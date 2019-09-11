От комедонов до липомы: виды, симптомы и причины возникновения прыщей

Комедоны

В просторечье их называют угрями или акне, наверное это самый распространенный вид прыщей. Они появляются в результате закупоривания пор излишком кожного жира и отмершими клетками эпидермиса. Камедоны бывают двух видов: закрытые, как правило, это белые угри и открытые, то, что принято называть черными точками.

В открытых комедонах кожное сало окисляется и быстро затвердевает, приобретая темный, чаще всего черный оттенок.

Закрытые комедоны скрыты под тонким слоем кожи и имеют белый или розоватый оттенок. Комедоны опасны лишь тем, что вызываю сильнейший стресс и раздражение у своих обладательниц, так как имеют обыкновения выскакивать в самый неподходящий момент.

Самый действенный способ избежать угревой сыпи - всегда, при любых обстоятельствах умываться на ночь! Для очищения пор и профилактики высыпаний, дерматологи рекомендуют использовать средства, содержащие как минимум двухпроцентный раствор салициловой кислоты.

А вот использовать так полюбившиеся многим полоски для удаления черных точек крайне не рекомендуется.

Дело в том, что полоски-липучки в прямом смысле сдирают естественный защитный слой кожи, при этом удаляя черные точки лишь поверхностно. Поры при этом остаются закупоренными и уязвимыми перед инфекцией.

Для лечения хронических акне как правило используются такие средства наружного применения, как бензоил-пероксид, ретиноиды и азелоиновая кислота, а в ряде случаев, на усмотрение врача-дерматолога, в ход могут идти антибиотики для приема внутрь.