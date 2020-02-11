Родные стены помогают? Почему врачи предостерегают женщин, решившихся на домашние роды

Кто из звезд рожал дома?

Недавно родившая модель плюс-сайз Эшли Грэм рассказала в интервью, что родила сына дома и осталась довольна пережитым опытом. На домашних родах присутствовали акушерка и доула (помощница, отвечающая за психологический настрой роженицы), которые поспешили к звездной клиентке, как только у нее начались схватки. По словам Грэм, рожай она в больнице, то волновалась бы гораздо сильнее. Мол, дома она могла даже регулировать яркость освещения (видимо, Эшли пугает яркий искусственный свет), побыть подольше в постели. А затем переместиться в бассейн, где и появился на свет ее сын.

Из российских звезд об опыте домашних родов рассказывали Ирена Понарошку и Елена Подкаминская. У звезды сериала «ИП Пирогова» две дочери, младшую Еву она рожала дома — в надувном бассейне. В интервью Регине Тодоренко актриса вспоминала этот опыт со смехом, хотя в процессе было не до него.

«В какой-то момент мне стало так хорошо, и тут Ева дзынь. В этот момент я держала мужа, а он меня. И оказалось, что в процессе я прокусила бассейн! Одним словом, это все было очень романтично! Мне дали Еву, в квартире потоп, а муж с тазиком и шваброй все убирает. Мне понравилось!» – делилась Елена. Подчеркнув, что никого не призывает рожать дома. Это дело исключительно личное и добровольное.