Сила объятий: почему тактильные контакты важны и что делать, если у вас никого нет «под рукой»

Три главных гормона счастья

Объятия – это первое кинестетическое ощущение, которое запоминает наше тело с детства. Мы ощущаем безопасность на руках у мамы еще в младенческом возрасте. Более того, это ощущение отсылает нас к внутриутробному опыту. Если к нежным объятиям матери у ребенка присоединяется еще и момент кормления материнским молоком, то это идеальное состояние счастья и безмятежности. Вот почему все врачи безоговорочно советуют налаживать грудное вскармливание.

Учеными доказано, что дети, которые в достаточной степени получают нежность и внимание родителей, быстрее развиваются и меньше болеют. Именно поэтому в тяжелые жизненные моменты нам так важны телесные контакты и телесные взаимодействия.

Американский психотерапевт Вирджиния Сатир в XX веке говорила о том, что человеку необходимо 8 объятий в день. Как минимум, можно больше! Это залог хорошего настроения и самочувствия. Именно от телесного контакта работают многие рецепторы, а также вырабатываются важные гормоны, которые влияют на эмоциональное состояние человека. Какие именно?

Окситоцин или «гормон любви». Это основной гормон, вырабатывающийся в процессе объятий. Окситоцин вызывает чувство удовлетворения, спокойствие. Кроме того, он стимулирует чувства любви, отзывчивости, взаимопомощи.

Эндорфины - «гормоны радости». Они способны снизить боль, уменьшить чувство страха.

Серотонин – один из основных нейромедиаторов в нашем организме, который так же называют «гормоном хорошего настроения», «гормоном счастья» и главным антидепрессантом. Нехватка хотя бы одного из этих гормонов может вызывать ухудшение настроения, потерю уверенности в себе, тревогу, апатию и даже психические расстройства.