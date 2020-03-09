Шишка на ноге: причины появления, тревожные симптомы и методы лечения
Это не нарост
Стереотипов на тему множество. Некоторые упорно считают, что шишка — это нарост. На самом деле нет. Шишка появляется из-за отклонения первой плюсневой кости стопы во внутреннюю сторону с одновременным наклонением большого пальца к наружней стороне. Если проблему игнорировать, то ситуация будет только усугубляться. Косточка будет лишь сильнее выпирать,причиняя ощутимую боль при ходьбе. Не говоря уже о трудностях выбора обуви. А насколько это наследственная история? Наш эксперт призывает не смешивать одно с другим.
«Шишка на ноге — это, конечно, не наследственная история. Причина — сколиоз, который увеличивает нагрузку на стопы, плюс копчиковая травма, которая еще больше разворачивает крестец, тазовые кости, голени и стопы. Стопы — это конечное звено в цепочки, которая начинается с черепа, проходит через все тело, позвоночник, таз, бедра и голени. Поэтому любая деформация стоп — это признак того, что выше также есть деформации, и причиной их является именно травма (родовая или приобретенная). Ни о какой наследственности речь идти не может.
Роль играет и слабость соединительной ткани. При ней связки не могут удержать свод стопы в правильном положении, и она расползается. Это чаще всего встречается у людей, имеющих эндокринную патологию, а также у тех, которые не употребляют в пищу мясо. У них эта косточка на стопах часто бывает выражена более явно.
Остальные факторы, такие как неудобная обувь, шпильки, ношение обуви на плоской подошве, неправильная нагрузка на стопу, конечно же, провоцируют развитие косточки. Нередко такая деформация (профессиональная) встречается у балерин, у футболистов.
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Как обычно повезло женщинам
У мужчин данная патология встречается реже, чем у женщин, и в менее выраженной форме. Почему это происходит? Так как у женщин связки таза более податливые, он не так стабильно удерживает форму, это же касается ног. При беременности связки во всем теле размягчаются под влиянием гормонов, что в сочетании с повышением веса ведет к тому, что стопа распластывается. Плюс во время беременности и кормления женщина теряет питательные вещества, что также ведет к ослаблению связок.
К слову, в последнее время патология «помолодела», это не только проблема женщин зрелого возраста. Связано с тем, что у многих людей обнаруживаются эндокринные нарушения. У молодых часто страдает крепость тканей, так что связки не могут удерживать нормальное положение стоп.
Стадии деформации стопы
Их принято делить в зависимости размера угла, на который отклонился большой палец и первая плюсневая кость. Чем раньше начать лечение, тем эффективнее оно будет. Если стопа уже деформирована, консервативными методами устранить эту деформацию не получится. И в этом нет необходимости, так как организм уже сформировал для себя своего рода «подпорку», чтобы при всех этих изменениях человеку было удобнее ходить. Тело «выводит» проблемы крестца и поясничного отдела на периферию. Консервативное лечение может лишь помочь убрать болевые ощущения во время ходьбы.
Фото: vostock-photo
Поможет ли операция?
Если сустав уже деформирован, то операция может помочь лишь визуально исправить ситуацию и сделать ногу более красивой. Но так вы просто выбьете у своего организма почву из-под ног: он сам себе сформировал эту «опору», чтобы компенсировать деформации и более-менее комфортно существовать. Хотя нам кажется, что это дефект и его надо убрать любым путем, на самом деле тело так приспосабливается, поэтому в этот процесс лучше не вмешиваться. После операции зачастую вы не сможете нормально пользоваться стопой, полноценно упираться на нее. Нагрузка переходит на другую стопу, и теперь она начинает распластываться, увеличиваться в размере (иногда на 1-2 размера обуви).
Народные средства: массаж, гимнастика, растирание, прокатывание скалки, хождение на цыпочках и носочках, обливание холодной водой, расслабляющие ванночки с лавандой и т.д. – могут уменьшить нагрузку на стопу, снять болевые ощущения, улучшить кровообращение в стопах. Но уменьшить деформацию, конечно, нет.
Выросшую кость можно только отрезать. Но мы уже разобрали, чем это грозит. Операция вам ни к чему. Остеопатическая медицина способна сбалансировать тело, чтобы даже при деформированных стопах человек мог спокойно ходить и деформация не прогрессировала».
Фото: vostock-photo, Instagram
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