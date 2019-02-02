Процедура с последствиями: 5 причин отказаться от частых пилингов

Пилинги нельзя проводить часто, поскольку от воздействия химических составов кожа истончается, жизненный цикл клеток сокращается, а кислотные составы могут провоцировать постепенное рубцевание ткани и образование куперозных сеточек. Ниже мы приводим список самых распространенных симптомов и заболеваний, когда процедуры пилинга и вовсе противопоказаны.

Сухая раздраженная кожа

Пациентам с сухой раздраженной, шелушащейся кожей, которая склонна к зуду, трещинам и повреждениям, нельзя проводить пилинги. Все это симптомы ксероза — аномального пересыхания кожи, который может быть признаком кожных заболеваний или реакцией на внешние факторы: ветреность, мороз, неважную экологию. Внешне лицо выглядит воспаленным и красным, с видимыми очагами поражения, поры на нем практически не видны. Такая кожа требует очень бережного и щадящего ухода, а пилинг может усилить разрушение клеток дермы. Трещинки на лице позволяют беспрепятственно проникать в глубокие слои ткани химическим веществам, кислотам, которые используются в процедуре и являются потенциально опасными, а также привести к глубоким химическим ожогам и необратимым повреждениям.

Прыщи

Воспаления на лице также являются абсолютным противопоказанием к пилингу. Акне, пиодермия, гнойничковая сыпь, вызванные стафилококками и стрептококками, при определенных условиях могут провоцировать развитие острых воспалений. Активное размножение бактерий ведет к ответной реакции дермы и провоцирует отек и лимфостаз. Процедура пилинга или эксфолиации, при которой происходит отшелушивание верхних слоев кожи с микроповреждением, может серьезно усугубить проблему, усилить отечность, нарушить лимфообращение и снять защитные барьеры для проникновения инфекции в более глубокие слои кожи.

Кроме того, такие микротравмы являются провоцирующим фактором для герпетической инфекции — сильные пилинги могут вызвать первичное заражение. В группе риска пациенты с рецидивирующим герпесом, со сниженным иммунитетом, склонные к кожным воспалениям, а также с хроническими дерматологическими патологиями: экземами, псориазом, дерматитами, и т.д.