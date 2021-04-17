Самойлова, Топурия и другие звезды, которые предпочли рожать в Америке

По словам Ким, в Америке совсем другой подход к родам, там рождение ребенка — это не поединок с многочасовыми схватками, а праздник для мамы и малыша.

«У них к рождению детей намного проще относятся. В основном о деторождении задумываются после сорока — и отклонений, о которых говорят у нас, не боятся. И мне кажется, многих проблем избегают просто потому, что не парятся. У нас эпидуральную анестезию стремятся делать как можно позже, женщина входит в роды в боли — и только потом ее участь немного облегчают. А в Америке считают, что эпидуралку надо делать, когда ты только приехала в госпиталь, прямо на парковке. Еще когда схватки еле-еле начинаются», - рассказывала телеведущая.

Вопрос лишь в цене — роды в США в хорошем госпитале обойдутся в 5-7 тысяч долларов, плюс расходы на перелет, жилье, проживание. По итогу выходит круглая сумма, доступная далеко не всем.