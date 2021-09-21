Рассеянный склероз: симптомы, профилактика и стереотипы вокруг опасной болезни
Голливудские дивы, живущие со склерозом
Голливудская актриса Кристина Эпплгейт недавно честно рассказала поклонникам о своем диагнозе — у нее рассеянный склероз. Актрисе, известной участием в проектах «Прощай навсегда», «Кто такая Саманта?», 49 лет. И это не первая болезнь, с которой она отважно борется. Больше десяти лет назад она услышала другой диагноз — «рак груди». Артистка перенесла двойную мастэктомию, а несколько лет спустя ей удалили яичники. Эпплгейт не жалуется, но публично попросила не спекулировать на ее состоянии и не задавать неуместных вопросов — актриса просит уважать ее право на частную жизнь.
«Несколько месяцев назад мне поставили диагноз "рассеянный склероз". Это было странное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь кретин ее не заблокирует», — писала Кристина в соцсетях.
Фото: GlobalLookPress
В 2018 году Сельма Блэр обнародовала диагноз — «рассеянный склероз». Даже лечащий врач актрисы («Жестокие игры») был поражен ее откровенностью. Среди его пациентов хирурги, актеры, спортсмены, пилоты — и все они скрывают свою болезнь от публики, считая, что обнародование погубит карьеру. Блэр не испугалась и на отсутствие работы пока не жалуется, хотя признает, что сниматься ей совсем не просто: она чувствует себя измученной, ее тошнит, из рук часто выпадают предметы. У актрисы целая коллекция тростей — они периодически разбиваются при падении. А еще Сельма воспитывает в одиночку сына и выплачивает ипотеку — все, как у людей, только с поправкой на болезнь и публичность.
Мы попросили нашего эксперта рассказать об этом аутоиммунном заболевании.
Марина Ивановна Кадомская
Кандидат медицинских наук, врач-невролог МЕДСИ Premium
Где распространено заболевание
В настоящее время во всем мире прослеживается тенденция нарастания числа случаев этого заболевания, что связано как с улучшением диагностики и повышением возможностей терапии, так и с истинным увеличением заболеваемости по неясным пока причинам. Пик заболеваемости приходится на возраст от 20 до 35 лет, чаще болеют женщины.
Территориально отмечается тенденция к росту показателей распространенности рассеянного склероза по мере удаления от экватора. Эпидемиологическое исследование зарубежных авторов позволило выявить, что число таких пациентов наиболее высоко распространено среди белого населения земного шара, особенно в областях, где проживают выходцы из Северной и Центральной Европы, а также Скандинавии.
Так как это достаточно сложная в диагностике патология, учитывая распространенное поражение разных отделов головного и спинного мозга, важно не заниматься самодиагностикой, а обращаться к врачу.
Фото: GlobalLookPress
Симптомы склероза
Симптомы заболевания разнообразны. Чаще встречаются зрительные расстройства, например, «расплывчатость предметов», которые могут сопровождаться болевыми ощущениями в глазах при их движениях. Может быть «выпадение участка поля зрения». В тяжелых случаях наблюдается сильное снижение зрения до полной слепоты на один глаз. Но данные симптомы не специфичны только для рассеянного склероза, поэтому при их появлении необходим осмотр офтальмолога и невролога. Второй по частоте встречаемости симптом — онемение, чаще нижних конечностей с восходящим распространением. Это не кратковременное, а достаточно устойчивое (длится днями-месяцами) ощущение.
Также может наблюдаться слабость в руках, ногах, общая утомляемость, нарастающая со временем. При поражении структур мозжечка и проводящих путей, связанных с ним, возникает неустойчивость, шаткость, нарушение координации движения. Иногда, при самостоятельном обращении на МРТ, пациенты, при выявлении у них очаговых изменений головного или спинного мозга, получают заключение от врачей лучевой диагностики с диагнозом «рассеянный склероз». В таком случае необходимо обращение к неврологу. Диагноз может быть снят, так как он ставится на основании не только данных МРТ, но и оценки комплекса клинических, лабораторных исследований, а также при исключении другой патологии.
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Профилактика заболевания
Согласно существующим современным рекомендациям, необходимо как можно раньше начинать лечение активно протекающего процесса. Для предотвращения обострений и прогрессирования рассеянного склероза применяются препараты, изменяющие его течение с индивидуальным учетом показаний и противопоказаний.
А общие рекомендации неврологов по сохранению здоровья головного мозга включают: здоровый сон, регулярную физическую активность, здоровое питание, правильное балансирование между циклами активности и отдыха, соблюдая циркадные ритмы, тренинг мозга через постоянное осваивание новых навыков, решение нестандартных задач, важность социального общения. Для сохранения психического здоровья важно уметь легко и быстро переключаться с одной мысли на другую, своевременно менять свое поведение. Неумение вовремя отдохнуть, позаботиться о себе, распознать проблему приводит к тревожности, депрессии и эмоциональному выгоранию.
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Зарядка для головного мозга: нейробика
Чтобы сделать память острее, активизировать работу мозга, улучшить настроение, можно добавить зарядку для головного мозга, разработанную профессором нейробиологии из Университета Дьюка (США) Лоуренсом Катцем, — нейробику.
Каждое упражнение в рамках занятия нейробикой должно задействовать не менее двух органов чувств. Как минимум один из них должен действовать в данной (привычной) ситуации в новом контексте. При выполнении нейробических упражнений следует заглушать или отключать то чувство, которое обычно задействуется в подобной ситуации.
Важным является вовлечение в работу всех видов внимания. Полезным оказывается чередование сильной концентрации внимания с какими-то легкими и интересными видами действия.
При выполнении упражнений для тренировки мозга важно делать что-то необычное, что вызовет новые эмоции и заставит обратить внимание на, казалось бы, привычные вещи.
Примеры упражнений нейробики:
· передвигайтесь по дому с закрытыми глазами;
· пишите левой рукой (если вы правша);
· измените привычный маршрут;
· определяйте вещи на ощупь;
· выполняйте малознакомые работы;
· пробуйте отвечать нестандартно на привычные вопросы.
При этом чтобы любые упражнения давали определенный эффект, необходимо их регулярное выполнение. Главный принцип нейробики — постоянно меняться самому и изменять все вокруг себя. При этом для активации работы клеток головного мозга достаточно изменить привычную жизнь в мелочах. Необычные действия, ощущения, запахи, обстановка провоцируют появление новых нервных связей, что, в свою очередь, помогает развитию интеллектуальных способностей.
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