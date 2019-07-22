Гигрома — почему появляются шишки на руках или ногах и как их лечить

Что такое гигрома?
Движения наших рук, ног и всех остальных частей тела происходят в суставах – сочленениях костей. Чтобы уменьшить трение в суставе, природа придумала вот что: концы костей в суставе покрыты гладким хрящом, а между хрящами находится суставная или синовиальная жидкость. Гладкое трение хряща в жидкой среде способствует движению. По краю хрящей к костям прикреплена оболочка – капсула сустава – которая не позволяет синовиальной жидкости вытечь. Синовиальная жидкость – это вода, в которой растворено небольшое количество солей, белков и углеводов. Она образуется, обновляется и всасывается капсулой сустава, или иначе – синовиальной оболочкой.
Другое распространенное место трения в организме – длинные сухожилия, которыми мышцы тянут кости при движении. Эти сухожилия также заключаются в синовиальную оболочку – так называемые «влагалища сухожилий», и в оболочке также находится синовиальная жидкость.
Если в суставе постоянно повышено давление, а капсула в каком-то месте слабая и истонченная, то в этом месте она может растянуться в виде мешочка, связанного с остальной капсулой тонким горлышком. В этом мешочке нарушается нормальная циркуляция синовиальной жидкости, из нее усиленно всасывается вода, и в итоге получается мешочек из синовиальной оболочки, заполненной студнем. Это и есть гигрома.
Таким образом, гигромой называют доброкачественное образование, ограниченное капсулой, которое заполнено прозрачной жидкостью. Реже гигромы «отшнуровываются» от влагалищ сухожилий, крайне редко они бывают даже внутри черепа.
Опасны ли гигромы?
Чаще всего гигромы безопасны: они не перерождаются в рак, они не нагнаиваются, не болят. Исключение составляют редкие случаи, если большая гигрома давит на соседние с ней нервы или сосуды, или если гигрома находится внутри черепа. Чаще всего гигрома представляет собой лишь косметический дефект, причем иногда весьма заметный, однако также она может мешать при надевании обуви или браслета. Надо помнить, что гигрома всегда вторична, что причиной ее появления является нездоровье сустава, из которого она выросла. И тут уже решить проблему поможет опытный врач-хирург и/или травматолог-ортопед.
Фото: Vostock Photo
Почему они появляются?
Для того чтобы появилась гигрома, достаточно сочетания двух факторов: постоянно повышенного давления в суставе и местной слабости его капсулы. Слабость капсулы сустава может быть вызвана травмой или предшествующим воспалением, а может быть и признаком врожденной слабости соединительной ткани. Причем слабость соединительной ткани выявить несложно: она может проявляться также близорукостью, варикозной болезнью, геморроем, плоскостопием — такое состояние называется дисплазией соединительной ткани, это не болезнь, а особенность организма.
Постоянное повышенное давление характерно для суставов ног, которые несут основную нагрузку тела: голеностопных и коленных суставов (киста Бейкера – задняя гигрома коленного сустава – одно из излюбленных мест расположения гигром), а также для лучезапястного сустава и суставов кисти – следствие письма, работы на клавиатуре, игры на пианино, ношения сумок и других длительных нагрузок на руку.
Нужно ли их удалять?
Внутричерепные гигромы, а также гигромы, вызывающие сдавливание окружающих структур, удалять необходимо. К счастью, подобное случается крайне редко. Чаще всего гигромы удаляют по желанию их обладателя, который, в свою очередь, должен сначала проконсультироваться со специалистом, – если они мешают, к примеру, носить часы или причиняют косметический дискомфорт.
Фото: Vostock Photo
К какому врачу обратиться, чтобы удалить гигрому?
Гигрома – сформировавшийся мешочек из синовиальной оболочки. К сожалению, растянувшаяся синовиальная оболочка обратно не сократится. Существует метод «раздавливания» гигромы. Он описан в романе Марио Пьюзо «Крестный отец» — там врач бьет толстой книжкой по гигроме на руке пациентки, и та исчезает. Это происходит так: при ударе студень, наполняющий гигрому, попадает в сустав и растворяется в его синовиальной жидкости, а гигрома опорожняется и «спадает». К сожалению, этот метод дает временный эффект – оболочка гигромы вновь выработает синовиальную жидкость, вновь из жидкости всосется вода, образуется студень, и гигрома появится вновь. Поэтому, к сожалению, альтернатив удалению гигромы нет. Удаляют гигромы хирурги или травматологи-ортопеды. Обращение к врачам других специальностей бессмысленно, а обращение к средствам народной медицины еще и опасно.
Последствия бездействия, или когда лучше не трогать гигрому
Если гигрома не находится внутри черепа и не сдавливает окружающие структуры, бездействие при гигроме относительно безопасно. Почему относительно? Потому, что она сигнализирует о неполадках в суставе, из которого она растет. Если и не удалять гигрому, то нужно обследовать сустав, нет ли в нем других нарушений? Могут быть необходимы различные мероприятия: при гигромах коленного сустава или голеностопа актуальным может быть снижение веса, при гигромах кисти – подбор упора для работы с компьютерной мышью и т. д. Также может быть актуальна проверка остроты зрения, осмотр флеболога, проктолога и ортопеда для выявления других проявлений слабости соединительной ткани.
Важно знать!
Чтобы не пропустить других серьезных нарушений, которые могут не быть так очевидны, как гигрома, перед удалением гигромы необходимо комплексно обследовать сустав, из которого она растет.
Так как гигрома связана с суставом, удаление ее под местным обезболиванием может быть некомфортно – предпочтителен наркоз. После удаления необходима фиксация сустава, чтобы гигрома не выросла вновь.
Текст: Михаил Федотов
Фото: Vostock Photo
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