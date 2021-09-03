5 острых вопросов, которые остались у вас после вакцинации: мнение эксперта

Вопрос 2. Через какое время после прививки есть смысл сдавать анализ на антитела? И нужно ли это делать? И, главное, какая нижняя граница антител, референсное значение?

Производители вакцин рекомендуют проводить анализ на антитела не ранее чем через 42 дня после первой вакцины (при двукратной вакцинации). С 5 июля 2021 года Росздравнадзор рекомендует предоставлять лабораториям измеренное значение количественных антител к COVID-19 в единых международных единицах измерения BAU/мл. Это необходимо для прослеживания результатов исследования к международному стандарту ВОЗ. Минимальное значение антител зависит от лаборатории, проводящей тестирование. Защитный уровень антител, надежно предсказывающий профилактическую эффективность вакцины, пока не определен. Ведутся работы по установлению такого параметра, однако, пока на стадии исследований.

Эффективность вакцины варьируется в зависимости от производителя, но не достигает 100%. Вакцина защищает человека от тяжелого течения заболевания. Вместе с тем после вакцинации необходимо соблюдать санитарные правила, такие как социальная дистанция, мытье рук, использование масок в помещении.