Прыщи на нервной почве: домашний уход, диета и методы лечения
«Длительный хронический стресс может быть причиной появления высыпаний в себорейных зонах. Есть два механизма воздействия стресса на организм. Первый - изменение гормонального статуса, т.е. увеличение выработки гормонов: адреналина, норадреналина, кортикостероидов, тестостерона. Второй - снижение иммунитета. В порах создается благоприятная среда для размножения условно-патогенной и патогенной микрофлоры, а противостоять ей полноценно резко-ослабленный иммунитет не способен.
Как правило, пациенты сами говорят на приеме о наличии в жизни стресса. Каких-либо специфических анализов нет, надо отталкиваться в первую очередь от сбора анамнеза и жалоб пациента. Если есть гормональные сдвиги, то привлекаются смежные специалисты, например гинекологи, эндокринологи и пр. Что делать в случае подобных высыпаний на нервной почве? Для начала ограничить контакт с проточной водой. Для умывания использовать увлажняющие лосьоны, на кожу лица назначаются местные антисептики и антибиотики. По показаниям возможно назначение системных антибиотиков.
Можно ли замазывать тональным кремом
Травмировать воспалительные элементы нельзя. Косметологические процедуры (инъекции, пилинги и др.) при наличие свежих высыпаний также противопоказаны. Не стоит забывать, что тональный кремы, особенно с содержанием масел, обладают комедогенными свойствами. Они способны проникать в выводной проток сальной железы и забивать его. При нарушении салоотделения есть опасность разрыва железы с развитием воспаления. Длительное применение тональных кремов ведёт к риску появления большого количества закрытых комедонов (закупоренных сальных желёз). Эта форма акне тяжелее всего поддаётся лечению.
Фото: Pexels.com
Зачем нужна лечебная диета
Лечение угревой болезни - это всегда комплексный подход. Для начала необходимо убрать воздействие стресса на организм, если нет возможности это сделать, то стоит задуматься об обращение к неврологу или психотерапевту. И помним о том, что воспалительные элементы во время менструального цикла - это вариант нормы. Можно применять наружные антибиотики для ускорения заживления».
Напомним, что ситуацию может усугубить:
- применение средств для лица на основе спирта;
- частое применение мыла;
- использование тональных кремов и пудры;
- общее снижение иммунитета.
Отдельно скажем о питании. Людям, у которых в анамнезе было акне, действительно нужно следить за рационом более тщательно, так как они находятся в зоне риска. То есть на фоне застолий с алкоголем у них могут появиться высыпания. Обычно это происходит на третий-четвертый день после погрешностей в диете. Оно должно быть разнообразным и сбалансированным. Необходимо отказаться, хотя бы на некоторое время, от быстрых углеводов (выпечка, батончики), меда, сладких йогуртов, соков. Убираем колбасы, сосиски, кетчуп, майонез. Меню стоит разнообразить кисломолочными продуктами без сахара. Можно мясо, свежие овощи и ягоды. А вот на картошку лучше не налегать.
Есть стереотип, что овсянка на воде поможет очистить кожу от прыщей. Но это спорное утверждение. На самом деле слизистые разваренные каши - это продукты с высоким гликемическим индексом. Они провоцируют моментальный выброс сахара в крови. А значит способны повлиять на гормональный фон и состав кожного сала. У пациентов, склонных к высыпаниям, прыщи могут появиться как реакция на «полезную» овсянку на воде.
Фото: Pexels.com
Полезные рекомендации
Итак, чтобы нормализовать состояние кожи, реагирующей на стресс высыпаниями, стоит соблюдать ряд рекомендаций:
не трогать лицо без необходимости;
разрешить мучащую вас стрессовую ситуацию;
нормализовать питание: убрать фастфуд и сладости;
отказаться на время от декоративной косметики;
высыпаться;
не забывать о физических нагрузках, например, прогулках.
До какого возраста могут мучить прыщи? Прыщи как акне после 50 лет не появляются. А вот до сорока – вполне. Поздние акне связаны с гормональными проблемами и эмоциональными волнениями – сильный стресс способен спровоцировать акне.
Фото: Pexels.com
Как помочь себе дома, процедуры в клинике
Если у вас на лице умеренные высыпания, то есть все шансы справиться сними самостоятельно дома. Достаточно точечно наносить на воспаления аптечные доступные средства, имеющие в составе бензоил пероксид либо азелаиновую кислоту. Чего нельзя делать дома, так это выдавливать прыщи. Ведь не будучи дерматологом, вы не можете определить, какой именно воспалительный элемент у вас на лице: акне, розацеа, себорейный дерматит… В противном случае возможна травматизация сосудов, а значит гной может попасть в сосудистое русло, что способно привести к серьезнейшим проблемам.
Если домашний уход не помогает, высыпания носят систематический характер, стоит обратиться в клинику. Если говорить про аппаратные процедуры, то могут предложить прибегнуть к фототерапии - она подавляет размножение бактерий. И к некоторым видам лазера. Из косметологических процедур можно посоветовать пилинг, плазмолифтинг, мезотерапию.
И, конечно, если высыпаниями на коже ваш организм реагирует на стресс, в первую очередь нужно подумать, как от него избавиться. Скорей всего у вас это не получится, ведь в современном мире в мегаполисе и не нервничать маловероятно. Так что нужно учиться по-новому реагировать на раздражители.
«Избегание стресса тут не поможет, надо научиться реагировать на стресс иначе. Я прорабатывала вопрос в нескольких направлениях: невроз и психосоматика, работа с подсознанием, техники расслабления, работа над установками. Даже ушла с нервной работы. Эффект был: высыпаний стало существенно меньше. Не забывайте о здоровом сне, отдыхе и регулярных прогулках на свежем воздухе. Нервы свои нужно беречь, ведь нервные клетки не восстанавливаются», - поделилась опытом одна из пользовательниц. Таким образом лечение высыпаний на нервной почве - это комплексный подход, который потребует дисциплины и усилий. Зато наградой станет чистая здоровая кожа.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!