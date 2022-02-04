С помощью каких физических нагрузок и продуктов действительно можно укрепить сердце
Владимир Олейников
вице-президент общественной организации «Ленинградская областная федерация бокса», тренер по боксу
Кардиотренировки: следите за пульсом
«Укреплять сердечно-сосудистую систему (ССС) организма можно и нужно. Однако стоит разделить физическую культуру и спорт. Физкультура способствует поддержанию физической формы занимающегося! При аэробных нагрузках, не связанных со спортом высших достижений, мы можем сказать, что кардиотренировки положительно влияют на ССС организма, если речь идет только о занятии физкультурой при ЧСС (частоте сердечных сокращений) от нормы до 110-120 у. м.
Если говорить об анаэробных нагрузках в спорте, то такие нагрузки хоть и ведут к медалям и званиям, но все же губительны для ССС человека. Как говорили раньше: физкультура лечит, спорт калечит. Анаэробные тренировки спортсменов хоть и приучают сердечную мышцу к гипоксии, повышают функциональную выносливость, но при этом подобные тренировки проходят в зоне высокой интенсивности при ЧСС от 120 до 180 у. м. и выше, что, в свою очередь, ведет к гипертрофии ЛЖ и утолщению стенок миокарда. Какой вывод делаем? Кардиотренировки при ЧСС до 120 уд. мин. положительно влияют на ССС организма. А вот если пульс выше, то советуйтесь с врачом, смотрите на самочувствие.
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Что должно насторожить: перечень симптомов
Проверить, здорово ли ваше сердце, можно, обратившись к профильному врачу, который назначит необходимые анализы и исследования. Людям после 40 лет нужно проходить диспансеризацию в объеме, необходимом для этого возраста. В случае если вас ничего не беспокоит (одышка, неприятные ощущения, боли, онемения, сбои ритма и прочее), вы все равно должны пройти полную диспансеризацию после 36 лет в районной поликлинике. Если же что-то беспокоит, то это повод незамедлительно обратиться к врачу!
Генетической предрасположенности к ишемической болезни (поражение сердечной мышцы) не выявлено, однако есть люди с генетическими предрасположенностями к другим заболеваниям, которые, в свою очередь, могут привести к ИБС. Таким людям нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья и ежегодно проходить обследования у профильных врачей!
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Какие орехи полезны для сердца и почему
Продукты, способные укрепить сердце, существуют. Например орехи. Миндаль, арахис, грецкие орехи и несоленые фисташки — все они полезны для сердца, потому что богаты витамином Е. Этот витамин способен снижать уровень плохого холестерина в крови и укрепляет стенки кровеносных сосудов.
Грецкие орехи еще содержат в себе высокий уровень омега-3, улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Курага, наверняка вы слышали об этом, полезна для сердца, потому что содержит витамины А и В. Также богата на железо, калий и магний. Но просто лопать орехи и сухофрукты, если при этом у вас лишний вес и сердечная мышца уже в плохом состоянии, бессмысленно. Лучше первым делом исключить из меню вредные жиры.
А что насчет стресса? Да, он испытывает наше сердце на прочность в буквальном смысле. Многие научились сегодня бороться со стрессом путем использования различных методов. Например, хорошо снимают стресс любительские занятия спортом: бег, плавание, единоборства. Иногда, знаете ли, приятно выпустить пар, постучав по боксерскому мешку.
Некоторые люди используют нелекарственные препараты для своего успокоения — валерьяну, пустырник и прочие. И помните, что вы всегда можете изменить свое отношение к происходящему вокруг».
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Какие три параметра проверит врач
А как понять, что сердцу уже нужна помощь? Вас должна насторожить появившаяся одышка, скачки артериального давления, боли в груди, тахикардия. Врач в первую очередь проверит три параметра. Один из них — уровень холестерина (в норме он должен быть меньше 5,5 милиммоль на литр, а ЛПНП — меньше 2,6 ммоль на литр). Затем нужно будет отследить ваше давление: в стрессовых ситуациях его скачки вполне объяснимы, но, если уровень повышен регулярно, нужно корректировать АД. Третий параметр — уровень сахара в крови. Норма натощак: от 3,3 ммоль/л до 5,5-6.0 ммоль/л. Не стоит забывать, что сахар бомбардирует стенки сосудов, «царапая» их, способствуя проникновению жира в сосуды и образованию, в свою очередь, бляшек. Вас обязательно направят на ЭКГ, которая покажет, есть ли нарушения сердечного ритма. На основе анализов и исследований принимается решение о терапии.
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