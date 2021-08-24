Сгорели на работе: как возникает хроническая усталость и с чего начинать лечение

Голливудская звезда Клэр Дэйнс вспоминает, что уже с детства была «абсурдно серьезным ребенком». Она пыталась контролировать даже собственных родителей, казавшихся ей инфантильными. Став актрисой, в каждый свой проект Клэр бросалась с головой, отодвигая на задний план все остальные сферы жизни. Снимаясь по 12-14 часов, у артистки едва оставалось время на сон. Да и уснуть не всегда удавалось — девушка не понаслышке знает, что такое бессонница. С хронической усталостью она познакомилась на съемках суперпопулярного сериала «Родина». С одной стороны, этому способствовала сама героиня Дэйнс — агент ЦРУ с биполярным расстройством, которое она скрывала. С другой стороны, сказался врожденный перфекционизм, Клэр хотела сделать Керри максимально многогранной и при этом понятной зрителю. Закончилось это благородное стремление упадком сил и апатией. Став матерью, знаменитость изменила отношение к профессии. Она поняла, что физически ей хочется находиться только с сыном. Работа перестала быть делом всей жизни. В коротком декрете актриса стала, как ни странно, больше отдыхать и прислушиваться к организму.

О хронической усталости в разное время говорили Кристен Стюарт, Кара Делевинь, Эмма Стоун и многие другие. Все это успешные, реализовавшие себя в профессии женщины. Которые в определенный период своей жизни не имели сил оторвать голову от подушки и больше всего мечтали стать невидимками. Почему же так происходит, что становится почвой для хронической усталости? И, главное, как преодолеть этот синдром?