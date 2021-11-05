Сексуальное здоровье: как понять, что партнер врет, и чем это может вам грозить
Наверное, почти каждая девушка слышала в своей жизни от партнера, что в презервативе ощущения совсем не те — лучше без него. При этом мужчина не спешит показывать справку о том, что не имеет заболеваний, передающихся половым путем. Нередко женщины верят партнерам на слово, так как обсуждать эту тему в начале отношений многим неловко.
Мы уже писали о любопытных результатах исследования, проведенного экспертами дейтинг-приложения Badoo. Согласно ему, 85% опрошенных считают, что открытость и доверие в вопросе сексуальной безопасности — залог успеха в отношениях. Отличный результат, не правда ли? Во только многие по-прежнему избегают этой темы, считая ее чересчур деликатной. Так, 49% россиян боятся обсуждать ее с новым партнером — опасаются осуждения.
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25% опрошенных признались, что занимались незащищенным сексом, не зная о состоянии здоровья партнера, а спросить его попросту побоялись. А треть респондентов даже не думала о здоровье в этот момент — сексуальное желание затмило собой чувство безопасности. В случаях с мужчинами это наблюдается чаще. Другие же предпочитают думать, что партнер — человек приличный, а значит, болеть не может. Это не так.
Меньше 30% опрошенных россиян регулярно проверяют свое здоровье на отсутствие болячек, передающихся половым путем. Кто-то годами живет с партнером и потом с большим удивлением узнает о наличии у себя «стыдного» заболевания.
В условиях пандемии россияне стали серьезней относиться к здоровью: чаще делать чек-апы, сдавать анализы. Специалисты надеются, что и после улучшения эпидемиологической обстановки (рано или поздно это ведь произойдет!) эти полезные привычки не пропадут из обихода ответственных пользователей.
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Мы же напомним, что ряд ЗППП до поры до времени протекают без каких-либо изменений в самочувствии. А что должно насторожить?
зуд, рези во влагалище или мочеиспускательном канале;
выделения из половых органов, появление резкого, неприятного запаха;
затрудненное, частое или болезненное мочеиспускание;
нарушение менструального цикла;
покалывание, ноющие боли в животе, промежности;
высыпания на коже половых органов, на слизистых оболочках.
Что делать, если случился незащищенный секс? Обязательно сдать анализы, чтобы удостовериться, что все в порядке. Или сразу принять меры, если выяснится, что произошло заражение.
Акушер-гинеколог Алена Минц в своем блоге (@alena.mintz) напоминает, какие анализы обязательно стоит пройти. По ее словам, уже через неделю после полового акта можно сдать качественный ПЦР-мазок на:
хламидию;
трихомонаду вагиналис;
гонококк, вызывающий гонорею;
микоплазму гениталиум.
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Какие анализы сдать мужчине? Все то же самое, только необязательно мучиться с мазком — достаточно мочи. Также обеим партнерам необходимо сдать анализ крови:
ВИЧ. ПЦР можно сделать через 1-2 недели. Если прошел месяц, то сдается анализ методом ИФА.
Сифилис. Суммарные антитела можно сдать через несколько недель после контакта.
Гепатит С. Можно сдать HbsAg ПЦР через неделю-две.
Желательно попросить партнера провериться на ВПЧ и генитальный герпес. Они, к слову, не лечатся, но очень распространены и жить с ними можно. Главное, знать о наличии и принимать меры. Что касается уреаплазмы, гарднереллы, стафилококка, то, по словам Алены Минц, эти диагнозы только звучат страшно. На самом деле они считаются частью нормальной флоры и быстро лечатся при больших титрах.
А вот если в ответ на вашу просьбу сдать анализы и удостовериться в том, что никому ничего не угрожает, партнер закатывает глаза и придумывает отговорки, это повод подумать о его истинном отношении к вам. Вряд ли вы хотите потом бегать по врачам и оплачивать терапию. Люди, которые через это прошли, поверив второй половине на слово, становятся затем идеальными пациентами и регулярно сдают анализы — при малейшем подозрении.
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