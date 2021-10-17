С аурой и без: у кого обычно диагностируется мигрень, чем она грозит и как себе помочь

Когда речь идет о мигрени, то этому обязательно должно предшествовать какое-либо событие, или, иначе говоря, — триггер. Последний бывает пищевым или ситуационным. Принято считать, что нежелательное состояние может обуславливаться употреблением красного вина, шоколада, сыра, жирных и тех продуктов, что имеют высокую экстрактивность — приправы, соки, вино, коньяки и другие алкогольные напитки, содержащие много экстрактов. Ситуационный триггер связан с психоэмоциональным переживанием, избытком или дефицитом еды — в том числе и кратковременным — избыточной физической нагрузкой, которая не является условной нормой.

Мигрень с аурой: что это значит?

Большую роль в возникновении мигрени играет психоэмоциональное и физическое истощение. Первое, что способствует обнаружению мигрени — дефицит сна. Человек должен мало спать, чтобы ощутить на себе симптомы состояния. Физический отдых не менее 8 часов в сутки — также обязательное условие, чтобы избежать состояния мигрени или любой другой головной боли. Труд всегда должен чередоваться с отдыхом: период выздоровления после заболеваний или интервал после длительного или монотонного труда должны всегда сменяться покоем — как физическим, так и психическим.