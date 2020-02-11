Родные стены помогают? Почему врачи предостерегают женщин, решившихся на домашние роды
Кто из звезд рожал дома?
Недавно родившая модель плюс-сайз Эшли Грэм рассказала в интервью, что родила сына дома и осталась довольна пережитым опытом. На домашних родах присутствовали акушерка и доула (помощница, отвечающая за психологический настрой роженицы), которые поспешили к звездной клиентке, как только у нее начались схватки. По словам Грэм, рожай она в больнице, то волновалась бы гораздо сильнее. Мол, дома она могла даже регулировать яркость освещения (видимо, Эшли пугает яркий искусственный свет), побыть подольше в постели. А затем переместиться в бассейн, где и появился на свет ее сын.
Из российских звезд об опыте домашних родов рассказывали Ирена Понарошку и Елена Подкаминская. У звезды сериала «ИП Пирогова» две дочери, младшую Еву она рожала дома — в надувном бассейне. В интервью Регине Тодоренко актриса вспоминала этот опыт со смехом, хотя в процессе было не до него.
«В какой-то момент мне стало так хорошо, и тут Ева дзынь. В этот момент я держала мужа, а он меня. И оказалось, что в процессе я прокусила бассейн! Одним словом, это все было очень романтично! Мне дали Еву, в квартире потоп, а муж с тазиком и шваброй все убирает. Мне понравилось!» – делилась Елена. Подчеркнув, что никого не призывает рожать дома. Это дело исключительно личное и добровольное.
Неприязнь врачей и больничных стен
Многие хотят рожать дома, так как неприятие у них вызывает сам вид больничных стен. Кто-то из религиозных соображений. У кого-то отзывается негативный опыт первых родов в родильном доме. Слишком невнимательный персонал, боязнь эпизиотомии (разрез промежности в родах), угроза выдавливания ребенка, кесарева сечения (хотя без вашего разрешения его не имеют права делать. За исключением случаев, угрожающих жизни, что логично) и так далее.
Ирена Понарошку обоих сыновей родила дома - в ванной. На обследования в женскую консультацию старалась ходить по минимуму и была уверена, что родит дома без каких-либо осложнений. В компании акушерки, которую посоветовали пользовавшиеся ее услугами подруги. «До самого девятого месяца я сомневалась, где рожать. Пока меня не сводили на экскурсию в родблок одного очень хорошего родильного дома. А там — зачем-то стеклянные перегородки между блоками, кто-то сидит на мяче, какую-то женщину штопают, и она визжит, кругом белый кафель, лязганье медицинских инструментов, уставшие медсестры… И я не захотела, чтобы мой ребенок появился на свет в таком месте. Рожала дома в ванне, без обезболивания», - рассказывала Понарошку ресурсу miraman.ru
Что может пойти не так?
Напомним, что частная акушерская практика в России запрещена, поэтому ни один врач не возьмется оказывать услуги по родовспоможению на дому. Речь может идти лишь об акушерках и доулах, которые в случае чего не несут никакой юридической и уголовной ответственности. Нередки случаи, когда у подобных акушерок даже нет медицинского образования. Подобные новости периодически мелькают в ленте новостей.
Во время подготовки материала не удалось найти ни одного врача, который бы положительно высказался о домашних родах. Наоборот. Все стараются предупредить роженицу о возможных последствиях. Что может пойти не так?
Если ребенок находится в поперечном положении и ему уже не хватает кислорода, или плод слишком крупный, понадобится эпизиотомия. Доула эту операцию точно не проведет.
замедление схваток, гипоксия плода (нехватка кислорода и, как следствие, замедление сердцебиения);
преждевременное излитие вод и выпадение пуповины;
разрыв матки, отслойка или приращение плаценты, послеродовое кровотечение;
в случае возникновения маточного кровотечения его необходимо остановить как можно скорее. Никакая скорая не успеет за это время добраться до вашего дома по объективным причинам. И платная в том числе;
кесарево сечение, необходимость в котором может возникнуть экстренно, в процессе родов, невозможно провести дома;
в случае патологии у новорожденного понадобятся реанимационные меры, которые по определению невозможно оказать дома.
Очень часто женщины, выбирающие домашние роды, уверяют, что у них прекрасные анализы и результаты УЗИ, потому ничего плохого объективно случиться не должно. Однако врачи не устают напоминать, что все может пойти, мягко говоря, не по вашему сценарию.
Фото: vostock-photo
«Роды — это всегда физический и психологический стресс для матери и ребенка. Анализы могут быть прекрасными, но в процессе что-то может пойти не так. Я не разделяю своеобразной моды на домашние роды. Пропагандисты, назовем их так, говорят, что раньше все, мол, рожали дома, потому что там и стены помогают. Но тогда давайте вспомним и статистику материнской и детской смертности в родах. Цифры несопоставимы с сегодняшними.
Также любят приводить в пример Голландию и Англию, так как там домашние роды не редкость. Но опять же не будем сравнивать размеры того же Амстердама и Москвы. А в Англии вы можете рожать дома, поставив в известность персонал ближайшего госпиталя. Если что-то пойдет не так, бригада будет у дома роженицы в течение двух минут — и все будут пропускать машину с врачами, так как англичане очень законопослушны. У нас другие реалии, другая система здравоохранения и, поверьте, в ней гораздо больше плюсов.
Коллеги рассказывали о недавнем случае, когда женщина рожала с акушеркой на дому, а когда что-то пошло не так и родные вызвали скорую, помощница попросту испарилась. Роженицу срочно доставили в ближайшую больницу, но ребенка спасти уже не удалось. И подобные истории мы все периодически слышим. Неужели стоит рисковать?»
Фото: Instagram, vostock-photo
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