Рассеянный склероз: симптомы, профилактика и стереотипы вокруг опасной болезни

Голливудские дивы, живущие со склерозом

Голливудская актриса Кристина Эпплгейт недавно честно рассказала поклонникам о своем диагнозе — у нее рассеянный склероз. Актрисе, известной участием в проектах «Прощай навсегда», «Кто такая Саманта?», 49 лет. И это не первая болезнь, с которой она отважно борется. Больше десяти лет назад она услышала другой диагноз — «рак груди». Артистка перенесла двойную мастэктомию, а несколько лет спустя ей удалили яичники. Эпплгейт не жалуется, но публично попросила не спекулировать на ее состоянии и не задавать неуместных вопросов — актриса просит уважать ее право на частную жизнь.

«Несколько месяцев назад мне поставили диагноз "рассеянный склероз". Это было странное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь кретин ее не заблокирует», — писала Кристина в соцсетях.