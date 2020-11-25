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Самые популярные операции на глаза: плюсы, минусы, возрастные ограничения

Проблемы со зрением делятся на врожденные и приобретенные. После сорока лет качество зрения естественным образом снижается. Прибавьте к этому вредные привычки современного человека: постоянное нахождение в гаджетах, неправильное питание, отсутствие полноценных физических нагрузок. Впрочем офтальмология тоже не стоит на месте и сейчас избавиться от ряда заболеваний куда легче.

Самые распространенные патологии зрения

По подсчетам специалистов, сегодня существует порядка двух тысяч глазных болезней. Самые распространенные: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, синдром сухого глаза (ему подвержены те, кто долго носит линзы или постоянно смотрит в телефон, экран ноутбука). С возрастом ряд пожилых людей сталкивается с катарактой — помутнением хрусталика, и глаукомой (повышенное внутриглазное давление). Вообще, возрастных проблем со зрением избежать нельзя, но можно держать руку на пульсе и вовремя лечить. Добавим, что на нашем зрении отражается также ряд не связанных со зрением патологий, например, гипертония, сахарный диабет.

Так, при диабете происходят типичные изменения сосудов глазного дна, а именно микроаневризмы — утолщения на мелких сосудах. Зрение при этом может быть нормальным, но лишь до поры до времени, ведь болезнь способна обернуться слепотой. Желтые микроскопические бляшки на веках — признак повышенного холестерина. За уровнем последнего непременно нужно следить гипертоникам, людям с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как холестерин нередко становится одной из причин инсультов и инфарктов.

Что делать, если вы именно с возрастом стали замечать ухудшение зрения и задумались об очках? Во-первых, можно обратиться за диагностикой в любой салон оптики. Наши эксперты уверяют, что предоставить вам первичный анализ там точно смогут, так как есть вся необходимая аппаратура для адекватной коррекции. А вот если вам 40+, то логичней и правильней будет дойти до офтальмолога в поликлинику или медицинский центр для полного первичного диагностического осмотра. Врачи предупреждают: большинство глазных болезней прогрессируют после 40 лет и протекают малосимптомно, то только полноценные диагностические осмотры способны в полной мере определить состояние зрительных функций глаза. После этого станет ясно, как можно скорректировать вашу патологию: подберут мазь, капли или же линзы, очки. В сложных случаях направят на оперативное вмешательство. Операции сейчас делают максимально быстро, с минимальным риском. В большинстве случаев пациент в тот же день оказывается дома.

Фото: Pexels.com

Карапетян Лусинэ Виликовна

врач-офтальмолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке

Лазерные операции: плюсы и один существенный минус

Без сомнения, самыми востребованными на сегодняшний день являются рефракционные лазерные операции. Задача всех существующих методов коррекции зрения лазером — добиться того, чтобы проходящие сквозь глаз лучи света имели возможность фокусироваться на поверхности сетчатки, а не до нее, как при миопии, и не сзади нее, как при гиперметропии. Достигается это посредством изменения формы роговицы лазерным лучом, корректирующим таким образом ее преломляющую силу (рефракцию). Применяются следующие лазерные методы коррекции зрения:

  • фоторефракционная кератэктомия (ФРК);

  • лазерный субэпителиальный кератомилез (LASEK / ЛАСЕК);

  • лазерный кератомилез (LASIK / ЛАСИК);

  • фемтосекундная лазерная коррекция зрения ReLEx SMILE.

Методики различаются в отдельных нюансах, а именно в том, как отделяется роговичный лоскут. От такой маленькой, на первый взгляд, детали зависит все лечение: от назначения — до возможных осложнений.

Сегодня LASIK— самая востребованная методика лазерной коррекции зрения. В большинстве случаев врачи назначают именно эту операцию, так как она способна устранить или существенно скорректировать самые распространенные патологии: астигматизм, близорукость, дальнозоркость.

Есть различные его модификации, среди которых хочется отдельно отметить Presby LASIK. Presby LASIK применяется для лечения пресбиопии (когда человек не может рассмотреть мелкий шрифт, маленькие предметы на близком расстоянии - Прим. Ред.), с которым сталкиваются люди после 40 лет. Если пресбиопия развивается на фоне близорукости, человеку требуются две пары очков. В ходе лазерной коррекции врач придает роговице такую же форму, какую имеют мультифокальные линзы, что обеспечивает полноценное зрение на близком и на дальнем расстояниях.

Фото: Pexels.com

Возрастные ограничения

ReLEx SMILE — это лазерная методика коррекции зрения нового поколения. В ходе операции хирург формирует во внутренних слоях роговицы своеобразную линзу — лентикулу, которая удаляется через микроразрез длиной 2-4 мм. Таким образом врач придает роговой оболочке нужную форму, не прибегая к формированию лоскута и его удалению. Благодаря этому метод ReLEx SMILE можно проводить даже при синдроме «сухого глаза», а это заболевание является противопоказанием для большинства лазерных операций. Еще одно отличие ReLEx SMILE от ФРК и ЛАСИК — более короткий период реабилитации. Пожалуй, самым большим недостатком данного метода является высокая цена (в московских клиниках от 60 до 120 тыс руб за один глаз - Прим. Ред.)

Допустимый минимальный возраст, при котором назначается лазерное коррекция зрения — 18 лет. Максимальный возраст пациента в списке противопоказаний к данной процедуре не обозначен. Однако в большинстве случаев после 45 лет она нежелательна, потому что лазерная коррекция не способна остановить возрастные изменения, которые происходят с хрусталиком.

Фото: Pexels.com

Чем алкоголь вреден для зрения

Конечно, до операции лучше не доводить. Если речь не идет о врожденных патологиях зрения, то в наших силах позаботиться о глазах. Для этого важно уже с детства формировать правильные привычки:

  • При работе на близком расстоянии (например, за ноутбуком) необходимо делать перерывы раз в 30-40 минут, обязательно смотрите во время отдыха вдаль;

  • Кто бы мог подумать, но прогулки очень полезны и для зрения, поэтому обязательно включите их в свой распорядок дня — на выходных уж точно можно позволить себе прогулку по парку или лесу. Сюда же относятся занятия посильным спортом;

  • Следите за осанкой не только сидя с книгой или телефоном в руке, но и во время всех домашних занятий (готовки, уборки). Идеальное расстояние от глаз до письменного стола, книги или гаджета — это длина предплечья, не меньше;

  • Питание должно быть преимущественно правильным — с преобладанием белковой пищи, овощей. А вот сладости, фастфуд, алкоголь на постоянной основе вредны и здесь — выводят жидкость из организма, нарушают обмен веществ и способствуют повышению внутриглазного давления.

Фото: Pexels.com

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