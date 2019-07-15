Противозачаточные, обезболивающие и другие средства, которые могут вызвать аллергию на солнце

Антибиотики

Прием ряда антибиотиков способен повышать чувствительность кожи к УФ-излучению. Пребывание на активном солнце во время их употребления может привести к фотоаллергическим и фототоксическим реакциям, проявляющимся в виде ожогов, зуда, сыпи, покраснений и стойкой пигментации.

Обезболивающие препараты

Во время приема обезболивающих препаратов также желательно ограничить пребывание на открытом солнце, поскольку в этом случае возможны фототоксические реакции, такие как серьезные ожоги и стойкое покраснение. А вот если ожоги уже образовались, употребление обезболивающих поможет уменьшить боль и справиться с воспалительным процессом.

Ретиноиды

В настоящее время производные витамина А входят в состав многих лечебных средств, используемых для борьбы с акне, а сам ретинол используется при производстве большинства омолаживающих уходовых средств. Однако во время отдыха в местах с повышенной инсоляцией ретиноиды довольно опасны и даже после кратковременного солнечного облучения могут стать причиной тяжелых форм солнечных ожогов или затяжного аллергического дерматита.

Парфюмерия

Во время отдыха, особенно во время пребывания на пляже, не стоит пользоваться парфюмированными средствами. Многие из них содержат натуральные масла и экстракты различных растений, значительно усиливающие чувствительность кожи к УФ-излучению и приводящие к образованию стойкой пигментации, от которой сложно избавиться.