расстройство и вы постоянно бегаете в туалет, то первым делом спишете все на отравление. Вот только спустя несколько недель, когда симптомы никуда не уйдут, станет ясно, что дело в чем-то другом. Потребуется консультация гастроэнтеролога.
Синдром раздраженного кишечника: симптомы, лечение и при чем тут стресс

Елена Ткач,

врач-гастроэнтеролог, заместитель главного врача филиала сети «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук

Симптомы того, что ваш кишечник раздражен

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — комплекс функциональных расстройств системы пищеварения, которые длятся более трех месяцев. Данное заболевание встречается у 10% населения (в основном у людей трудоспособного возраста). При этом женщины страдают им чаще мужчин.

Наиболее распространенные симптомы синдрома раздраженного кишечника у взрослых женщин и мужчин обычно выглядят так:

  • боль в животе и судороги, которые часто уменьшаются после опорожнения;
  • образование большого количества газов;
  • появление слизи из прямой кишки;
  • запор или диарея;
  • ощущение неполного опорожнения после дефекации;
  • вздутие и распирание живота, проходящие после посещения туалета.

После еды симптомы часто ухудшаются, и обострение может длиться несколько дней, по истечении которых ситуация постепенно улучшается.

Помимо проявлений, связанных с желудочно-кишечным трактом, существует ряд других состояний, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с кишечником:

  • частое мочеиспускание;
  • головная боль;
  • неприятный запах изо рта;
  • постоянная усталость;
  • боли при половом акте у женщин;
  • нерегулярные менструации.
Синдром раздраженного кишечника: симптомы, лечение и при чем тут стресс

Фото: Pexels.com

Влияние стресса на возникновение СРК

В развитии синдрома раздраженного кишечника немаловажную роль играют определенные поведенческие факторы:

  • частые переутомления;
  • неврологические расстройства (бессонница, депрессия, стресс); постоянное переедание;
  • неправильное питание (злоупотребление крепким чаем и кофе, отсутствие в рационе клетчатки, - употребление в пищу жирной и острой пищи);
  • несоблюдение режима дня;
  • чрезмерные физические нагрузки.

Диагностика СРК основывается на проявлении характерных симптомов и сроках возникновения болевого синдрома. При этом важно исключить другие патологические нарушения с использованием инструментальных исследований:

  • микроскопия каловых масс и посев микрофлоры (для исключения инфекции);
  • анализы крови:
  • общие исследования, тесты функции печени (АЛТ, АСТ), скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и серологические тесты на целиакию;
  • УЗИ брюшной полости (для исключения конкрементов и других заболеваний желчных путей);
  • эндоскопия и биопсия кишечника (исключение язвы желудка, целиакии, воспалительных заболеваний кишечника и злокачественных опухолей).
Синдром раздраженного кишечника: симптомы, лечение и при чем тут стресс

Фото: Pexels.com

Терапия при синдроме раздраженного кишечника

Если у пациента присутствуют некоторые тревожные симптомы (потеря веса, ректальное кровотечение, рвота), диагностическое обследование должно быть проведено в максимально короткие сроки. Чтобы лечение синдрома раздраженного кишечника было эффективным, необходимо выполнять комплекс мер:

  • пройти терапию неврозов (для избавления от тревожно-депрессивного состояния);
  • перейти на диетическое питание (супы, кисломолочные продукты, нежирные блюда);
  • включить в рацион растительную клетчатку (листья салата, морковь, свеклу, сельдерей, тыкву, кабачки);
  • исключить продукты, усиливающие симптоматику (кофе, алкоголь, ржаной хлеб, капусту, редис);
  • принимать необходимые препараты, назначенные лечащим врачом;
  • проводить рефлексотерапию, электросон и нейроседативный массаж.

Важно! СРК может стать хроническим, поэтому его лечение заключается в терапии невротического расстройства, которое и привело к его возникновению. Все остальные методы с использованием диеты, лекарств и пищевых добавок только убирают симптомы, но не устраняют причину их возникновения — хроническую тревогу. К сожалению, не существует какого-либо народного средства, которое бы помогло при СРК.

При данном заболевании может помочь обычная организация жизни: режим дня (пробуждение и отход ко сну в одно и то же время), достаточный отдых, соблюдение пищевых привычек, регулярная, но не чрезмерная физическая нагрузка.

При СРК также важно исключить или минимизировать факторы, которые усиливают симптомы болезни. Для этого можно вести дневник и записывать реакцию организма на физические нагрузки, разную еду, смену обстановки. Это поможет узнать, что именно вызывает обострение болезни, чтобы избегать этого в будущем.

При появлении симптомов СРК стоит обратиться к гастроэнтерологу. Стоит отметить, что терапия СРК затруднена по причине недостаточного изучения механизма возникновения и развития заболевания. На данный момент еще не удалось выработать единственную схему лечения, поэтому для каждого пациента подбирается индивидуальная тактика.

Фото: Pexels.com

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