Сексуальное здоровье: как понять, что партнер врет, и чем это может вам грозить

Наверное, почти каждая девушка слышала в своей жизни от партнера, что в презервативе ощущения совсем не те — лучше без него. При этом мужчина не спешит показывать справку о том, что не имеет заболеваний, передающихся половым путем. Нередко женщины верят партнерам на слово, так как обсуждать эту тему в начале отношений многим неловко.

Мы уже писали о любопытных результатах исследования, проведенного экспертами дейтинг-приложения Badoo. Согласно ему, 85% опрошенных считают, что открытость и доверие в вопросе сексуальной безопасности — залог успеха в отношениях. Отличный результат, не правда ли? Во только многие по-прежнему избегают этой темы, считая ее чересчур деликатной. Так, 49% россиян боятся обсуждать ее с новым партнером — опасаются осуждения.