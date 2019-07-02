Раздражительность, выпадение волос и еще 3 неожиданных последствия дефицита железа в организме

Диагностика

При железодефиците невозможно снизить вес, улучшить состояние кожи, волос, ногтей. Дети с железодефицитом часто отстают в развитии, часто простужаются. Организм в первую очередь насыщает железом гемоглобин и только потом другие ферменты, в связи с чем нормальный уровень гемоглобина не говорит о достаточном количестве железа в организме.

Соответственно, очень важно правильно исследовать не только наличие анемии (снижение уровня гемоглобина), но и скрытый железодефицит (когда уровень гемоглобина в норме, но показатели обмена железа сигнализируют о снижении сывороточного железа и/или ферритина, трансферрина и других показателей). В зависимости от лаборатории, нормальный уровень гемоглобина колеблется от 120-140 г/л, сывороточного железа – от 5 до 35 мкмоль/л, ферритина от 60 – до 150 мкг/л. При выявлении железодефицита требуется полноценное обследование у специалиста с целью выявления причины потери или не усвоения железа организмом. Также важно учитывать уровень магния, цинка, кальция, хрома, фосфатов в организме. Эти и другие микроэлементы отрицательно влияют на метаболизм железа. Без учета особенностей нельзя полноценно восстановить дефицит железа.

Источники железа

Организм может получать железо из продуктов питания, активнее из продуктов животного происхождения, ведь там оно находится в виде миоглобина мышц и гемоглобина крови, что способствует более простому и быстрому усвоению. Поступая из растительной пищи, железо должно пройти ряд преобразований. При этом для его усвоения требуются определенные компоненты, например, витамин С.

Из продуктов животного происхождения железо в большом количестве находится в красном мясе (мясе индейки, свинины, баранины, кролике, говядине), говяжьей печени, языке, яичном желтке, в меньшем количестве – в рыбе и молочных продуктах.

Из продуктов растительного происхождения лидером по содержанию железа является малина. Также им богаты бобовые (фасоль, горох, чечевица), морская капуста, курага, пшено, гречка, некоторые овощи (картофель, капуста, тыква, авокадо, темно-зеленые овощи, белые грибы, зелень), фундук, ягоды и фрукты (гранат, персик, яблоки, слива, груша, айва, инжир, ежевика, шиповник). Безусловно, нужно учитывать индивидуальную пищевую непереносимость.

Нормы потребления железа в сутки различаются в зависимости от возраста, гендерной принадлежности, физиологических состояний: