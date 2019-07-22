Гигрома — почему появляются шишки на руках или ногах и как их лечить

Что такое гигрома?

Движения наших рук, ног и всех остальных частей тела происходят в суставах – сочленениях костей. Чтобы уменьшить трение в суставе, природа придумала вот что: концы костей в суставе покрыты гладким хрящом, а между хрящами находится суставная или синовиальная жидкость. Гладкое трение хряща в жидкой среде способствует движению. По краю хрящей к костям прикреплена оболочка – капсула сустава – которая не позволяет синовиальной жидкости вытечь. Синовиальная жидкость – это вода, в которой растворено небольшое количество солей, белков и углеводов. Она образуется, обновляется и всасывается капсулой сустава, или иначе – синовиальной оболочкой.

Другое распространенное место трения в организме – длинные сухожилия, которыми мышцы тянут кости при движении. Эти сухожилия также заключаются в синовиальную оболочку – так называемые «влагалища сухожилий», и в оболочке также находится синовиальная жидкость.

Если в суставе постоянно повышено давление, а капсула в каком-то месте слабая и истонченная, то в этом месте она может растянуться в виде мешочка, связанного с остальной капсулой тонким горлышком. В этом мешочке нарушается нормальная циркуляция синовиальной жидкости, из нее усиленно всасывается вода, и в итоге получается мешочек из синовиальной оболочки, заполненной студнем. Это и есть гигрома.

Таким образом, гигромой называют доброкачественное образование, ограниченное капсулой, которое заполнено прозрачной жидкостью. Реже гигромы «отшнуровываются» от влагалищ сухожилий, крайне редко они бывают даже внутри черепа.

Опасны ли гигромы?

Чаще всего гигромы безопасны: они не перерождаются в рак, они не нагнаиваются, не болят. Исключение составляют редкие случаи, если большая гигрома давит на соседние с ней нервы или сосуды, или если гигрома находится внутри черепа. Чаще всего гигрома представляет собой лишь косметический дефект, причем иногда весьма заметный, однако также она может мешать при надевании обуви или браслета. Надо помнить, что гигрома всегда вторична, что причиной ее появления является нездоровье сустава, из которого она выросла. И тут уже решить проблему поможет опытный врач-хирург и/или травматолог-ортопед.