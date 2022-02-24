Редкие виды рака: какие органы поражают и поддаются ли лечению — отвечают эксперты

Какие проблемы с лечением возникают

Трудности начинаются с диагностики. Специалисты могут долго определяться с постановкой диагноза больному. Например, если диагностика обычного рака занимает до 1 месяца, то с перечисленными выше видами срок утверждения диагноза может увеличиться до 2-3 месяцев. Это опасно тем, что при борьбе с раком важен каждый день, ведь чем больше времени проходит, тем больше прогрессирует болезнь.

Само лечение. Так как заболевания редкие, по ним нет хорошо отработанных протоколов и эффективно подобранных лекарств. Поэтому лечение может затянуться из-за выбора тактики. Например, для взрослых с нейробластомами применяют протоколы для детей, так как у них это заболевание встречается очень часто. Отсутствие лекарств в клиниках. Может сложиться так, что лекарства, которые нужны для редких онкологий, просто не закуплены или их нет в стране. При этом никаких аналогов не изобрели.

В России лечить перечисленные виды онкологии можно по полису ОМС. Но не всегда это лечение может быть эффективным, так как программа ОМС ограничена набором услуг: не все лекарства можно получить бесплатно, недоступны и некоторые обследования (например, ряд ДНК-тестов, чтобы подобрать эффективное лечение).

Поэтому при редких видах онкологии пациент вынужден доплачивать за обследования и лекарства, которые не покрывает полис ОМС. Расходы могут достигать несколько миллионов рублей. Чтобы нивелировать риск подобных расходов, некоторые россияне обращаются в фонды или заранее покупают страховки от рака.