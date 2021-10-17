С аурой и без: у кого обычно диагностируется мигрень, чем она грозит и как себе помочь
Согласно одному из американских исследований, от мигрени часто страдают мало зарабатывающие женщины. Но далеко не все неврологи согласны с подобными результатами. От мигрени часто страдают и успешные, реализовавшие себя в профессии люди. Ведь триггеры этой патологии другие. Говоря о богатых и знаменитых, от мигрени много лет страдает Серена Уильямс. По словам титулованной теннисистки, она испытывает сильнейшие головные боли регулярно, в том числе во время тренировок и матчей. Позволить себе лежать сутки в комнате без солнечного света спортсменка, конечно, не может. Серена не один год принимает препараты, которые в какой-то момент даже стала официально рекламировать.
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Уильямс научилась жить и работать с мигренью. Но терпеть боли, снижающие качество жизни, точно не стоит. Проще отправиться на прием к неврологу.
Валерий Крамар
Врач-невролог, мануальный терапевт, врач-остеопат клиники Dr. Kramar
Спусковые механизмы мигрени
Определить наличие мигрени самостоятельно невозможно. Если есть подозрения или беспокоят неизвестные головные боли, то лучше сразу же обратиться за поддержкой к специалисту, а именно врачу-неврологу. Есть мнение, что если болит половина головы, то это свидетельствует о состоянии мигрени, но на самом деле подобного критерия недостаточно, чтобы быть уверенными. Сопряженных с заболеванием симптомов достаточно много и разобраться в том, насколько состояние пациента отвечает каждому из них, сможет только специалист. Перед тем как обратиться за консультацией, необходимо собрать всю историю заболевания, зафиксировать показатели артериального давления за последнее время и вести дневник головной боли. Собранные данные будут способствовать проведению тщательного обследования, и если будет нужно провести дополнительные исследования, то врач сделает необходимые назначения. Когда все предписания и рекомендации будут выполнены, можно поставить окончательный диагноз.
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Когда речь идет о мигрени, то этому обязательно должно предшествовать какое-либо событие, или, иначе говоря, — триггер. Последний бывает пищевым или ситуационным. Принято считать, что нежелательное состояние может обуславливаться употреблением красного вина, шоколада, сыра, жирных и тех продуктов, что имеют высокую экстрактивность — приправы, соки, вино, коньяки и другие алкогольные напитки, содержащие много экстрактов. Ситуационный триггер связан с психоэмоциональным переживанием, избытком или дефицитом еды — в том числе и кратковременным — избыточной физической нагрузкой, которая не является условной нормой.
Мигрень с аурой: что это значит?
Большую роль в возникновении мигрени играет психоэмоциональное и физическое истощение. Первое, что способствует обнаружению мигрени — дефицит сна. Человек должен мало спать, чтобы ощутить на себе симптомы состояния. Физический отдых не менее 8 часов в сутки — также обязательное условие, чтобы избежать состояния мигрени или любой другой головной боли. Труд всегда должен чередоваться с отдыхом: период выздоровления после заболеваний или интервал после длительного или монотонного труда должны всегда сменяться покоем — как физическим, так и психическим.
Полагают, что предшественницей мигрени, в отличие от головной боли, является аура. Удивление состоит в бинарности, ведь мигрень может возникать как с аурой, так и без нее. Что является аурой? Аурой могут быть различные зрительные образы, галлюцинации, видения, вспышки света, пятна — все, что может раздражать зрительные анализаторы. Слуховые изменения — когда человек слышит несуществующие звуки, разговор — тошнота, резкая тревога и страх — есть предшествующие мигрени обстоятельства. Если после описанных состояний следует головная боль, то можно смело говорить, что это мигрень с аурой.
Что делать при мигрени
Любые средства, которые расслабляют и успокаивают, могут применяться в качестве лечебной терапии мигрени. Это могут быть сон, длительный отдых, физическое, психологическое и социальное благополучие.
Нужно понимать, что мигрень — не заболевание, а синдромокомплекс, который может завершать или сопровождать любое существующее заболевание. Во многих случаях мигрень не уступает самостоятельным заболеваниям, а выступает синдромокомплексом на фоне других тяжелых расстройств и нарушений.
Длительное существование головной боли мигренозного характера всегда переходит в самостоятельное заболевание, то есть вырождается в комплексное состояние «стерильной» боли, физического и психического страдания. Часто пациенты, допустившие вырождение мигрени в такое состояние, испытывают страдания от последнего, а не от самого недуга. Продолжительное взаимодействие с вышеуказанными пароксизмами вполне способно привести к психологической сумятице, ведь, как правило, после определенного периода пребывания в неблагоприятном состоянии человек начинает ждать его снова и снова, вследствие чего могут возникать тревожные расстройства, страх, беспокойство. Пациент попадает в психологическую ловушку: он знает, что вскоре столкнется с болью, возникает страх, а в некоторых ситуациях подобное состояние провоцирует нарушение работы сердца и эндокринной системы.
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