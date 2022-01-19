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Рак легких: сколько именно нужно курить, чтобы «заработать» диагноз — рассказывает эксперт

По данным ВОЗ, в 2018 году жертвами рака легких стали более двух миллионов человек в мире, и с каждым годом цифра только растет. На ранних стадиях заболевание сложно диагностировать. А основной причиной возникновения является длительное курение — ни повышение цен на сигареты, ни антитабачные кампании (курить уже попросту не модно) любителей табака не пугают... Но не только они в зоне риска. Услышать диагноз могут, увы, и люди, которые никогда в жизни не курили.
Рак легких: сколько именно нужно курить, чтобы «заработать» диагноз — рассказывает эксперт

Юлия Тарасова,

директор службы сопровождения компании «Онкострахование»

По статистике, почти 70% рака легких выявляется на III и IV стадиях. Дело в том, что он не имеет симптомов на ранних этапах. В легких мало нервных окончаний, чтобы подать сигнал, поэтому боль появляется уже на последних стадиях.

Самые частые симптомы рака легких похожи на симптомы бронхита и простуды, поэтому порой пациенты начинают лечить не ту болезнь и теряют время.

Помимо отсутствия симптомов, люди нечасто делают компьютерную томографию (КТ) и просто так не сдают кровь на онкомаркеры рака легких, а флюорография, которая включена в профилактические осмотры в России, не показывает наличие опухолей в легких.

Как ни странно, пандемия COVID-19 помогла диагностировать бессимптомные опухоли на ранних стадиях. Это произошло из-за роста числа КТ, которую делали людям с подозрением на ковид.

Какие симптомы должны насторожить

Существует ряд настораживающих признаков:

– постоянные кашель и боль в груди, которые усиливаются при глубоком дыхании и смехе (более 3-4 недель);

– сбивчивое дыхание;

– пневмония и бронхит, которые не удается вылечить или удается, но через небольшой промежуток времени они возвращаются опять;

– одышка при покое;

– появление кашля с кровью или мокрота цвета ржавчины;

– необъяснимая потеря веса и аппетита;

– усталость, слабость.

Важно: эти симптомы необязательно говорят о раке легкого и могут свидетельствовать о других заболеваниях. Помните, что точный диагноз может поставить только врач на основании ряда обследований.

Рак легких: сколько именно нужно курить, чтобы «заработать» диагноз — рассказывает эксперт

Фото: Pexels.com

Кто из курильщиков рискует услышать опасный диагноз

Основная причина рака легких — это курение. 80% людей, которые умирают от рака легких, курили. Но есть прямая взаимосвязь между частотой и стажем курения и риском заболеть. Самый высокий риск заболеть этой формой рака у тех, кто курит по пачке в день в течение 30 лет или по две пачки в день на протяжении 15 лет. Частота и стаж курения влияют на возраст, в котором курильщик может заболеть раком.

Но также рискуют и люди, которые никогда не имели этой вредной привычки. Например, пассивное курение повышает вероятность заболеть раком легких на 30%. В США каждый год умирают более 7300 людей из-за рака, который связан с пассивным курением.

Есть и другие факторы риска, такие как:

⁃ воздействие радиоактивного газа радона;

⁃ воздействие частиц асбеста;

⁃ случаи рака легкого у кровных родственников;

⁃ возраст старше 55 лет.

Большинству людей, у которых диагностирован рак легких, 65 лет и старше. Чуть меньше число тех, у кого была диагностирована болезнь до 45 лет.

Рак легких: сколько именно нужно курить, чтобы «заработать» диагноз — рассказывает эксперт

Фото: Pexels.com

Нетипичные симптомы рака: правда или миф

Возможно, вы тоже слышали про нетипичные признаки рака легких. К ним относят изменения цвета и формы ногтевых пластин, частые мочеиспускания, мутацию голоса. Впрочем, наш эксперт не советует принимать на веру подобные заголовки новостей.

«Про взаимосвязь рака легких с изменениями ногтевых пластин, а также частых мочеиспусканий пока нет никаких официальных исследований, поэтому я бы посоветовала прислушиваться к самым частым и типичным симптомам, — говорит Юлия.

Что касается мутации голоса, то тревожным сигналом является его охриплость. Но она возникает только тогда, когда опухоль повреждает гортанный нерв. В остальных случаях изменений в голосе нет.

Рак легких: сколько именно нужно курить, чтобы «заработать» диагноз — рассказывает эксперт

Фото: Pexels.com

Диагностика заболевания

Основной и главный метод диагностики рака легкого — это рентгенологические исследования, такие как КТ или МРТ.

Первым делом пациент, конечно, обращается к терапевту, и если терапевт подозревает, что у пациента есть проблемы с легкими, то направляет его на КТ или рентгенографию. И если по результатам исследования есть подозрение на онкологию, то пациент идет к онкологу, и уже он назначает другие анализы (онкомаркеры, биопсию, анализы крови).

Что касается профилактики, во-первых, это не курить вообще, а если вы курите, то незамедлительно бросить. Также тем, кто никогда не курил, стоит отказаться от пассивного курения.

Ну а если вы находитесь в зоне риска (курите более 30 лет, курите сейчас, бросили менее 15 лет назад, старше 55 лет), то можно раз в два года проходить скрининг — это низкодозовая КТ легких. Скрининг помогает обнаружить рак на начальных стадиях и подобрать эффективное лечение, тем самым снизив риск смерти».

Фото: Pexels.com_

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