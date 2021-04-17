Самойлова, Топурия и другие звезды, которые предпочли рожать в Америке
Телеведущая Марина Ким — настоящий фанат родов в США. многодетная мама рожала там обеих дочерей — Дарину и Бриану. Младший сын родился несколько месяцев назад в Москве — из-за пандемии Ким не смогла улететь в Америку, к тому же буквально в день родов выяснилось ,что у девушки коронавирус — маму и малыша сразу после родов разлучили на девять дней. Рассказывает об этом Марина до сих пор с ужасом в голосе. А вот о родах в Америке отзывается исключительно положительно. И каждый раз уверяет, что стать мамой в Штатах не так дорого, как кажется многим, мол если у вас есть деньги на платные роды в хорошем госпитале в Москве, значит и в Америке тоже потяните. Главное — выбрать агентство, которое возьмет на себя все услуги по оформлению документов и будет спешить на помощь каждый раз, когда она понадобится.
По словам Ким, в Америке совсем другой подход к родам, там рождение ребенка — это не поединок с многочасовыми схватками, а праздник для мамы и малыша.
«У них к рождению детей намного проще относятся. В основном о деторождении задумываются после сорока — и отклонений, о которых говорят у нас, не боятся. И мне кажется, многих проблем избегают просто потому, что не парятся. У нас эпидуральную анестезию стремятся делать как можно позже, женщина входит в роды в боли — и только потом ее участь немного облегчают. А в Америке считают, что эпидуралку надо делать, когда ты только приехала в госпиталь, прямо на парковке. Еще когда схватки еле-еле начинаются», - рассказывала телеведущая.
Вопрос лишь в цене — роды в США в хорошем госпитале обойдутся в 5-7 тысяч долларов, плюс расходы на перелет, жилье, проживание. По итогу выходит круглая сумма, доступная далеко не всем.
Фото: Instagram @marina_kim_tv
Анна Седокова
Дважды рожала в США и Анна Седокова. В Америке она роила дочь и младшего сына. Гектор родился в дорогом госпитале Cedars-Sinai, где рожали Кристина Агилера, Алсу, Мадонна, Бритни Спирс. Роды обошлись певице в более, чем двадцать тысяч долларов. О потраченных деньгах она не жалеет — хороший сервис, профессионализм врачей и чудесный климат того стоят.
Несмотря на это, третьи роды оказались для экс-солистки «ВИА Гры» сложными, по ее же словам. Впрочем, это не помешало молодой матери уже через неделю отправиться с подругой на концерт Михаила Галустяна и Александра Реввы в Лос-Анджелесе. Кроме того, Седокова хочет стать мамой в четвертый раз — певица не раз об этом говорила.
Фото: Instagram @annasedokova
Оксана Самойлова
А вот Оксана Самойлова уже является мамой четверых детей. Младший сын появился на свет в Майями. Оксана рассказывала подписчикам, что беременность протекала сложно: была отслойка плаценты, гематомы, месяц многодетная мама сохраняла постельный режим. Самойловой делали экстренное кесарево сечение - больше десяти часов она мучилась со схватками, так как не было подготовлено запаса крови. А когда Давид родился, его забрали от матери в реанимацию, заподозрив патологии.
«Ты ничего не решаешь, всё решает больница и врачи. Пока ребенок на территории больницы, она несет за него ответственность. Даже ходить с ребенком на руках не разрешают. Только сидя, либо в кресле-каталке», — делилась молодая мама. Оксана пролила немало слез, пытаясь выяснить, что угрожает ее сыну. К счастью, подозрения не оправдались — малыш оказался здоров, недавно ему исполнился год.
Фото: Instagram @samoylovaoxana
Кети Топурия
Певица, ставшая недавно мамой во второй раз, рожала старшую дочь Оливию в США. И не скрывает причин, побудивших к тому: это гражданство для ребенка и прекрасный климат. По словам Топурии, она не хотела проводить последние месяцы беременности в промозглой Москве. Жить на вилле с бассейном куда приятней. Вместе с гражданством малыш автоматически получает и страховку: оказавшись в США, на нее всегда можно рассчитывать. Но имея гражданство другой страны, придется платить налоги, предупреждает Топурия.
Врача для родов Кети посоветовала Алсу, которая рожала у него старшую дочь. Стоит сказать, что российские звезды часто рожают у русскоязычных врачей, услуги которых пользуются большим спросом.
Фото: Instagram @keti_one_official
Кто рожал в США еще 20 лет назад
Роды в США стали доступнее (не берем период пандемии) в последние годы. Не только селебрити рожают за океаном — при наличии вышеозвученных сумм это может сделать любая семья. Но рожать заграницей было престижным еще двадцать лет назад. Например, в Америке родился сын Анастасии Заворотнюк Михаил — ему сейчас двадцать лет. Анастасия рассказывала затем в интервью, что хотела уберечь себя от неприятностей — потому вместе с тогдашним мужем Дмитрием стрюковым остановили свой выбор на этой стране. Некоторое время актриса жила с маленьким сыном именно там.
Ирина Хакамада рожала в США по вполне конкретной причине — бывший политик знала, что ее дочь родится с синдромом Дауна. Несмотря на диагноз, Хакамада решила сохранить ребенка, а рожать в Америке, чтобы избежать ненужного внимания на родине. Плюс в штатах куда больше специалистов, помогающих адаптировать детей с подобным диагнозом к нормальной жизни. Ее дочь появилась там на свет 22 года назад.
Рожают в Америке и те звезды, которые имеют в стране недвижимость. Например, в 2012 году родила в Майями дочь Клавдию Кристина Орбакайте. У ее супруга Михаила Земцова в США бизнес (частная клиника) и свой дом.
Фото: Instagram, Globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!