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«Это дорого», «Их могут перепутать» и другие пугающие мифы о заморозке яйцеклеток

Карьера или ребенок? Криоконсервация яйцеклеток снимает противоречие между «биологическими часами» женщины и ее жизненными приоритетами и желаниями. Эта медицинская процедура стремительно ворвалась в нашу жизнь и успела обрасти мифами. Что относится к мифам, а что – к фактам, разбирались Passion.ru и репродуктолог, эксперт криобанка «Криотоп» Татьяна Соколова.

1. Криоконсервация применима только при ЭКО в рамках лечения бесплодия

Криоконсервация, действительно, применяется в ЭКО. Но не только. Это лишь одна ее сторона.К криоконсервации яйцеклеток все чаще стали прибегать современные молодые женщины, которые откладывают свое материнство по личным причинам – кто-то активно занимается карьерой, а у кого-то еще нет рядом надежного партнера. «Отложенное материнство» - новый тренд нашего времени. Заморозить свои яйцеклетки сегодня может любая женщина в возрасте от 18 до 38 лет и быть спокойной за свое будущее. Это стало возможным благодаря новой технологии заморозки — витрификации, при которой яйцеклетка мгновенно превращается в стеклянную структуру, а после разморозки полностью сохраняет свою жизнеспособность.

2. Криоконсервация яйцеклеток— это страховка материнства

Это действительно страховка. И не только для тех, кто добровольно откладывает материнство из-за карьеры. Криоконсервация может быть актуальна для любой женщины. Овариальный резерв не долговечен — каждый месяц мы теряем несколько яйцеклеток, и это естественный процесс. Но есть факторы, которые могут ускорить снижение природной фертильности. На количество и качество яйцеклеток влияют нарушенный гормональный фон, эндометриоз, операции на яичниках, аборты, курение, длительный прием сильнодействующих лекарственных препаратов, лучевая или химиотерапия, лишний вес или дефицит массы тела, постоянные стрессы. Для находящихся в группе риска женщин криоконсервация – верный способ сохранить собственный репродуктивный потенциал и избежать необходимости использования донорских яйцеклеток в будущем. В Испании, например, криоконсервация – нормальное явление. Большинство молодых женщин в 18 лет замораживают свои яйцеклетки.

3. Это сложный процесс, он занимает много времени

Весь процесс состоит из трех этапов - обследование, стимуляция овуляции, забор яйцеклеток — и, безусловно, занимает определенное время. В программу обследований входят: УЗИ органов малого таза и молочных желез, анализы крови и мазки на вирусы, инфекции, гормоны, в том числе антимюллеров гормон, который ответит на вопрос, какой же овариальный резерв у женщины сейчас. Также выполняются общие анализы крови и мочи, ЭКГ, флюораграфия, проводится осмотр терапевта. И если противопоказаний нет, репродуктолог назначает стимуляцию.

Абсолютные противопоказания к проведению криоконсервации с целью отложенного материнства — острые воспалительные процессы и тяжелые терапевтические патологии, при которых нельзя проводить гормональную стимуляцию, проблемы со свертываемостью крови, образования в молочных железах, на шейке матки, в матке и яичниках. Относительные противопоказания к криоконсервации яйцеклеток — возраст старше 40 лет и низкий овариальный резерв, в этом случае лучше замораживать эмбрионы.

С возрастом клетки стареют, их резерв истощается, в позднем репродуктивном возрасте не каждая размороженная яйцеклетка сможет дать эмбрион. После сорока лет больше шансов на беременность дает именно криоконсервация эмбрионов в рамках программы ЭКО. Хранение замороженных эмбрионов ничем не отличается от хранения яйцеклеток в специализированном криохранилище (индивидуальные ячейки, штрих-кодирование, криотопы).

Стимуляция овуляции – непродолжительная, в среднем занимает 10 дней, и не требует частых визитов к врачу. Инъекции могут выполняться самостоятельно в домашних условиях. Имеют высокий профиль безопасности (не влияют на вес, не приближают климакс, не провоцируют онкологию). Перед процедурой забора яйцеклеток следует ограничить физические нагрузки и провести дни в спокойном режиме.

Забор яйцеклеток проводится в клинике под внутривенным наркозом и занимает не более 15 минут. При криоконсервации яйцеклеток с целью отложенного материнства наша задача - получить как можно больше фолликулов (яйцеклеток) — 10-15-20 фолликулов. Это достаточно болезненно, технически возникают сложности. Под местной анестезией процедуру проводить нежелательно, поскольку это сопряжено с рисками. Любое непроизвольное движение пациентки может привести к травмированию внутренних органов. Не исключено повышение давления на фоне стресса: даже если пациентка психологически настроена на местную анестезию, вполне спокойна и имеет нормальный болевой порог чувствительности, во время процедуры она может «накручивать себя». А на фоне повышенного давления есть риск кровотечения. Поэтому общий непродолжительный наркоз – оптимальный вариант.

Врач под контролем УЗИ специальной очень тонкой иглой делает пункцию (прокол) фолликулов в яичниках. Полученную жидкость (содержимое фолликулов) под микроскопом сразу изучает эмбриолог, сообщает, сколько яйцеклеток получено, и отправляет их на криоконсервацию. Через час-два после процедуры можно покинуть клинику и заняться своими делами.

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