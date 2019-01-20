«Это дорого», «Их могут перепутать» и другие пугающие мифы о заморозке яйцеклеток

1. Криоконсервация применима только при ЭКО в рамках лечения бесплодия

Криоконсервация, действительно, применяется в ЭКО. Но не только. Это лишь одна ее сторона.К криоконсервации яйцеклеток все чаще стали прибегать современные молодые женщины, которые откладывают свое материнство по личным причинам – кто-то активно занимается карьерой, а у кого-то еще нет рядом надежного партнера. «Отложенное материнство» - новый тренд нашего времени. Заморозить свои яйцеклетки сегодня может любая женщина в возрасте от 18 до 38 лет и быть спокойной за свое будущее. Это стало возможным благодаря новой технологии заморозки — витрификации, при которой яйцеклетка мгновенно превращается в стеклянную структуру, а после разморозки полностью сохраняет свою жизнеспособность.

2. Криоконсервация яйцеклеток— это страховка материнства

Это действительно страховка. И не только для тех, кто добровольно откладывает материнство из-за карьеры. Криоконсервация может быть актуальна для любой женщины. Овариальный резерв не долговечен — каждый месяц мы теряем несколько яйцеклеток, и это естественный процесс. Но есть факторы, которые могут ускорить снижение природной фертильности. На количество и качество яйцеклеток влияют нарушенный гормональный фон, эндометриоз, операции на яичниках, аборты, курение, длительный прием сильнодействующих лекарственных препаратов, лучевая или химиотерапия, лишний вес или дефицит массы тела, постоянные стрессы. Для находящихся в группе риска женщин криоконсервация – верный способ сохранить собственный репродуктивный потенциал и избежать необходимости использования донорских яйцеклеток в будущем. В Испании, например, криоконсервация – нормальное явление. Большинство молодых женщин в 18 лет замораживают свои яйцеклетки.