От комедонов до липомы: виды, симптомы и причины возникновения прыщей

Комедоны
В просторечье их называют угрями или акне, наверное это самый распространенный вид прыщей. Они появляются в результате закупоривания пор излишком кожного жира и отмершими клетками эпидермиса. Камедоны бывают двух видов: закрытые, как правило, это белые угри и открытые, то, что принято называть черными точками.
В открытых комедонах кожное сало окисляется и быстро затвердевает, приобретая темный, чаще всего черный оттенок.
Закрытые комедоны скрыты под тонким слоем кожи и имеют белый или розоватый оттенок. Комедоны опасны лишь тем, что вызываю сильнейший стресс и раздражение у своих обладательниц, так как имеют обыкновения выскакивать в самый неподходящий момент.
Самый действенный способ избежать угревой сыпи - всегда, при любых обстоятельствах умываться на ночь! Для очищения пор и профилактики высыпаний, дерматологи рекомендуют использовать средства, содержащие как минимум двухпроцентный раствор салициловой кислоты.
А вот использовать так полюбившиеся многим полоски для удаления черных точек крайне не рекомендуется.
Дело в том, что полоски-липучки в прямом смысле сдирают естественный защитный слой кожи, при этом удаляя черные точки лишь поверхностно. Поры при этом остаются закупоренными и уязвимыми перед инфекцией.
Для лечения хронических акне как правило используются такие средства наружного применения, как бензоил-пероксид, ретиноиды и азелоиновая кислота, а в ряде случаев, на усмотрение врача-дерматолога, в ход могут идти антибиотики для приема внутрь.
Фото: vostock-photo
Воспалительные прыщи
Прыщи воспалительного характера можно достаточно просто распознать по покраснению и истощению кожи, сосредоточенным вокруг небольшого гнойничка.
Они возникают тогда, когда к излишку кожного жира и ороговевших клеток эпидермиса в наших порах присоединяются бактерии. Достаточно часто акне с воспалением развиваются из обычных комедонов при попытке их выдавливания самостоятельно в домашних условиях.
Чтобы уменьшить такого рода высыпания , рекомендуется использовать очищающие средства для умывания, в состав которых входят пероксид бензоила, а также выбирать продукты ухода за кожей на безмасляной основе.
В качестве скорой помощи при начинающемся воспалении, дерматологи рекомендую сразу же нанести на прыщ крем в состав, которого входит однопроцентный гидрокортизон и бензоилпероксид. Консультант в аптеке поможет подобрать подходящее средство. И конечно же, такой прыщ ни в коем случае не стоит выдавливать, так как как это чревато не только возможностью занесения инфекции и усугублением воспаления, но и риском образования шрама или рубца.
Розацеа
Розовые угри, так еще называют розацеа, - это хроническое воспаление, которое проявляется в виде характерного покраснения и высыпаний коже на нос, щек, подбородка и лба.
В силу хронической природы розацеа, как такового лечения розовых угрей не существует. Однако есть способы, которые помогают значительно уменьшить воспаление, приводящее к покраснению кожи и образованию угрей.
Как правило люди с розацеа имеют очень чувствительную кожу в местах, подверженных высыпанию. Поэтому рекомендуется использовать мягкие гипоаллергенные средства для умывания и увлажняющие кремы легкой текстуры.
Также не стоит пренебрегать средствами защиты от солнца, так как ультрафиолетовое излучение способно усиливать воспаление кожи.
Важно знать триггеры воспаления, провоцирующего ухудшение состояния кожи. У каждого человека они свои. Это может быть алкоголь, физическая нагрузка, стресс, специфические ингредиенты, входящие в состав уходовой или декоративной косметики и многие другие.
Специфическое лечение розацеа также подбирается индивидуально и может включать в себя как применение наружных средств, например, азелаиновой кислоты и отпускаемых по рецепту лосьонов и мазей, так и антибиотики для приема внутрь.
Прежде чем начинать лечение розацеа, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом для подтверждения диагноза. Так как под розовые угри могут маскироваться такие заболевания, как экзема и волчанка.
Фото: vostock-photo
Милия
Это безобидные поверхностные кисты, в виде маленьких белых твердых прыщиков диаметром 1-2мм, которые появляются под кожей, как правило в области носа, щек и глаз. Они не поддаются выдавливанию и не смываются средствами от акне.
Милия может возникнуть при любом типе и цвете кожи. Однако чаще других с этой проблемой сталкиваются люди, страдающие розацеа, подвергшиеся солнечному ожогу , а также любители средств для макияжа на масляной основе.
Кроме проблем эстетического характера, никакой существенной угрозы здоровью милия не представляет.
Для домашнего ухода за такой кожей хорошо подходят отшелушивающие средства с альфа-гидроксикислотами (AHA), например, с гликолиевой или молочно.
Если средства домашнего или салонного ухода бессильны, для радикального решения проблемы всегда можно обратиться к дерматологу, который удалит милию с помощью небольшого надреза.
«Временно оставить без внимания можно, пожалуй, только комедоны, милиумы и, возможно, липомы: они не требуют срочного вмешательства, но все равно ими нужно заниматься, ибо они рано или поздно приводят к таким последствиям, как воспаленное акне. Однозначно срочного вмешательства требуют любые воспалительные элементы либо ситуации, если вдруг прыщи внезапно появились на щеках, подбородке, шее, спине – в общем, там, где их раньше не было, либо вдруг обычные комедоны изменили свой характер и стали воспаляться. С такими проблемами надо срочно обращаться к врачу и, скорее всего, даже не к одному, а к нескольким смежным специалистам, потому что кожа – это всего лишь зеркало, отражающее проблемы внутри, и воспаления – своего рода сигнал о возникновении какие-то проблем. Особого внимания требуют внезапно появившиеся зудящие элементы, в частности, множественные мелкие высыпания, как правило, свидетельствующие об аллегрических проявлениях, которые также требуют незамедлительного вмешательства. Многие системные заболевания, например, красная волчанка, протекают тоже с проявлением высыпаний на лице».
Фолликулярный кератоз
Эти крошечные, похожие на гусиную кожу прыщики или как их еще называют, цыпки, чаще в всего можно наблюдать на бедрах или в области плеч, однако время от времени они могут выскакивать и на лице.
Фолликулярный кератоз возникает в том случае, когда избыточное количество клеток ороговевшего слоя эпидермиса скапливается в области фолликул, препятствуя тем самым нормальному росту волос и выведению кожного сала, тем самым вызывая эффект гусиной кожи.
Чаще всего фолликулярный кератоз носит наследственный характер, однако в ряде случаев может быть результатом стресса, несбалансированного питания и длительного приема гормональных средств.
Кератоз не представляет серьезного риска для здоровья и не нуждается в специальном лечении. Однако регулярные домашние или салонные процедуры по отшелушиванию ороговевших клеток тела помогут коже выглядеть более ровной и гладкой.
Фото: vostock-photo
Липома
Это доброкачественная опухоль, образованная из жировой ткани, поэтому ее часто называют так и называют, жировик.
В большинстве своем жировики ощущаются как мягкие подвижные узелки, которые образуются под кожей, в местах жировой прослойки, и могут появляться практически на любой части тела, в том числе и на лице. Как правило размер жировиков не превышает 5 см, однако в исключительных случаях могут достигать и 20 см.
Хорошая новость заключается в том, что практически всегда лимфома является доброкачественной и не требует специфического лечения.
Если жировик причиняет физический или эстетический дискомфорт, он может быть легко удален минимально инвазивным хирургическим способом.
Однако если вы заметили, что липома начала интенсивно увеличиваться в размере или вызывать болезненные ощущения имеет смысл записаться на прием к врачу-дерматологу, который назначит необходимые анализы и возможно проведет биопсию.
«Липомы, комедоны или милиумы также не стоит надолго оставлять без внимания специалиста. Они требуют неспешного, но регулярного и системного решения, потому что те же самые обычные закрытые комедоны рано или поздно приведут к появлению воспаленных элементов, вплоть до развития фурункулов в особо сложных случаях, которые всегда оставляют после себя рубцы».
Текст: Елизавета Петрова
Фото: vostock-photo
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