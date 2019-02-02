logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Процедура с последствиями: 5 причин отказаться от частых пилингов

Отмирание клеток на коже человека происходит через каждые 30 дней. Их частички забивают поры и перекрывают доступ кислорода к клеткам кожи. Именно процедура пилинга очищает поверхность кожи от мертвого ороговевшего слоя, преображает и освежает лицо. Сегодня рынок пилинговых процедур настолько разнообразен, что позволяет выполнять их и в салонных, и в домашних условиях. Самые распространенные уходовые процедуры, тем не менее, имеют ряд противопоказаний. Кому стоит в принципе отказаться от пилингов — в материале Passion.ru и врача-косметолога Ольги Серебряковой.
Ольга Серебрякова,
врач-косметолог клиники НИАРМЕДИК в Алтуфьево

Пилинги нельзя проводить часто, поскольку от воздействия химических составов кожа истончается, жизненный цикл клеток сокращается, а кислотные составы могут провоцировать постепенное рубцевание ткани и образование куперозных сеточек. Ниже мы приводим список самых распространенных симптомов и заболеваний, когда процедуры пилинга и вовсе противопоказаны.

Сухая раздраженная кожа

Пациентам с сухой раздраженной, шелушащейся кожей, которая склонна к зуду, трещинам и повреждениям, нельзя проводить пилинги. Все это симптомы ксероза — аномального пересыхания кожи, который может быть признаком кожных заболеваний или реакцией на внешние факторы: ветреность, мороз, неважную экологию. Внешне лицо выглядит воспаленным и красным, с видимыми очагами поражения, поры на нем практически не видны. Такая кожа требует очень бережного и щадящего ухода, а пилинг может усилить разрушение клеток дермы. Трещинки на лице позволяют беспрепятственно проникать в глубокие слои ткани химическим веществам, кислотам, которые используются в процедуре и являются потенциально опасными, а также привести к глубоким химическим ожогам и необратимым повреждениям.

Прыщи

Воспаления на лице также являются абсолютным противопоказанием к пилингу. Акне, пиодермия, гнойничковая сыпь, вызванные стафилококками и стрептококками, при определенных условиях могут провоцировать развитие острых воспалений. Активное размножение бактерий ведет к ответной реакции дермы и провоцирует отек и лимфостаз. Процедура пилинга или эксфолиации, при которой происходит отшелушивание верхних слоев кожи с микроповреждением, может серьезно усугубить проблему, усилить отечность, нарушить лимфообращение и снять защитные барьеры для проникновения инфекции в более глубокие слои кожи.
Кроме того, такие микротравмы являются провоцирующим фактором для герпетической инфекции — сильные пилинги могут вызвать первичное заражение. В группе риска пациенты с рецидивирующим герпесом, со сниженным иммунитетом, склонные к кожным воспалениям, а также с хроническими дерматологическими патологиями: экземами, псориазом, дерматитами, и т.д.

Купероз

Сосудистая сетка или звездочки на лице — первое проявление купероза, заболевания, при котором капилляры становятся расширенными, хрупкими и ломкими из-за чувствительности кожи и нарушения микроциркуляции крови. Купероз – это генетическое заболевание, которое, тем не менее, человек может усилить, например, чрезмерным употреблением спиртного – алкоголь обладает сосудорасширяющим действием; или употреблением в пищу горячих и острых блюд и напитков; резкими перепадами температуры; ультрафиолетовым излучением на кожу, а также стрессами и нервными перенапряжениями. Воздействие химических, кислотных пилингов на кожу с признаками купероза приведет к усиленному притоку крови в зоне воздействия, застою в кровеносных сосудах кожи и их дополнительной излишней ломкости и повреждениям.

Гиперпигментация

Говоря о гиперпигментации, мы имеем в виду чрезмерно окрашенные темным пигментом очаги и зоны на лице или декольте. И нам не всегда известна природа таких явлений. Как известно, пигментация может быть врожденной и проявляться в виде веснушек, родимых пятен, а может быть приобретенной — в этом случае мы говорим о кожных заболеваниях, например, хлоазме и мелазме, которые часто связаны с гормональными сбоями, патологиями мочеполовой, пищеварительной систем, почек, нарушением обменных процессов. Причинами гиперпигментации часто бывают травмы, онкологические заболевания, воспалительные процессы в коже, чрезмерное пребывание на солнце, прием антибиотиков.

Срединные и глубокие пилинги из-за высокой концентрации кислот настолько глубоко воздействуют на дерму, что могут провоцировать разрушение эпидермальных слоев, воспалительный процесс в них и сосудистые осложнения.

Аллергия

В состав пилинговых препаратов входят такие вещества, как пируват, лактат, карбоновые кислоты, ретинол, салициловая кислота, которые являются токсичными и могут вызывать непереносимость – часто у пациентов, склонных к различным видам аллергии. Такой агрессивный иммунный ответ организма может привести к серьезным осложнениям. При контакте химического вещества с кожей происходит выброс гистамина, который может вызвать отек. Аллергия на пилинг — частая побочная реакция в косметологии. Чаще всего встречается непереносимость именно химических, а не механических процедур. В зависимости от того, насколько глубоко в дерму проникает препарат, будут проявляться симптомы осложнений. Реакция после пилинга появляется практически мгновенно — сразу же после проведения процедуры. Небольшое покраснение усиливается с каждой минутой чувством жжения, сильнейшим зудом и отеком кожи. Чтобы избежать таких последствий, обычно косметологи перед началом процедуры проводят пациенту накожную пробу в области локтевого сгиба или запястья, чтобы гарантировать безопасность.

Текст: Ольга Серебрякова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
Силуэт любовницы и новый цвет волос Анастасии Костенко: в Сети обсуждают ситуацию в семье Дмитрия Тарасова