Рак легких: сколько именно нужно курить, чтобы «заработать» диагноз — рассказывает эксперт
Юлия Тарасова,
директор службы сопровождения компании «Онкострахование»
По статистике, почти 70% рака легких выявляется на III и IV стадиях. Дело в том, что он не имеет симптомов на ранних этапах. В легких мало нервных окончаний, чтобы подать сигнал, поэтому боль появляется уже на последних стадиях.
Самые частые симптомы рака легких похожи на симптомы бронхита и простуды, поэтому порой пациенты начинают лечить не ту болезнь и теряют время.
Помимо отсутствия симптомов, люди нечасто делают компьютерную томографию (КТ) и просто так не сдают кровь на онкомаркеры рака легких, а флюорография, которая включена в профилактические осмотры в России, не показывает наличие опухолей в легких.
Как ни странно, пандемия COVID-19 помогла диагностировать бессимптомные опухоли на ранних стадиях. Это произошло из-за роста числа КТ, которую делали людям с подозрением на ковид.
Какие симптомы должны насторожить
Существует ряд настораживающих признаков:
– постоянные кашель и боль в груди, которые усиливаются при глубоком дыхании и смехе (более 3-4 недель);
– сбивчивое дыхание;
– пневмония и бронхит, которые не удается вылечить или удается, но через небольшой промежуток времени они возвращаются опять;
– одышка при покое;
– появление кашля с кровью или мокрота цвета ржавчины;
– необъяснимая потеря веса и аппетита;
– усталость, слабость.
Важно: эти симптомы необязательно говорят о раке легкого и могут свидетельствовать о других заболеваниях. Помните, что точный диагноз может поставить только врач на основании ряда обследований.
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Кто из курильщиков рискует услышать опасный диагноз
Основная причина рака легких — это курение. 80% людей, которые умирают от рака легких, курили. Но есть прямая взаимосвязь между частотой и стажем курения и риском заболеть. Самый высокий риск заболеть этой формой рака у тех, кто курит по пачке в день в течение 30 лет или по две пачки в день на протяжении 15 лет. Частота и стаж курения влияют на возраст, в котором курильщик может заболеть раком.
Но также рискуют и люди, которые никогда не имели этой вредной привычки. Например, пассивное курение повышает вероятность заболеть раком легких на 30%. В США каждый год умирают более 7300 людей из-за рака, который связан с пассивным курением.
Есть и другие факторы риска, такие как:
⁃ воздействие радиоактивного газа радона;
⁃ воздействие частиц асбеста;
⁃ случаи рака легкого у кровных родственников;
⁃ возраст старше 55 лет.
Большинству людей, у которых диагностирован рак легких, 65 лет и старше. Чуть меньше число тех, у кого была диагностирована болезнь до 45 лет.
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Нетипичные симптомы рака: правда или миф
Возможно, вы тоже слышали про нетипичные признаки рака легких. К ним относят изменения цвета и формы ногтевых пластин, частые мочеиспускания, мутацию голоса. Впрочем, наш эксперт не советует принимать на веру подобные заголовки новостей.
«Про взаимосвязь рака легких с изменениями ногтевых пластин, а также частых мочеиспусканий пока нет никаких официальных исследований, поэтому я бы посоветовала прислушиваться к самым частым и типичным симптомам, — говорит Юлия.
Что касается мутации голоса, то тревожным сигналом является его охриплость. Но она возникает только тогда, когда опухоль повреждает гортанный нерв. В остальных случаях изменений в голосе нет.
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Диагностика заболевания
Основной и главный метод диагностики рака легкого — это рентгенологические исследования, такие как КТ или МРТ.
Первым делом пациент, конечно, обращается к терапевту, и если терапевт подозревает, что у пациента есть проблемы с легкими, то направляет его на КТ или рентгенографию. И если по результатам исследования есть подозрение на онкологию, то пациент идет к онкологу, и уже он назначает другие анализы (онкомаркеры, биопсию, анализы крови).
Что касается профилактики, во-первых, это не курить вообще, а если вы курите, то незамедлительно бросить. Также тем, кто никогда не курил, стоит отказаться от пассивного курения.
Ну а если вы находитесь в зоне риска (курите более 30 лет, курите сейчас, бросили менее 15 лет назад, старше 55 лет), то можно раз в два года проходить скрининг — это низкодозовая КТ легких. Скрининг помогает обнаружить рак на начальных стадиях и подобрать эффективное лечение, тем самым снизив риск смерти».
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