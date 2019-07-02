Раздражительность, выпадение волос и еще 3 неожиданных последствия дефицита железа в организме

Железо играет значимую роль в организме: участвует в росте клеток, кровообразовании, в тканевом дыхании, в энергетическом и холестериновом обмене, влияет на активность эндокринной и иммунной систем, является составной частью ферментов, коферментов, белков.
При его участии усваиваются водорастворимые витамины. С его помощью печень осуществляет детоксикацию
Симптомы дефицита железа
Поэтому дефицит железа не может остаться незаметным для организма и имеет много разнообразных проявлений:
- развивается астенический синдром (повышенная раздражительность, плаксивость, быстрая утомляемость, хроническая усталость, слабость, ухудшение настроения),
- появляются головные боли, головокружение, снижение внимания, ухудшение памяти,
- учащается сердцебиение, могут появляться экстрасистолы, проявляющиеся периодическим ощущением перебоев в работе сердца,
- ухудшается аппетит, могут появиться дисфагические явления (сложность при проглатывании пищи, ощущение «кома» в горле, тяжесть в желудке, чувство быстрого насыщения), диспептические явления, включая вздутие живота, запоры, жжение и сухость губ,
- сухость и зуд кожи, ломкость ногтей, выпадение и истончение волос.
Фото: Vostock Photo
Диагностика
При железодефиците невозможно снизить вес, улучшить состояние кожи, волос, ногтей. Дети с железодефицитом часто отстают в развитии, часто простужаются. Организм в первую очередь насыщает железом гемоглобин и только потом другие ферменты, в связи с чем нормальный уровень гемоглобина не говорит о достаточном количестве железа в организме.
Соответственно, очень важно правильно исследовать не только наличие анемии (снижение уровня гемоглобина), но и скрытый железодефицит (когда уровень гемоглобина в норме, но показатели обмена железа сигнализируют о снижении сывороточного железа и/или ферритина, трансферрина и других показателей). В зависимости от лаборатории, нормальный уровень гемоглобина колеблется от 120-140 г/л, сывороточного железа – от 5 до 35 мкмоль/л, ферритина от 60 – до 150 мкг/л. При выявлении железодефицита требуется полноценное обследование у специалиста с целью выявления причины потери или не усвоения железа организмом. Также важно учитывать уровень магния, цинка, кальция, хрома, фосфатов в организме. Эти и другие микроэлементы отрицательно влияют на метаболизм железа. Без учета особенностей нельзя полноценно восстановить дефицит железа.
Источники железа
Организм может получать железо из продуктов питания, активнее из продуктов животного происхождения, ведь там оно находится в виде миоглобина мышц и гемоглобина крови, что способствует более простому и быстрому усвоению. Поступая из растительной пищи, железо должно пройти ряд преобразований. При этом для его усвоения требуются определенные компоненты, например, витамин С.
Из продуктов животного происхождения железо в большом количестве находится в красном мясе (мясе индейки, свинины, баранины, кролике, говядине), говяжьей печени, языке, яичном желтке, в меньшем количестве – в рыбе и молочных продуктах.
Из продуктов растительного происхождения лидером по содержанию железа является малина. Также им богаты бобовые (фасоль, горох, чечевица), морская капуста, курага, пшено, гречка, некоторые овощи (картофель, капуста, тыква, авокадо, темно-зеленые овощи, белые грибы, зелень), фундук, ягоды и фрукты (гранат, персик, яблоки, слива, груша, айва, инжир, ежевика, шиповник). Безусловно, нужно учитывать индивидуальную пищевую непереносимость.
Нормы потребления железа в сутки различаются в зависимости от возраста, гендерной принадлежности, физиологических состояний:
- Суточная потребность взрослого мужчины в железе около 10 мг.
- У женщин эта потребность более выражена – от 15 до 20 мг в сутки. Это связано с физиологическими особенностями, ежемесячными кровопотерями. Гинекологи знают, насколько в отношении железодефицитов уязвимы женщины с аденомиозом, эндометриозом, миомой матки. При беременности потребность в железе значительно возрастает.
- При физических нагрузках и занятиях спортом потребность взрослого организма в железе меняется: от 20-25 мг/сутки при кардионагрузках и игровых видах спорта до 40-45 мг/сутки (бег, лыжные виды спорта, тяжелая атлетика). Поэтому важно регулярно исследовать уровень маркеров обмена железа в организме.
- В зависимости от возраста детям требуется от 5 до 15 мг железа в сутки.
Фото: Vostock Photo
Как это лечится
В случаях нормального уровня железа и отсутствия хронических заболеваний, снижающих его запас, регулярное употребление в пищу продуктов, богатых железом, часто бывает достаточным. Нужно учитывать, что вегетарианцы находятся в группе риска по дефициту уровня железа в организме. Особенно критично это для детей.
Но нельзя забывать, что только около 10% потребляемого внутрь железа сможет усвоиться организмом через желудочно-кишечный тракт, что в среднем составляет около 1.5-2 мг в сутки.
В случае уже развившегося железодефицита и, тем более, анемии увеличение в пищевом рационе количества железа не способно нормализовать его уровень. Требуется дополнительное его введение с учетом не только количества, но и биодоступности, способности организма усвоить вещество и сохранить.
Для этого существуют разные пути: пероральный (хелатные, гемовые формы, комплексные препараты), парентеральный (внутривенно).
При выраженном/хроническом снижении уровня запаса железа в организме прием внутрь пероральных препаратов/ БАДов (в виде таблеток, капсул, ампул) не способен обеспечить даже ежедневные потребности организма и тем более накопить железо и нормализовать его уровень. При пероральном приеме железа также часто наблюдается масса побочных явлений (запоры, тяжести в животе, тошноты, рвоты и т.д). А назначаются эти препараты, как минимум, на несколько месяцев. С учетом часто плохой переносимости, необходимости длительного приема высоких доз для получения медленного отложенного эффекта многие люди бросают прием препаратов внутрь и прекращают лечение. Итог – около четверти населения живут со скрытым железодефицитом, со сниженным качеством жизни, с часто неправильным лечением разнообразных симптомов, с последующим развитием уже хронических заболеваний. Особенно печальна статистика среди женщин.
Поэтому в ситуациях кровопотери (острой или хронической, что часто наблюдается при хронических состояниях), при выраженных железодефицитах успешно используются парентеральные формы железа (внутривенные капельные инфузии) для быстрого обеспечения организма этим важным микроэлементом.
Использование качественных препаратов проверенных производителей, в индивидуально подобранных дозах с контролем состояния человека после инфузии позволяет быстро нормализовать уровень железа, в том числе, при скрытых железодефицитах, улучшить состояние и самочувствие человека, а в дальнейшем подобрать подходящий конкретному человеку путь и условия введения железа.
Текст: Анна Борисова
Фото: Vostock Photo
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