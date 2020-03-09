Шишка на ноге: причины появления, тревожные симптомы и методы лечения

«Шишка на ноге — это, конечно, не наследственная история. Причина — сколиоз, который увеличивает нагрузку на стопы, плюс копчиковая травма, которая еще больше разворачивает крестец, тазовые кости, голени и стопы. Стопы — это конечное звено в цепочки, которая начинается с черепа, проходит через все тело, позвоночник, таз, бедра и голени. Поэтому любая деформация стоп — это признак того, что выше также есть деформации, и причиной их является именно травма (родовая или приобретенная). Ни о какой наследственности речь идти не может.

Роль играет и слабость соединительной ткани. При ней связки не могут удержать свод стопы в правильном положении, и она расползается. Это чаще всего встречается у людей, имеющих эндокринную патологию, а также у тех, которые не употребляют в пищу мясо. У них эта косточка на стопах часто бывает выражена более явно.

Остальные факторы, такие как неудобная обувь, шпильки, ношение обуви на плоской подошве, неправильная нагрузка на стопу, конечно же, провоцируют развитие косточки. Нередко такая деформация (профессиональная) встречается у балерин, у футболистов.