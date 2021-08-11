Пугачева, Петросян и другие звезды, перенесшие операции на сердце

Условно можно разделить сердечно-сосудистые заболевания на три категории. Первая — нарушение сердечного ритма. Учащенное сердцебиение или, наоборот, замирание, обмороки или предобморочные состояния — все это поводы для обращения к кардиологу.

Вторая категория чаще встречается уже у более старшей возрастной группы — это эпизоды стенокардии, давящие боли в грудной клетке при физической нагрузке. Ишемическая болезнь сердца — самое распространенное заболевание среди сердечно-сосудистых.

Третья группа — возникновение признаков сердечной недостаточности, например, в виде отеков ног, одышки при небольших физических нагрузках или жжения в груди. Как правило, люди в этом состоянии уже сами обращаются за скорой медицинской помощью — и это действительно необходимо делать, потому что ситуация становится угрожающей.

Кроме того, не стоит откладывать визит к специалисту и тем, кто заметил у себя скачки давления — если оно внезапно становится низким или, наоборот, резко поднимается, то тоже следует обратиться к врачу-кардиологу.

Даже серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, запущенные, тяжелые случаи, сегодня поддаются лечению. Безусловно, есть ряд заболеваний, например, таких как некоторые врожденные пороки сердца, с которыми только предстоит научиться справляться, но глобально — медицина стремительно идет к победе над болезнями сердца. Первая удачная пересадка сердца состоялась чуть более пятидесяти лет назад — сегодня в этой операции нет ничего уникального. То, что когда-то казалось невозможным и невероятным, сегодня входит в постоянную практику кардиологов. Например, ресинхронизирующая терапия, позволяющая улучшить переносимость физических нагрузок при сердечной недостаточности, имплантация кардиовертера-дефибриллятора при серьезных нарушениях ритма — благодаря ему можно буквально «настроить» ритм. Более распространенная операция — это диагностика сердца и сосудов, коронарография с последующим безоперационным восстановлением кровотока. Сегодня для нее даже не нужен полноценный наркоз — достаточного будет местного.

Практика операционных вмешательств постоянно совершенствуется. Если раньше для восстановления проходимости сосудов сердца при атеросклерозе приходилось прибегать к открытой хирургии (операция аортокоронарного шунтирования) и делать большие разрезы, что было сопряжено с высокой частотой осложнений, то сегодня это возможно делать через проколы без общей анестезии. То же можно сказать и об имплантации митрального и аортального клапанов: на протяжении многих лет эти операции были прерогативой только «открытой» хирургии — их имплантировали через разрез сердца. Но сегодня все изменилось и ключевое преимущество в этих переменах — восстановление пациента после операции проходит эффективнее, чем раньше.