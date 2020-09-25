Прыщи на нервной почве: домашний уход, диета и методы лечения

«Длительный хронический стресс может быть причиной появления высыпаний в себорейных зонах. Есть два механизма воздействия стресса на организм. Первый - изменение гормонального статуса, т.е. увеличение выработки гормонов: адреналина, норадреналина, кортикостероидов, тестостерона. Второй - снижение иммунитета. В порах создается благоприятная среда для размножения условно-патогенной и патогенной микрофлоры, а противостоять ей полноценно резко-ослабленный иммунитет не способен.

Как правило, пациенты сами говорят на приеме о наличии в жизни стресса. Каких-либо специфических анализов нет, надо отталкиваться в первую очередь от сбора анамнеза и жалоб пациента. Если есть гормональные сдвиги, то привлекаются смежные специалисты, например гинекологи, эндокринологи и пр. Что делать в случае подобных высыпаний на нервной почве? Для начала ограничить контакт с проточной водой. Для умывания использовать увлажняющие лосьоны, на кожу лица назначаются местные антисептики и антибиотики. По показаниям возможно назначение системных антибиотиков.

Можно ли замазывать тональным кремом

Травмировать воспалительные элементы нельзя. Косметологические процедуры (инъекции, пилинги и др.) при наличие свежих высыпаний также противопоказаны. Не стоит забывать, что тональный кремы, особенно с содержанием масел, обладают комедогенными свойствами. Они способны проникать в выводной проток сальной железы и забивать его. При нарушении салоотделения есть опасность разрыва железы с развитием воспаления. Длительное применение тональных кремов ведёт к риску появления большого количества закрытых комедонов (закупоренных сальных желёз). Эта форма акне тяжелее всего поддаётся лечению.