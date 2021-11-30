Осторожно, сердце: памятка, как правильно пить препараты для сердечно-сосудистых заболеваний
Юнона Хомицкая,
к.м.н., медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» в России
Разбираемся в препаратах
Препараты, снижающие уровень «плохого холестерина» (липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)), то есть липид-снижающие препараты. Наиболее часто назначаемыми (препаратами выбора) среди них являются статины. Они назначаются как в рамках первичной профилактики, когда еще нет атеросклеротического заболевания, так и для вторичной профилактики, то есть при наличии атеросклеротического поражения сосудов.
Целевое значение ЛПНП, которое необходимо достигнуть, зависит от сердечно-сосудистого риска конкретного человека (подробнее о том, как его определяют, можно узнать на портале «Если у вас есть сердце»). Доза статина подбирается, исходя из того, на сколько нужно снизить уровень ЛПНП, инструкции по медицинскому применению того или иного препарата, а также индивидуальной переносимости. Как правило, требуется титрование (поэтапное изменение) дозы препарата с ее увеличением. Иногда, если не удается достичь целевых значений, могут быть добавлены другие липид-снижающие препараты.
Основная цель этой терапии – продление жизни и предупреждение сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта миокарда и инсульта). Эффект терапии и необходимость ее коррекции оценивают при исследовании липидного спектра.
Антиагреганты – препараты, препятствующие агрегации тромбоцитов. Препараты из этого класса предназначены для предупреждения образования тромбов. К ним относится, например, ацетилсалициловая кислота или её комбинация с другим антиагрегантом. Назначаются в рамках вторичной профилактики для увеличения продолжительности жизни, предупреждения инфаркта миокарда, инсульта у пациентов с подтверждёнными атеросклеротическими заболеваниями. Для оценки успешности применяемой терапии не используют лабораторные тесты, такие как оценка эффекта на агрегацию.
Фото: Pexels.com
Препараты для снижения артериального давления
Антикоагулянты – препараты, действующие на компоненты каскада свертывания крови. Этот тип лекарств назначается людям с фибрилляцией предсердий, с искусственными клапанами сердца, тромбоэмболическими осложнениями в анамнезе и т.д. Новые пероральные (принимаемые через рот) антикоагулянты, в отличие от препаратов предыдущего поколения, не требуют лабораторного контроля показателей коагулограммы. Целью такой терапии является предупреждение развития тромбоэмболических осложнений.
Ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы представлены ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (сартаны). Ингибиторы АПФ в названии действующего вещества (не в торговом, а в международном непатентованном наименовании) имеют окончание -прил, а блокаторы рецепторов ангиотензина II заканчиваются на -сартан. Данные препараты не только снижают артериальное давление (АД), но и предупреждают поражение органов мишеней, продлевают жизнь и уменьшают риск сердечно-сосудистых катастроф. Эти классы препаратов применяются для лечения артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда, сахарным диабетом 2 типа и хронической болезнью почек.
Фото: Pexels.com
Бета-блокаторы – препараты, снижающие артериальное давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС). Они применяются для лечения стенокардии, артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, для профилактики повторных инфарктов миокарда, а также при нарушениях сердечного ритма. Бета-блокаторы не только обладают симптоматическими эффектами, но и влияют на прогноз течения заболевания. Бета-блокаторы в названиях имеют окончания -лол
Антагонисты кальция применяют для лечения артериальной гипертензии и, при непереносимости бета-блокаторов, стенокардии.
Перечисленные в пунктах 1-6 выше группы лекарственных препаратов снижают риск смертельных исходов и сердечно-сосудистых катастроф.
Другие группы препаратов, такие как нитраты, метаболические препараты, некоторые антиаритмики и иные лекарственные средства могут устранять симптомы, но не продлевают жизнь и не предупреждают развитие инфарктов миокарда и инсультов.
Фото: Pexels.com
Чего нельзя делать при приеме
Зачастую пациенту необходим прием нескольких сердечно-сосудистых препаратов. В таких случаях для удобства лечащий врач может рекомендовать фиксированные комбинации двух, трех и даже четырех препаратов в одной таблетке.
Препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний принимаются долго, а не курсами. Исключением может стать ограниченный по времени прием второго антиагреганта, но лечащий врач обязательно об этом расскажет и даст подробные пояснения.
Ни в коем случае нельзя отменять прием препарата, даже если были достигнуты целевые значения АД или ЛПНП, поскольку при прекращении приема лекарственного средства закончится и его эффект. Принимать антигипертензивные лекарства необходимо для предупреждения повышения АД и сердечно-сосудистых катастроф, а не просто для снижения высокого АД. Именно поэтому препараты для лечения артериальной гипертензии правильно называть антигипертензивными, как это принято в англоязычной практике.
Вне зависимости от того, к какой группе относятся назначенные пациенту лекарства, препараты необходимо пить регулярно, без пропусков и в соответствии с рекомендациями врача.
Фото: Pexels.com_