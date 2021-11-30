Осторожно, сердце: памятка, как правильно пить препараты для сердечно-сосудистых заболеваний

Разбираемся в препаратах

Препараты, снижающие уровень «плохого холестерина» (липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)), то есть липид-снижающие препараты. Наиболее часто назначаемыми (препаратами выбора) среди них являются статины. Они назначаются как в рамках первичной профилактики, когда еще нет атеросклеротического заболевания, так и для вторичной профилактики, то есть при наличии атеросклеротического поражения сосудов.

Целевое значение ЛПНП, которое необходимо достигнуть, зависит от сердечно-сосудистого риска конкретного человека (подробнее о том, как его определяют, можно узнать на портале «Если у вас есть сердце»). Доза статина подбирается, исходя из того, на сколько нужно снизить уровень ЛПНП, инструкции по медицинскому применению того или иного препарата, а также индивидуальной переносимости. Как правило, требуется титрование (поэтапное изменение) дозы препарата с ее увеличением. Иногда, если не удается достичь целевых значений, могут быть добавлены другие липид-снижающие препараты.