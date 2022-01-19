Рак легких: сколько именно нужно курить, чтобы «заработать» диагноз — рассказывает эксперт

Помимо отсутствия симптомов, люди нечасто делают компьютерную томографию (КТ) и просто так не сдают кровь на онкомаркеры рака легких, а флюорография, которая включена в профилактические осмотры в России, не показывает наличие опухолей в легких.

Как ни странно, пандемия COVID-19 помогла диагностировать бессимптомные опухоли на ранних стадиях. Это произошло из-за роста числа КТ, которую делали людям с подозрением на ковид.

Какие симптомы должны насторожить

Существует ряд настораживающих признаков:

– постоянные кашель и боль в груди, которые усиливаются при глубоком дыхании и смехе (более 3-4 недель);

– сбивчивое дыхание;

– пневмония и бронхит, которые не удается вылечить или удается, но через небольшой промежуток времени они возвращаются опять;

– одышка при покое;

– появление кашля с кровью или мокрота цвета ржавчины;

– необъяснимая потеря веса и аппетита;

– усталость, слабость.

Важно: эти симптомы необязательно говорят о раке легкого и могут свидетельствовать о других заболеваниях. Помните, что точный диагноз может поставить только врач на основании ряда обследований.