Шейный остеохондроз: как формируется, кто в зоне риска, популярные методы лечения
Многим знакомы хронические или острые боли в пояснице, спине или шее. Именно так проявляется остеохондроз. Врачи говорят, что остеохондроз — это расплата за прямохождение. Но природа ничего не придумывает зря. Почему появляется остеохондроз? Что это такое, кто в зоне риска и как себе помочь? Расспросили специалиста.
Владимир Животов
практикующий врач-остеопат, краниопостуролог, автор блога @vladimirzhivotov
Что такое шейный остеохондроз
Остеохондроз — это очень общий, даже расплывчатый диагноз, который обозначает комплексное изменение в тканях, формирующих позвоночный столб и окружающих его, а также изменения в мышцах, связках, костях и хрящевой ткани. Но на самом деле повреждение позвонков и мягких тканей лишь следствие. Причина находится гораздо глубже.
Почему появляется остеохондроз и кто в зоне риска
Любой медицинский учебник в качестве причины остеохондроза указывает неравномерное распределение нагрузки на позвоночник. Это очевидно и совершенно справедливо. Есть выражение, что остеохондроз в пожилом возрасте встречается так же часто, как седые волосы. Но почему же нагрузка на позвоночник распределяется так нерационально?
Это может произойти только в силу отклонения от естественного положения скелета. Отклонение позвоночного столба от вертикальной оси всегда связано с травмами — начиная с родовой, которая в будущем обязательно вызывает сколиоз, и продолжая приобретенными травмами, которые также день за днем, год за годом вносят свои изменения в положение позвоночника. У ребенка, который только что родился и в процессе родов получил травму, может быть небольшая асимметрия черепа, легкая кривошея. Через 30, 40 или 50 лет (в зависимости от тяжести родовой травмы) у этого человека будут те самые изменения в межпозвонковых хрящах и окружающих их тканях, которые и характеризуют такое заболевание, как остеохондроз.
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Может ли остеохондроз пройти с возрастом?
Изменения при остеохондрозе — это большой вредоносный сорняк, который вырос из маленького семечка в виде травмы. И семечко это попало в организм либо в момент рождения, либо уже после, в виде приобретенных травм. Как и многие другие длительно развивающиеся в организме человека патологические процессы, остеохондроз, по своей сути, — это реакция адаптации. Он направлен на то, чтобы в конечном итоге тот сегмент позвоночника, который работает неправильно, выключился из движения, и человек не испытывал болей от сдавливания нервных корешков при движениях в этом сегменте. Эта приспособительная реакция организма существенно облегчает самочувствие: когда боль, которая мучила человека в течение многих лет, проходит, кажется, что тело будто бы вылечилось. На самом же деле патологический процесс зашел уже очень далеко и просто устранил движение в данном сегменте. Это единственный доступный для тела способ самостоятельно стабилизировать ситуацию.
Но у нас всегда есть осознанный выбор — дожидаться, пока это произойдет, или лечиться.
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Как лечить остеохондроз: методы
Методов борьбы с остеохондрозом предостаточно: лекарства, мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия, лечебная гимнастика и т. д. Кто-то предпочитает лечиться средствами народной медицины — баночным массажем и пчелиным ядом. В тех случаях, когда остеохондроз осложнен грыжей межпозвонкового диска, человека часто отправляют на операцию.
Но все эти методы либо помогают лишь на время, либо вовсе не эффективны!
Чтобы полностью вылечить остеохондроз, нужно убрать его причину — последствия травмы, которые уже достаточно повлияли на все тело пациента. Только восстановив правильное положение костей с помощью остеопатии, можно остановить этот патологический процесс. Смысл лечения у остеопата состоит в том, чтобы сбалансировать тело относительно вертикальной оси. Тогда нагрузка будет распространяться равномерно, позвонки и межпозвонковые диски будут уравновешены и патологический процесс в тканях замедлится, а в некоторых случаях изменения, сопутствующие травмам, которые мы называем остеохондрозом, получат обратное развитие. Вместо того, чтобы выключать свои межпозвонковые сегменты из движения, тело будет обретать больше свободы, и человек будет радоваться, оттого что он может легко и с удовольствием двигаться.
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