Шейный остеохондроз: как формируется, кто в зоне риска, популярные методы лечения

Остеохондроз — это очень общий, даже расплывчатый диагноз, который обозначает комплексное изменение в тканях, формирующих позвоночный столб и окружающих его, а также изменения в мышцах, связках, костях и хрящевой ткани. Но на самом деле повреждение позвонков и мягких тканей лишь следствие. Причина находится гораздо глубже.

Почему появляется остеохондроз и кто в зоне риска

Любой медицинский учебник в качестве причины остеохондроза указывает неравномерное распределение нагрузки на позвоночник. Это очевидно и совершенно справедливо. Есть выражение, что остеохондроз в пожилом возрасте встречается так же часто, как седые волосы. Но почему же нагрузка на позвоночник распределяется так нерационально?

Это может произойти только в силу отклонения от естественного положения скелета. Отклонение позвоночного столба от вертикальной оси всегда связано с травмами — начиная с родовой, которая в будущем обязательно вызывает сколиоз, и продолжая приобретенными травмами, которые также день за днем, год за годом вносят свои изменения в положение позвоночника. У ребенка, который только что родился и в процессе родов получил травму, может быть небольшая асимметрия черепа, легкая кривошея. Через 30, 40 или 50 лет (в зависимости от тяжести родовой травмы) у этого человека будут те самые изменения в межпозвонковых хрящах и окружающих их тканях, которые и характеризуют такое заболевание, как остеохондроз.