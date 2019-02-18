Психосоматика: психологические причины болезней и способы борьбы с ними

«Две недели назад я стала замечать, что после еды в животе как будто камень, словно пища не переваривается, я все время чувствую горечь во рту, меня тошнит и мутит. Я обращалась к разным врачам, сделала всевозможные анализы и обследования, но все в норме, и никто ничего не находит. Я растеряна, мне становится все хуже, мне тревожно, я стала плохо спать... Доктор, давайте сделаем МРТ всех органов!» - так нередко начинается прием терапевта или, например, гастроэнтеролога.

Никакой эзотерики

Вместе с этим современный мир медицины анонсирует изобилие лабораторных и инструментальных методов обследования, которые позволяют обнаружить болезнь и своевременно приступить к лечению. Однако несмотря на это остаются «слепые зоны», которые не может идентифицировать ни анализ, ни аппарат. Все это «неизведанное» пространство занимает психосоматическая симптоматика. Бытовой термин «психосоматика» все еще имеет крайне расплывчатые черты и часто напоминает нечто эзотерическое и несуществующее. «Продвинутые» пациенты хоть и с усмешкой, но говорят о том, что «да, я знаю, что все болезни от нервов» и «да, мне когда-то ставили вегето-сосудистую дистонию». Но ведь визит к врачу не столько за поиском названий болезней, сколько для решений и рецептов.

Какие заболевания чаще всего оказываются психосоматикой

Психосоматическим пациентом является каждый третий на поликлиническом приеме. Это могут быть пациенты с депрессиями, реакциями на хронический стресс, с соматическими заболеваниями, ухудшающими качество жизни (ишемическая болезнь сердца, синдром раздраженного кишечника, псориаз и т.д.).

Исторически к этой рубрике относят классические психосоматические заболевания («holy seven»-«святая семерка»): бронхиальную астму, язвенный колит, эссенциальную гипертензию, нейродермит, ревматоидный артрит, язвенную болезнь желудка и язву двенадцатиперстной кишки. В настоящее время к этим заболеваниям ещё относят психосоматический тиреотоксикоз, сахарный диабет 2 типа, ожирение и соматоформные расстройства поведения. Последние — частые спутники в повседневной жизни: чувство неполного затрудненного вдоха, скованность грудной клетки при дыхании, колющие боли и давление в области сердца, ощущения сердцебиения, потливость ладоней и дрожь в теле, нелокализованная мигрирующая боль в животе и т д.