Сила объятий: почему тактильные контакты важны и что делать, если у вас никого нет «под рукой»
Три главных гормона счастья
Объятия – это первое кинестетическое ощущение, которое запоминает наше тело с детства. Мы ощущаем безопасность на руках у мамы еще в младенческом возрасте. Более того, это ощущение отсылает нас к внутриутробному опыту. Если к нежным объятиям матери у ребенка присоединяется еще и момент кормления материнским молоком, то это идеальное состояние счастья и безмятежности. Вот почему все врачи безоговорочно советуют налаживать грудное вскармливание.
Учеными доказано, что дети, которые в достаточной степени получают нежность и внимание родителей, быстрее развиваются и меньше болеют. Именно поэтому в тяжелые жизненные моменты нам так важны телесные контакты и телесные взаимодействия.
Американский психотерапевт Вирджиния Сатир в XX веке говорила о том, что человеку необходимо 8 объятий в день. Как минимум, можно больше! Это залог хорошего настроения и самочувствия. Именно от телесного контакта работают многие рецепторы, а также вырабатываются важные гормоны, которые влияют на эмоциональное состояние человека. Какие именно?
Окситоцин или «гормон любви». Это основной гормон, вырабатывающийся в процессе объятий. Окситоцин вызывает чувство удовлетворения, спокойствие. Кроме того, он стимулирует чувства любви, отзывчивости, взаимопомощи.
Эндорфины - «гормоны радости». Они способны снизить боль, уменьшить чувство страха.
Серотонин – один из основных нейромедиаторов в нашем организме, который так же называют «гормоном хорошего настроения», «гормоном счастья» и главным антидепрессантом. Нехватка хотя бы одного из этих гормонов может вызывать ухудшение настроения, потерю уверенности в себе, тревогу, апатию и даже психические расстройства.
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Как «обнимашки» влияют на здоровье
Ученые отмечают, что люди, благополучные в семейной жизни, меньше рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания. Они не страдают от нехватки окситоцина. Гормон, который стимулируют объятия, помогает снизить кровяное давление, что в свою очередь оздоравливает сердечную систему. От количества прикосновений зависит и здоровый сон. Дело в том, что окситоцин противостоит эффектам кортизола - гормона стресса, успокаивает, снижает тревогу и вызывает ощущение покоя. После несколько минут в объятиях любимого человека крепкий сон вам обеспечен.
Также объятия способствуют укреплению иммунитета. Все дело в увеличении уровня гемоглобина в крови. Люди, которые часто обнимаются, могут похвастаться хорошим здоровьем и живут дольше. Кстати, обниматься тоже нужно правильно. Чтобы установить эмоциональную связь с человеком, необходимо провести в обнимку не менее 20 секунд.
Психологи отмечают, что человек, который лишен телесных контактов, чаще замыкается в себе и более склонен к депрессиям. Особенно этому подвержены женщины. Мы нуждаемся в объятиях больше мужчин.
Что делать, если в детстве вы недополучили порцию нежности от родителей и близких, чувствуете себя зажатым и часто сдерживаете эмоции? Исправлять ситуацию самостоятельно.
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«Во-первых, вы можете стать инициатором телесных контактов. Например, заведите привычку обниматься с друзьями при встрече. Это социальный вариант получения человеческого тепла. Неважно, что это не ваш партнер или родитель - организм реагирует одинаково. Кроме того, хорошей заменой объятий может стать работа с собственным телом. Например, самомассажи. После душа вы можете сделать себе сухой массаж щеткой или растирание полотенцем. Ощущения должны быть приятные, согревающие. Это поможет выработке нужных гормонов без присутствия другого человека. Обратите особое внимание на вашу одежду и постельное белье. Все материалы, с которыми соприкасается кожа, должны быть максимально приятными и не вызывать раздражения.
Во-вторых, получить свою норму эндорфинов вам поможет спорт. Важно выбрать физическую нагрузку нужно по душе, чтобы тренировки приносили организму не только физическую разрядку, но и удовольствие.
Ну и, конечно, домашние животные! Мы заводим кошек или собак, потому что с ними легко и приятно вступать в телесный контакт. Это хорошая альтернатива человеческим объятиям. Выбирайте то животное, которое настроено на отношения и идет на контакт с радостью. А еще мохнатый друг должен подходить вам по темпераменту. Кто-то любит понежить на руках кота, а кто-то наоборот получает удовольствие от активных прогулок с собакой. Рекомендую сначала знакомиться с животными, прежде чем брать их в свою семью. Кстати, для этого очень хорошо подходят приюты. Наблюдая за взрослым животным, вы точно не ошибетесь с его характером».
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