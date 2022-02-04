С помощью каких физических нагрузок и продуктов действительно можно укрепить сердце

«Укреплять сердечно-сосудистую систему (ССС) организма можно и нужно. Однако стоит разделить физическую культуру и спорт. Физкультура способствует поддержанию физической формы занимающегося! При аэробных нагрузках, не связанных со спортом высших достижений, мы можем сказать, что кардиотренировки положительно влияют на ССС организма, если речь идет только о занятии физкультурой при ЧСС (частоте сердечных сокращений) от нормы до 110-120 у. м.

Если говорить об анаэробных нагрузках в спорте, то такие нагрузки хоть и ведут к медалям и званиям, но все же губительны для ССС человека. Как говорили раньше: физкультура лечит, спорт калечит. Анаэробные тренировки спортсменов хоть и приучают сердечную мышцу к гипоксии, повышают функциональную выносливость, но при этом подобные тренировки проходят в зоне высокой интенсивности при ЧСС от 120 до 180 у. м. и выше, что, в свою очередь, ведет к гипертрофии ЛЖ и утолщению стенок миокарда. Какой вывод делаем? Кардиотренировки при ЧСС до 120 уд. мин. положительно влияют на ССС организма. А вот если пульс выше, то советуйтесь с врачом, смотрите на самочувствие.