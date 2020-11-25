Самые популярные операции на глаза: плюсы, минусы, возрастные ограничения

Самые распространенные патологии зрения

По подсчетам специалистов, сегодня существует порядка двух тысяч глазных болезней. Самые распространенные: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, синдром сухого глаза (ему подвержены те, кто долго носит линзы или постоянно смотрит в телефон, экран ноутбука). С возрастом ряд пожилых людей сталкивается с катарактой — помутнением хрусталика, и глаукомой (повышенное внутриглазное давление). Вообще, возрастных проблем со зрением избежать нельзя, но можно держать руку на пульсе и вовремя лечить. Добавим, что на нашем зрении отражается также ряд не связанных со зрением патологий, например, гипертония, сахарный диабет.

Так, при диабете происходят типичные изменения сосудов глазного дна, а именно микроаневризмы — утолщения на мелких сосудах. Зрение при этом может быть нормальным, но лишь до поры до времени, ведь болезнь способна обернуться слепотой. Желтые микроскопические бляшки на веках — признак повышенного холестерина. За уровнем последнего непременно нужно следить гипертоникам, людям с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как холестерин нередко становится одной из причин инсультов и инфарктов.

Что делать, если вы именно с возрастом стали замечать ухудшение зрения и задумались об очках? Во-первых, можно обратиться за диагностикой в любой салон оптики. Наши эксперты уверяют, что предоставить вам первичный анализ там точно смогут, так как есть вся необходимая аппаратура для адекватной коррекции. А вот если вам 40+, то логичней и правильней будет дойти до офтальмолога в поликлинику или медицинский центр для полного первичного диагностического осмотра. Врачи предупреждают: большинство глазных болезней прогрессируют после 40 лет и протекают малосимптомно, то только полноценные диагностические осмотры способны в полной мере определить состояние зрительных функций глаза. После этого станет ясно, как можно скорректировать вашу патологию: подберут мазь, капли или же линзы, очки. В сложных случаях направят на оперативное вмешательство. Операции сейчас делают максимально быстро, с минимальным риском. В большинстве случаев пациент в тот же день оказывается дома.